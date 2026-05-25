Festival biển Khánh Hòa 2026: Bùng nổ với chung kết siêu mẫu, nam vương và dàn sao hạng A

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của Festival biển Khánh Hòa 2026 tập trung trong 3 ngày (từ ngày 17 - 19/7), trong khi chuỗi sự kiện hưởng ứng sẽ kéo dài từ ngày 10/7 - 10/8. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong nước cùng các đối tác quốc tế của Khánh Hòa.

Festival biển là dịp để tỉnh Khánh Hòa quảng bá văn hóa biển, đảo đặc sắc.

Festival biển Khánh Hòa 2026 dự kiến tổ chức gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật đặc sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 17/7. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội Carnival – diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề “Hoa biển Nha Trang”, tổ chức chiều 18/7 dọc tuyến đường đường Trần Phú với khoảng 2.000 người tham gia cùng 26 xe hoa.

Tối 18/7 sẽ diễn ra đêm chung kết Cuộc thi siêu mẫu và nam vương Việt Nam 2026 kết hợp trình diễn thời trang và âm nhạc với chủ đề “Bước ra thế giới”. Lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế với chủ đề “Khánh Hòa vòng tay bè bạn năm châu” dự kiến tổ chức vào tối 19/7.

Festival biển là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia.

Cùng với các chương trình chính, festival còn có nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và thương mại như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển, lễ hội văn hóa – ẩm thực yến sào Khánh Hòa, giải đua thuyền buồm Khánh Hòa 2026, lễ hội áo dài Việt Nam, lễ hội diều khổng lồ, tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP, hội chợ thương mại – ẩm thực phố biển, cùng nhiều chương trình nghệ thuật đường phố phục vụ du khách.

Festival biển là sự kiện văn hóa – du lịch đặc trưng của Khánh Hòa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá hình ảnh biển đảo và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Festival đầu tiên được tổ chức vào năm 2003 chào mừng sự kiện vịnh Vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Tái hiện lễ hội cầu ngư tại Festival biển.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đêm khai mạc tổ chức đại nhạc hội ấn tượng theo kinh nghiệm của tôi là phải có sao hạng A, như vậy mới thu hút được khách, tạo được ấn tượng, quy mô. Một số kỳ festival biển trước, tôi thấy chưa có sao hạng A. Khán đài phải có quy mô, ít nhất là 15 ngàn chỗ ngồi, thể hiện trong không gian rộng lớn như vậy”.