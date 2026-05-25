Festival biển Khánh Hòa 2026: Bùng nổ với chung kết siêu mẫu, nam vương và dàn sao hạng A

Thứ Hai, 14:05, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 17-19/7 sẽ diễn ra Festival biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của Festival biển Khánh Hòa 2026  tập trung trong 3 ngày (từ ngày 17 - 19/7), trong khi chuỗi sự kiện hưởng ứng sẽ kéo dài từ ngày 10/7 - 10/8. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong nước cùng các đối tác quốc tế của Khánh Hòa.

Festival biển là dịp để tỉnh Khánh Hòa quảng bá văn hóa biển, đảo đặc sắc.

Festival biển Khánh Hòa 2026 dự kiến tổ chức gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật đặc sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 17/7. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội Carnival – diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề “Hoa biển Nha Trang”, tổ chức chiều 18/7 dọc tuyến đường đường Trần Phú với khoảng 2.000 người tham gia cùng 26 xe hoa.

Tối 18/7 sẽ diễn ra đêm chung kết Cuộc thi siêu mẫu và nam vương Việt Nam 2026 kết hợp trình diễn thời trang và âm nhạc với chủ đề “Bước ra thế giới”. Lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế với chủ đề “Khánh Hòa vòng tay bè bạn năm châu” dự kiến tổ chức vào tối 19/7.

Festival biển là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia.

Cùng với các chương trình chính, festival còn có nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và thương mại như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển, lễ hội văn hóa – ẩm thực yến sào Khánh Hòa, giải đua thuyền buồm Khánh Hòa 2026, lễ hội áo dài Việt Nam, lễ hội diều khổng lồ, tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP, hội chợ thương mại – ẩm thực phố biển, cùng nhiều chương trình nghệ thuật đường phố phục vụ du khách.

Festival biển là sự kiện văn hóa – du lịch đặc trưng của Khánh Hòa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá hình ảnh biển đảo và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Festival đầu tiên được tổ chức vào năm 2003 chào mừng sự kiện vịnh Vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Tái hiện lễ hội cầu ngư tại Festival biển.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đêm khai mạc tổ chức đại nhạc hội ấn tượng theo kinh nghiệm của tôi là phải có sao hạng A, như vậy mới thu hút được khách, tạo được ấn tượng, quy mô. Một số kỳ festival biển trước, tôi thấy chưa có sao hạng A. Khán đài phải có quy mô, ít nhất là 15 ngàn chỗ ngồi, thể hiện trong không gian rộng lớn như vậy”.

Khánh Hòa thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa đón lượng khách lớn, doanh thu tăng mạnh. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao
Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao

VOV.VN - Ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên tiếng Nga, trong bối cảnh lượng du khách từ Nga và các nước CIS được dự báo sẽ gia tăng đáng kể trong năm 2026.

Khánh Hòa thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa đón lượng khách lớn, doanh thu tăng mạnh. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi, tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động.

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhằm tiếp tục thu hút du khách và duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

