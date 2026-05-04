Huế đón hơn 610.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-01/5

Khách quốc tế đến Huế trong dịp lễ này tăng 129% so với cùng kỳ năm trước; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú gần như kín chỗ, bình quân đạt khoảng 99%. Trước đó, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách với khoảng 395.000 lượt, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng qua, địa phương này đón hơn 2,6 triệu lượt khách, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu du lịch đạt trên 6.234 tỷ đồng, tăng hơn 70%.

Du khách đến Huế trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Để thu hút và giữ chân du khách, thành phố Huế đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới. Nổi bật là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế, tái hiện không gian cung đình về đêm với các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh với du khách. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, góp phần mang lại hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Du khách đến tham quan di sản Huế

Anh Nguyễn Hùng, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ hài lòng trong những ngày đi du lịch tại Huế:

“Đến với Huế em có thể tham quan nhiều địa điểm và ghi lại được những thước phim hay nhất, đẹp nhất về những kiến trúc cũng như hình ảnh, cảnh vật nơi này. Em cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt, rất đông đúc, mọi người vô cùng thích thú khi được đến tham quan, trải nghiệm văn hóa nơi đây”.