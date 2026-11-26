Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ Tám, cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 và các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến đón 36,31 triệu lượt khách du lịch, vượt kế hoạch 35,8 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 9 triệu lượt, cao hơn mục tiêu 8,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 160.000 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long báo cáo tại hội nghị

Khách quốc tế tăng hơn 14%, công suất phòng vượt kế hoạch

Theo ông Phạm Tuấn Long, công suất sử dụng buồng phòng khách sạn tại Hà Nội năm 2026 dự kiến đạt 68,34%, vượt kế hoạch 66%. Lượng khách quốc tế tăng 14,21% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với du lịch, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí trên địa bàn Thủ đô ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Hà Nội đã chấp thuận tổ chức 668 sự kiện, tăng 19,7% so với năm 2025. Nhiều chương trình có quy mô lớn, mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo khán giả trong nước và nước ngoài.

Đáng chú ý là các sự kiện như Festival nhạc Jazz, các chương trình âm nhạc Big Bang, Anh Trai Say Hi và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật do thành phố tổ chức.

Đối với ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí, chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 dự kiến đạt 12,22%, cao hơn kế hoạch 11,48%. Riêng quý IV, tốc độ tăng trưởng ước đạt 14,3%.

Trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các địa phương quản lý di tích, xây dựng hồ sơ và quy hoạch gắn với 22 di tích quốc gia đặc biệt, phục vụ công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di sản.

Thành phố cũng đẩy mạnh khai thác dữ liệu di sản đã được số hóa, đưa phần mềm Hà Nội Go vào phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ. Các hoạt động kinh tế đêm và thể thao tiếp tục được mở rộng, trong đó có 5 sự kiện thể thao thu hút đông người tham gia, nổi bật là các giải chạy marathon.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2027, Hà Nội đẩy mạnh thu hút sự kiện quốc tế

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2027, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố đặt mục tiêu các chỉ tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch cao hơn năm 2026.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức sự kiện để đưa thêm nhiều chương trình quy mô lớn đến Hà Nội”, ông Phạm Tuấn Long cho biết.

Thành phố sẽ tận dụng lợi thế từ các công trình, thiết chế mới, trong đó có Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh và các công trình thể thao dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027, để thu hút các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế.

Đối với du lịch, Hà Nội tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ, cải thiện các điểm đến, hỗ trợ doanh nghiệp và mở rộng tour, tuyến mới. Đặc biệt, thành phố chú trọng phát triển các dịch vụ phục vụ khách lưu trú, khách quá cảnh tại sân bay.

Bên cạnh đó, Sở xác định tiếp tục thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở kết quả tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2026, thành phố sẽ lựa chọn các mô hình phù hợp để tiếp tục triển khai trong năm 2027.

Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế cũng dự kiến được tổ chức trong năm tới, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.