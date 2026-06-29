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Khách quốc tế ấn tượng với những “đại sứ tóc bạc” của du lịch Nhật Bản

Thứ Hai, 06:01, 29/06/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, ngày càng nhiều người cao tuổi tại Nhật Bản lựa chọn gắn bó với nghề hướng dẫn viên, như một cách biến tuổi nghỉ hưu thành một chương mới đầy năng động và ý nghĩa.

Theo The Japan Times, gần 1/3 dân số Nhật Bản hiện từ 65 tuổi trở lên. Số người cao tuổi vẫn tham gia lực lượng lao động đã đạt mức kỷ lục 9,3 triệu người. Với nhiều người tại Nhật Bản, tuổi già không còn đồng nghĩa với việc rút lui khỏi đời sống xã hội mà trở thành cơ hội để tiếp tục cống hiến, duy trì các mối quan hệ và chia sẻ những trải nghiệm tích lũy trong suốt cuộc đời.

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Nhiều hướng dẫn viên từ 60 tuổi trở lên giúp du khách trải nghiệm tại Tokyo, Nhật Bản: Nguồn: Tokyo Free Guide

Ông Kazushige Sakurai (70 tuổi), thường được gọi là Kazu, là một ví dụ điển hình. Từng làm việc trong lĩnh vực tài chính và có 12 năm sinh sống tại Singapore, Malaysia và Ba Lan, ông quyết định trở thành hướng dẫn viên du lịch sau khi nghỉ hưu cách đây 6 năm.

Công việc đưa ông đi khắp Nhật Bản, dẫn các đoàn từ vài người đến hàng chục du khách. Điều khiến ông gắn bó với nghề không chỉ là cơ hội gặp gỡ những con người mới, mà còn là những mối quan hệ lâu dài được hình thành sau mỗi chuyến đi.

“Khi nghỉ hưu, tôi muốn đóng góp điều gì đó cho xã hội. Lúc đầu, dịch vụ này chỉ dành cho người dân địa phương. Nhưng từ tháng 10/2021, có một chàng trai người Mỹ đã đăng video về tôi trên YouTube và Instagram. Kể từ đó, hầu hết khách hàng của tôi là người nước ngoài”, ông Kazushige Sakurai chia sẻ. “Có rất nhiều khách quen. Một chàng trai trẻ thường hỏi tôi về kế hoạch sự nghiệp. Tôi đưa ra vài lời khuyên, không quá khắt khe đâu, nhưng sau đó cậu ấy luôn liên lạc với tôi mỗi khi thay đổi công việc hoặc gặp vấn đề. Thậm chí nhiều người nước ngoài cũng là khách quen. Có người muốn nói chuyện trực tuyến qua video vì họ cảm thấy cô đơn và muốn trò chuyện với ai đó”.

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Nhiều người dân Nhật Bản ở độ tuổi 60 - 70 vẫn hoạt động như các hướng dẫn viên du lịch. Nguồn: Yoichi Miura

Tại thành phố Fukuoka, bà Toshiko Hayashi, người từng sống hơn 11 năm ở Mỹ và làm giáo viên tiếng Anh lại có cách tiếp cận riêng khi đồng hành cùng du khách nước ngoài: "Khi khách nước ngoài đến, tôi không muốn giải thích mọi thứ chi tiết như một chuyên gia. Tôi muốn hướng dẫn họ giống như một người bạn sống ở Fukuoka đang đưa bạn mình đi chơi vậy".

Triết lý đó cũng là tinh thần chung của Câu lạc bộ SGG Fukuoka, tổ chức quy tụ khoảng 40 tình nguyện viên, phần lớn là người cao tuổi, hỗ trợ du khách bằng tiếng Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Theo Chủ tịch câu lạc bộ Takeda, hoạt động này giúp người cao tuổi duy trì sự năng động và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống: “Khi về già, người ta thường có xu hướng chỉ ở trong nhà. Thay vào đó, tôi nghĩ mọi người ở đây đều năng động và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bằng cách dùng kỹ năng ngoại ngữ để giúp đỡ khách nước ngoài”.

Với du khách, giá trị lớn nhất mà những hướng dẫn viên cao tuổi mang lại là góc nhìn chân thực của người bản địa: “Tôi nghĩ có hướng dẫn viên rất hữu ích vì chúng tôi biết được cái nhìn của người địa phương. Có nhiều thông tin mà tôi không tìm thấy trong sách hướng dẫn, nên điều đó giúp ích rất nhiều”.

Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, công việc hướng dẫn viên còn giúp người cao tuổi tiếp tục gắn kết với cộng đồng, học hỏi công nghệ mới và duy trì cảm giác được đóng góp. Trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động kéo dài, những “đại sứ tóc bạc” đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là giới hạn, mà có thể trở thành một lợi thế đặc biệt trong việc kể những câu chuyện chân thực nhất.

Thu Hoài/VOV1
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