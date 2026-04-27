Khám phá Tân Cương: Điểm hẹn mới trong hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc

Trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn của Việt Nam, Việt Nam cũng là nguồn khách quan trọng của Trung Quốc, việc đẩy mạnh hợp tác du lịch được đánh giá là hướng đi thiết thực để gia tăng trao đổi khách hai chiều. Đặc biệt, xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển sang tìm kiếm trải nghiệm mới, khác biệt, mở ra dư địa lớn cho những điểm đến giàu bản sắc như Tân Cương.

Nét đặc sắc văn hóa nghệ thuật Tân Cương - Trung Quốc được giới thiệu quảng bá trong chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa Mai – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh vai trò của du lịch trong việc kết nối và thúc đẩy giao lưu giữa hai nước: “Du lịch không chỉ là những chuyến đi, mà quan trọng hơn là để nhân dân hai nước hiểu hơn về cuộc sống, con người của nhau, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống lâu đời của nhân dân hai nước.Du khách Việt Nam có thể đến Tân Cương khám phá vẻ đẹp hùng vĩ, văn hóa Trung Á đặc sắc. Trong khi du khách từ Tân Cương có thể đến các địa phương của Việt Nam nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm khí hậu ấm áp quanh năm, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và khám phá di sản thế giới. Đây là cơ sở để chúng ta thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều tăng trưởng và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới".

Thông qua chương trình, Trung Quốc giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của Tân Cương theo 4 mùa, từ du lịch sinh thái, khám phá đến trải nghiệm văn hóa. Nổi bật là các điểm đến như sa mạc Taklamakan, hồ Kanas, thảo nguyên Ili hay thành cổ Kashgar – nơi lưu giữ dấu ấn đậm nét của Con đường Tơ lụa.

Không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, Tân Cương còn thu hút du khách bởi sự giao thoa văn hóa đa dân tộc, cùng hệ thống lễ hội, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Đây được xem là dòng sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá chiều sâu văn hóa đang ngày càng được du khách Việt Nam quan tâm. Ông Trương Đức Sơn – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết: "Những năm gần đây, du lịch Tân Cương phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao. Tân Cương với sức hút độc đáo đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế, trong đó có du khách Việt Nam, đến tham quan và trải nghiệm. Việt Nam là thị trường tiềm năng quan trọng đối với du lịch Tân Cương, dù cách xa về địa lý nhưng hai bên có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và tình cảm, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác lâu dài".

Sự kiện được kỳ vọng là bước khởi động, góp phần hiện thực hóa các nội dung hợp tác trong Năm Du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả thị trường du lịch rộng lớn.