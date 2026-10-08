English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch nông nghiệp, nông thôn giúp lan tỏa, nâng tầm nghề thủ công mỹ nghệ

Thứ Năm, 22:17, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kết hợp giữa bảo tồn di sản văn hóa, đổi mới sáng tạo và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang mở ra hướng đi bền vững cho các làng nghề Việt Nam, giúp người thợ thủ công “sống khỏe” với nghề, đồng thời giúp khu vực nông thôn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Tối 8/10, tại Hà Nội, Chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 đã chính thức khai mạc. Với quy mô 100 gian hàng quy tụ hơn 50 đơn vị từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, sự kiện trở thành điểm hẹn tôn vinh đôi bàn tay tài hoa của người thợ thủ công Việt Nam, thúc đẩy tư duy sáng tạo từ các giá trị nghề truyền thống, đồng thời tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn thông qua mô hình kết nối làng nghề với du lịch sinh thái, văn hóa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

du lich nong nghiep, nong thon giup lan toa, nang tam nghe thu cong my nghe hinh anh 1
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22.

Trải qua hàng thế hệ, người dân Việt Nam đã biến những vật liệu tự nhiên gần gũi như đất, tre, gỗ, sợi thành các sản phẩm thủ công tinh tế và hữu ích. Mỗi sản phẩm làng nghề không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt mà còn gửi gắm tri thức dân gian, sự kiên nhẫn cùng bản sắc đặc trưng của từng vùng đất. Từ những nét vuốt sắc sảo trên xoay gốm, từng đường thoi đệt lụa công phu cho đến kỹ năng đan kết mây tre tỉ mỉ, tất cả đã tạo nên kho tàng di sản văn hóa vô giá.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện đại, việc bảo tồn làng nghề truyền thống đòi hỏi một tư duy đổi mới thiết thực. Muốn di sản tiếp tục chảy trôi trong đời sống, người làm nghề phải sống được và thu nhập ổn định từ chính sản phẩm của mình.

du lich nong nghiep, nong thon giup lan toa, nang tam nghe thu cong my nghe hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc.

Khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp nhấn mạnh: “Bảo tồn làng nghề cần gắn với khả năng sống được bằng nghề. Khi sản phẩm có khách hàng, khi người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện tiếp tục truyền nghề, còn người trẻ có thêm lý do để lựa chọn trở về hoặc gắn bó với quê hương. Đó là mối liên hệ rất cụ thể giữa gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn”.

Cũng theo ông Tiến, điểm nhấn trong chuỗi sự kiện năm nay là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nếu Hội chợ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, thì du lịch đưa du khách đến với nơi sản phẩm được làm ra, với người thợ và đời sống văn hóa của mỗi vùng quê. Hai hoạt động này bổ trợ cho nhau, nâng tầm giá trị sản phẩm, dịch vụ và có thể tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng.

du lich nong nghiep, nong thon giup lan toa, nang tam nghe thu cong my nghe hinh anh 3
Trao giải cho các cá nhân đoạt Giải nhất Hội thi sản phẩm nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Kết nối làng nghề với du lịch cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên. Nghệ nhân có thế mạnh về nghề; doanh nghiệp lữ hành hiểu nhu cầu du khách; địa phương có vai trò hỗ trợ điều kiện tổ chức và kết nối các nguồn lực. Nếu các bên cùng xây dựng chương trình, cùng thống nhất chất lượng dịch vụ và cách chia sẻ lợi ích, sản phẩm du lịch sẽ có cơ sở phát triển bền vững hơn.

Mô hình trải nghiệm du lịch làng nghề mở ra không gian tương tác sống động, nơi du khách trực tiếp được nghệ nhân hướng dẫn chạm tay vào đất, tập đan từng sợi mây, từ đó thấu hiểu giá trị của lao động thủ công và trân trọng hơn từng sản phẩm mang về.

du lich nong nghiep, nong thon giup lan toa, nang tam nghe thu cong my nghe hinh anh 4
Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đoạt Giải nhất Hội thi sản phẩm nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động cũng dành không gian trang trọng để vinh danh 453 tác phẩm xuất sắc từ 256 tác giả trên khắp cả nước tham dự Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2026. Với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, hội thi chứng kiến sự tiếp nối thế hệ cảm động khi tác giả lớn tuổi nhất đã 81 tuổi và nhỏ tuổi nhất mới tròn 11 tuổi. Đây là minh chứng sinh động cho dòng chảy nghệ thuật truyền thống vẫn đang tiếp nối cuộn trào, nuôi dưỡng tình yêu nghề và khát vọng sáng tạo trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam.

du lich nong nghiep, nong thon giup lan toa, nang tam nghe thu cong my nghe hinh anh 5
Văn nghệ chào mừng.
du lich nong nghiep, nong thon giup lan toa, nang tam nghe thu cong my nghe hinh anh 6
Khách tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội chợ.
khach_quoc_te_trai_nghiem_lam_nong_dan_tai_lang_rau_tra_que_thanh_pho_hoi_an_lang_du_lich_tot_nhat_the_gioi.jpg

Du lịch nông nghiệp, nông thôn hút khách quốc tế, vì sao?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, phát triển du lịch nông thôn cần dựa trên các vấn đề cốt lõi, đó là: Luôn đặt lợi ích lâu dài của cộng đồng địa phương lên trước hết; cung cấp các giá trị trải nghiệm đích thực cho du khách, đồng thời phải tôn trọng và bảo tồn các giá trị tốt đẹp, đặc sắc của khu vực nông thôn được lan tỏa và trường tồn

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai
Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.

Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.

Thúc đẩy mô hình hợp tác xã gắn với du lịch nông nghiệp tại Vĩnh Long
Thúc đẩy mô hình hợp tác xã gắn với du lịch nông nghiệp tại Vĩnh Long

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng, hướng tới hình thành thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người dân.

Thúc đẩy mô hình hợp tác xã gắn với du lịch nông nghiệp tại Vĩnh Long

Thúc đẩy mô hình hợp tác xã gắn với du lịch nông nghiệp tại Vĩnh Long

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng, hướng tới hình thành thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người dân.

Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế “xứ lạnh” để phát triển nông nghiệp, du lịch
Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế “xứ lạnh” để phát triển nông nghiệp, du lịch

VOV.VN - Sáng nay (18/3), ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND các xã Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế “xứ lạnh” để phát triển nông nghiệp, du lịch

Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế “xứ lạnh” để phát triển nông nghiệp, du lịch

VOV.VN - Sáng nay (18/3), ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND các xã Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hòa Bình phát triển du lịch gắn với sản phẩm nông nghiệp
Hòa Bình phát triển du lịch gắn với sản phẩm nông nghiệp

VOV.VN - Từ năm 2021, thực hiện đề án về phát triển dịch vụ du lịch, ngành du lịch tỉnh Hòa Bình đã chuyển dịch cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn với thế mạnh là các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp địa phương.

Hòa Bình phát triển du lịch gắn với sản phẩm nông nghiệp

Hòa Bình phát triển du lịch gắn với sản phẩm nông nghiệp

VOV.VN - Từ năm 2021, thực hiện đề án về phát triển dịch vụ du lịch, ngành du lịch tỉnh Hòa Bình đã chuyển dịch cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn với thế mạnh là các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp địa phương.

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn
Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

VOV.VN - Nhiều nông dân ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thành công các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện cuộc sống người dân

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

VOV.VN - Nhiều nông dân ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thành công các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện cuộc sống người dân

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực