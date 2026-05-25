Du lịch Qatar sẵn sàng chào đón du khách trở lại sau thời gian đình trệ

Đại diện ngành du lịch Qatar - ông Abdulaziz Ali Al-Mawlawi (Giám đốc điều hành của Visit Qatar) cho biết nước này đã vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. Qatar đã hợp tác chặt chẽ với các đại sứ quán, hãng hàng không và các đối tác để hỗ trợ những du khách bị mắc kẹt do xung đột Trung Đông bùng phát; sau đó từng bước khôi phục niềm tin vào một điểm đến đã đón 5 triệu du khách vào năm 2025.

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar. Nguồn: Visit Qatar

Khi xung đột bùng phát ở Trung Đông và hàng ngàn du khách mắc kẹt vì các chuyến bay bị hủy bỏ và đóng cửa không phận, ông Abdulaziz Ali Al-Mawlawi cho biết thời điểm đó có tới 194 khách sạn đã được huy động để tiếp đón 12.000 du khách. Trong 15 ngày, Cơ quan Du lịch Qatar đã chi trả phí phòng khách sạn và bữa ăn cho du khách. Chính phủ Qatar đã cấp khoảng 8.000 thị thực khẩn cấp cho du khách quá cảnh bị mắc kẹt tại đây, đồng thời tạo điều kiện gia hạn thị thực và linh hoạt trong việc lưu trú quá hạn.

“Chúng tôi đã thông báo về việc gia hạn visa cũng như cung cấp chỗ ở miễn phí tại các khách sạn, kèm bữa ăn miễn phí cho tất cả du khách và khách mời của chúng tôi vào thời điểm đó. Vì chúng tôi luôn muốn đảm bảo rằng họ được đối đãi như khách quý trong ngôi nhà của mình”, ông Al-Mawlawi nói.

Qatar cũng nổi tiếng với những môn thể thao biển như lướt ván diều. Nguồn: Visit Qatar

Bất chấp những thách thức, ngành du lịch Qatar đang đẩy mạnh các chiến dịch, sự kiện, trải nghiệm dành cho du khách và áp dụng các giải pháp công nghệ, nhằm tạo đà cho những tháng còn lại của năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Đến nay, các hãng hàng không nước ngoài dần khai thác trở lại chuyến bay qua không phận Doha; ngoài ra hãng hàng không Qatar Airways đã thông báo mở rộng mạng bay quốc tế lên hơn 160 điểm đến kể từ ngày 16/6, gồm các chuyến bay đến và đi từ Sân bay quốc tế Hamad.

Hiện tại, Qatar đang tập trung vào các lễ hội mùa hè, các hoạt động trên bãi biển và giải trí gia đình, trước khi chuyển trọng tâm sang du khách quốc tế vào dịp cuối năm. Ông Al-Mawlawi cho biết nước này hy vọng sự kết hợp giữa du lịch cao cấp, trải nghiệm văn hóa và các sự kiện quốc tế lớn sẽ giúp tạo đà cho mùa đông nhộn nhịp.

"Qatar đã trở lại bình thường, và chúng tôi có thể đảm bảo rằng Qatar luôn an toàn và được bảo vệ", ông Al-Mawlawi nói. "Qatar luôn nổi tiếng với những sản phẩm độc đáo, nơi chúng tôi kết hợp văn hóa, di sản và sự hiện đại. Bạn có thể tận hưởng việc lặn cùng cá mập voi cũng như đến các khu bảo tồn safari, thưởng thức ẩm thực cao cấp, trải nghiệm mua sắm, các khách sạn, bãi biển... tất cả trong cùng một ngày. Chúng tôi luôn nói rằng Qatar là ngôi nhà của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới".

Khu chợ Souq Waqif - một điểm du lịch nổi tiếng ở Qatar. Nguồn: Visit Qatar

Sau khi công bố chiến dịch “Hala Summer” và chương trình lễ hội gần đây, Qatar hiện đang hướng tới việc củng cố vị thế như một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Trung Đông. Được khởi động trong tháng 5 này, chiến dịch "Hala Summer" của Visit Qatar sẽ kéo dài đến tháng 9/2026. Trong chương trình, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cung cấp các gói dịch vụ và thực đơn theo mùa, cũng như hàng loạt concert của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Đáng chú ý là sáng kiến ​​miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi, nhằm thúc đẩy các nhóm du khách nội địa đi cùng gia đình. Vào những tháng cuối năm 2026, tại Qatar dự kiến ​​sẽ có các buổi biểu diễn của nhà soạn nhạc Hans Zimmer, nữ ca sĩ Shakira, giải đua xe Công thức 1 Qatar Airways Grand Prix, và Triển lãm Trang sức Đồng hồ Doha.