Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 11 tháng, thành phố ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5%; gần 47,6 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,39% so với cùng kỳ.

Một góc TP.HCM từ trên cao. (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết ngành du lịch đã vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn tháng cao điểm cuối năm. Thành phố kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội tiếp tục thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Một góc Bảo tàng Áo dài - điểm đến tìm hiểu lịch sử và vẻ đẹp áo dài Việt Nam tại TP.HCM. (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)

Trong đợt kích cầu cuối năm, 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm 20 - 48% giá phòng niêm yết; các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour từ 200.000 đồng/khách.

Cột cờ Thủ Ngữ - một trong những biểu tượng văn hoá, lịch sử của TP.HCM. (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)

Sở Du lịch TP.HCM cho biết đang phối hợp với Sở Công Thương cùng doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ kết nối dịch vụ với chương trình “Shopping Season in Vibrant HCMC”, giúp du khách kết hợp tham quan, ăn uống và mua sắm trong cùng chuyến đi.

Một điểm nhấn tháng 12 là Giải Marathon Quốc tế TP.HCM, diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên.

Phố đi bộ Bùi Viện điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế và giới trẻ về đêm. (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)

Ban tổ chức đã vận động khách sạn và doanh nghiệp lữ hành xây dựng gói ưu đãi cho vận động viên cùng người thân. Các điểm đến của thành phố cũng được giới thiệu tại Làng Marathon và khu vực về đích, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm sau giải chạy.

Làng làm nhang Lê Minh Xuân - điểm đến tìm hiểu nghề truyền thống và trải nghiệm nét văn hóa địa phương tại TP.HCM. (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)

Tuần lễ Du lịch TP.HCM tiếp tục đến hết ngày 12/12, với các hoạt động giới thiệu ẩm thực, làng nghề, biểu diễn Việt phục tại khu vực ven sông Sài Gòn; khám phá đặc sản, sản phẩm OCOP tại phường Bình Dương và trải nghiệm văn hóa biển tại phường Vũng Tàu.