Gia Lai kể câu chuyện ẩm thực để hút khách du lịch

Sau sáp nhập, Gia Lai có thêm không gian phát triển du lịch, kết nối đại ngàn Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Văn hóa Bahnar, Jarai, H’rê, di sản Chăm cùng nghệ thuật bài chòi, hát bội và võ cổ truyền Bình Định tạo nên chất liệu phong phú để kể câu chuyện về vùng đất, con người.

Trong đó, ẩm thực từ cà phê, hồ tiêu đến cá ngừ đại dương, nem, tré, bánh ít lá gai có thể trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với văn hóa địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung bàn cách khai thác chất liệu ẩm thực để quảng bá điểm đến, vừa hấp dẫn khán giả, vừa giữ được bản sắc.

Lãnh đạo Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Gia Lai phát biểu tại hội thảo.

Ở góc độ sáng tác, nhà biên kịch Trần Khánh Hoàng cho rằng, những khuôn hình đẹp về món ăn chưa đủ tạo dấu ấn nếu thiếu câu chuyện phía sau. Việc quảng bá cũng dễ trở nên gượng ép khi nhân vật chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu món ăn, điểm đến.

“Ẩm thực hoàn toàn có thể kể về một vùng đất không cần nhân vật phải đứng ra thoại. Một món ăn luôn gắn với những nguyên liệu có sẵn ở địa phương cùng khí hậu, mùa vụ và thói quen lao động. Người ở nơi đó ăn món ăn đó vì sao họ ăn? Họ nấu như vậy từ bao giờ? Tại sao nhà này nấu một kiểu, nhà kia nấu một kiểu. Chính những điều đó biến ẩm thực không còn làm phông nền mà tham gia trực tiếp vào câu chuyện”, nhà biên kịch Trần Khánh Hoàng nói.

Từ phim ảnh đến video ngắn, yêu cầu đặt ra là kể được câu chuyện chân thực về món ăn, người làm ra món ăn và vùng đất hình thành nên bản sắc ẩm thực.

Toàn cảnh hội thảo.

Các đại biểu cũng đề xuất kết hợp chương trình truyền hình thực tế với không gian trải nghiệm, xây dựng tour chuyên sâu, kết nối du khách với vùng nguyên liệu, nghệ nhân và hoạt động chế biến.

Hiệu quả quảng bá, theo nhiều ý kiến, không nên chỉ đo bằng lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, mà cần thể hiện ở lượng khách đến trải nghiệm, khả năng mở rộng thị trường nông sản và thu nhập của người dân.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng tác phẩm điện ảnh có thể khơi gợi cảm xúc, sự tò mò; còn sản phẩm du lịch giúp chuyển sự quan tâm ấy thành hành trình thực tế. Muốn vậy, cần kết nối từ chất liệu văn hóa, sáng tạo điện ảnh đến truyền thông, phát triển sản phẩm và chính sách hỗ trợ.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh tham luận tại hội thảo.

“Nếu làm được điều đó, một tác phẩm điện ảnh không chỉ kết thúc khi ánh đèn trong rạp bật lên; một bộ phim có thể tiếp tục hành trình ngoài màn ảnh, đưa khán giả đến một vùng đất mới, một nền văn hóa mới, một món ăn cùng con người Việt Nam. Đó cũng chính cách chúng tôi có thể biến sức mạnh văn hóa điện ảnh thành một chuỗi giá trị phát triển cho địa phương và cho đất nước”, ông Đặng Trần Cường nêu ý kiến.