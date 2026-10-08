Du lịch nông nghiệp, nông thôn giúp lan tỏa, nâng tầm nghề thủ công mỹ nghệ

Tối 8/10, tại Hà Nội, Chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 đã chính thức khai mạc. Với quy mô 100 gian hàng quy tụ hơn 50 đơn vị từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, sự kiện trở thành điểm hẹn tôn vinh đôi bàn tay tài hoa của người thợ thủ công Việt Nam, thúc đẩy tư duy sáng tạo từ các giá trị nghề truyền thống, đồng thời tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn thông qua mô hình kết nối làng nghề với du lịch sinh thái, văn hóa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22.

Trải qua hàng thế hệ, người dân Việt Nam đã biến những vật liệu tự nhiên gần gũi như đất, tre, gỗ, sợi thành các sản phẩm thủ công tinh tế và hữu ích. Mỗi sản phẩm làng nghề không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt mà còn gửi gắm tri thức dân gian, sự kiên nhẫn cùng bản sắc đặc trưng của từng vùng đất. Từ những nét vuốt sắc sảo trên xoay gốm, từng đường thoi đệt lụa công phu cho đến kỹ năng đan kết mây tre tỉ mỉ, tất cả đã tạo nên kho tàng di sản văn hóa vô giá.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện đại, việc bảo tồn làng nghề truyền thống đòi hỏi một tư duy đổi mới thiết thực. Muốn di sản tiếp tục chảy trôi trong đời sống, người làm nghề phải sống được và thu nhập ổn định từ chính sản phẩm của mình.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc.

Khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp nhấn mạnh: “Bảo tồn làng nghề cần gắn với khả năng sống được bằng nghề. Khi sản phẩm có khách hàng, khi người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện tiếp tục truyền nghề, còn người trẻ có thêm lý do để lựa chọn trở về hoặc gắn bó với quê hương. Đó là mối liên hệ rất cụ thể giữa gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn”.

Cũng theo ông Tiến, điểm nhấn trong chuỗi sự kiện năm nay là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nếu Hội chợ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, thì du lịch đưa du khách đến với nơi sản phẩm được làm ra, với người thợ và đời sống văn hóa của mỗi vùng quê. Hai hoạt động này bổ trợ cho nhau, nâng tầm giá trị sản phẩm, dịch vụ và có thể tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng.

Trao giải cho các cá nhân đoạt Giải nhất Hội thi sản phẩm nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Kết nối làng nghề với du lịch cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên. Nghệ nhân có thế mạnh về nghề; doanh nghiệp lữ hành hiểu nhu cầu du khách; địa phương có vai trò hỗ trợ điều kiện tổ chức và kết nối các nguồn lực. Nếu các bên cùng xây dựng chương trình, cùng thống nhất chất lượng dịch vụ và cách chia sẻ lợi ích, sản phẩm du lịch sẽ có cơ sở phát triển bền vững hơn.

Mô hình trải nghiệm du lịch làng nghề mở ra không gian tương tác sống động, nơi du khách trực tiếp được nghệ nhân hướng dẫn chạm tay vào đất, tập đan từng sợi mây, từ đó thấu hiểu giá trị của lao động thủ công và trân trọng hơn từng sản phẩm mang về.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đoạt Giải nhất Hội thi sản phẩm nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động cũng dành không gian trang trọng để vinh danh 453 tác phẩm xuất sắc từ 256 tác giả trên khắp cả nước tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2026. Với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, hội thi chứng kiến sự tiếp nối thế hệ cảm động khi tác giả lớn tuổi nhất đã 81 tuổi và nhỏ tuổi nhất mới tròn 11 tuổi. Đây là minh chứng sinh động cho dòng chảy nghệ thuật truyền thống vẫn đang tiếp nối cuộn trào, nuôi dưỡng tình yêu nghề và khát vọng sáng tạo trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng.

Khách tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội chợ.