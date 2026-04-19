Măng Đen hút khách dịp nghỉ lễ 30/4

Từ không gian lễ hội rực rỡ, ẩm thực đậm chất đại ngàn đến khí hậu mát mẻ quanh năm, miền núi Quảng Ngãi đang sẵn sàng đón dòng du khách đổ về trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Dịp này, Măng Đen tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch phong phú nhằm quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” diễn ra vào tối 30/4 tại Quảng trường trung tâm, kết hợp bắn pháo hoa lúc 22 giờ cùng ngày.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Bên cạnh đó, lễ hội đường phố được tổ chức vào các ngày 25/4, 30/4 và 1/5 trên Quốc lộ 24 với các hoạt động diễu hành, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và giao lưu nghệ thuật. Từ ngày 25/4 đến 2/5, phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như rau, củ, quả, dược liệu, sản phẩm OCOP, kết hợp bán hàng trực tiếp và livestream trên mạng xã hội.

Ngày 2/5, Ngày hội ẩm thực Chợ phiên Măng Đen mang đến nhiều món ăn đặc sắc phục vụ du khách. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm cà phê xứ lạnh tại Vườn nghệ thuật Măng Đen, thưởng thức ẩm thực “Hương vị đại ngàn” tại điểm du lịch thác Pa Sỹ hoặc tham gia hoạt động sáng tác tranh với chủ đề “Măng Đen trong mắt em”...

Giao lưu văn nghệ tại Măng Đen.

Những ngày gần đây, thời tiết tại Măng Đen mát mẻ, thuận lợi cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chị Nguyễn Thị Phương, ở thành phố Hải Phòng đến Măng Đen cảm nhận: “Môi trường ở đây có không khí, không gian và đường ở đây sạch sẽ. Dịch vụ ở Măng Đen tôi thấy rằng các bạn làm du lịch rất chu đáo, nhiệt tình trong hướng dẫn cho du khách. Cây cối và không gian mang lại cho mình nhiều năng lượng tích cực. Bản thân tôi muốn quay lại lần thứ 2”.

Du khách chụp hình tại Măng Đen.

Hiện nay, 90% cơ sở lưu trú tại xã Măng Đen đã kín phòng vào dịp nghỉ lễ 30/và 1/5. Nhiều khách sạn, homestay chỉnh trang phòng ốc, nâng cấp dịch vụ, bổ sung nhân lực và triển khai các chương trình ưu đãi. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy cũng được chú trọng. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, chủ Sóc’s House cho biết, cơ sở lưu trú của mình đã nâng cấp phòng để đón khách dịp lễ tới.

“Cơ sở của tôi đã nhận đặt phòng từ khách cách đây khoảng 1 tháng và dịp nghỉ lễ sắp tới 17 phòng cũng đã đầy. Cơ sở lưu trú của tôi cũng đã sẵn sàng tất cả các dịch vụ đi kèm, ví dụ như ăn uống và trải nghiệm của du khách”, Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ.

Điêu khắc tượng để trưng bày tại Khu không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn.

Không chỉ riêng Măng Đen, tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum cũ), một không gian văn hóa – ẩm thực mới đang được hoàn thiện, hứa hẹn trở thành điểm dừng chân hấp dẫn. Khu không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn nằm trong rừng thông ven Quốc lộ 24, cách Măng Đen hơn 20 km, với diện tích khoảng 2,7 héc ta.

Không gian này được định hướng phát triển gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp ẩm thực đặc trưng để phục vụ du khách. Hiện đã bố trí 12 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và hàng thổ cẩm; sân khấu ngoài trời cũng đang được hoàn thiện phục vụ các hoạt động văn nghệ, dã ngoại.

Gấp rút hoàn thiện các gian hàng tại Khu không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn, xã Kon PLông, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đặng Đình Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Plông cho biết, trước yêu cầu phát triển du lịch gắn với bản sắc địa phương, chính quyền xã Kon Plông đã chủ động xây dựng kế hoạch, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng. Theo ông, nhiều nội dung cụ thể sẽ được triển khai ngay trong dịp lễ năm nay.

“Ngay dịp lễ 30/4 và mùng 1/5 này, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức lễ công bố làng du lịch cộng đồng và các điểm du lịch sinh thái. Trong đó, chúng tôi tập trung làm 3 điểm trước gồm: Công bố làng du lịch thôn Kon Plông; thứ 2 nữa là sẽ công bố khai trương điểm Không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn. Thứ 3 nữa là công bố điểm du lịch sinh thái của Hợp tác xã Chè Sạch Đông Trường Sơn”, ông Đặng Đình Toán nói.

Du khách đón xem một chương trình văn nghệ tại Măng Đen vào đầu năm 2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 3 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 1,74 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái; khách quốc tế đạt khoảng 28.200 lượt, tăng 51%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.570 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm.

Trong bức tranh chung đó, Măng Đen trở thành điểm sáng khi liên tục tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn ngay từ đầu năm, như Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026, thu hút đông đảo du khách. Việc kết nối du lịch “rừng – biển” giữa Măng Đen với các điểm đến như Lý Sơn, Sa Huỳnh cũng đang từng bước phát huy hiệu quả.

Du khách đến Măng Đen.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cần có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển tốt hơn lĩnh vực du lịch tại Măng Đen.

“Các xã Măng Đen, Kon PLông tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ là một trong những địa bàn mà ngành văn hóa thể thao có nhiều lượng khách du lịch nhất. Địa bàn này có 95% là đồng bào gắn với văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số. Du lịch ở đây phát triển gắn với câu chuyện khách đến đây đông, thương mại, dịch vụ sẽ ăn theo. Tôi đề nghị các đồng chí phải phối hợp với nhau hơn nữa cùng bàn bạc, rà soát từ cơ chế đến chính sách cho đến thủ tục. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta chủ động nguồn lực. Nếu các đồng chí có một kế hoạch cụ thể thì không bị động và mạnh dạn hơn trong lĩnh vực này và đề nghị các đồng chí quan tâm hơn”, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết thêm.