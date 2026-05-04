  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Huế đón hơn 610.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-01/5

Thứ Hai, 08:21, 04/05/2026
VOV.VN - Trong 5 ngày dịp lễ 30/4 – 01/5 (từ 29/4 đến 03/5), thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khách quốc tế đến Huế trong dịp lễ này tăng 129% so với cùng kỳ năm trước; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú gần như kín chỗ, bình quân đạt khoảng 99%. Trước đó, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách với khoảng 395.000 lượt, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng qua, địa phương này đón hơn 2,6 triệu lượt khách, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu du lịch đạt trên 6.234 tỷ đồng, tăng hơn 70%.

Du khách đến Huế trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Để thu hút và giữ chân du khách, thành phố Huế đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới. Nổi bật là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế, tái hiện không gian cung đình về đêm với các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh với du khách. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, góp phần mang lại hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Du khách đến tham quan di sản Huế

Anh Nguyễn Hùng, du khách đến từ Hà Nội  bày tỏ hài lòng trong những ngày đi du lịch tại Huế:

“Đến với Huế em có thể tham quan nhiều địa điểm và ghi lại được những thước phim hay nhất, đẹp nhất về những  kiến trúc cũng như hình ảnh, cảnh vật nơi này. Em cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt, rất đông đúc, mọi người vô cùng thích thú khi được đến tham quan, trải nghiệm  văn hóa nơi đây”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động dịp lễ 30/4-1/5, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” được tổ chức tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch về đêm tại Cố đô.

Huế đón hơn 395.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thành phố Huế ước đón hơn 395.000 lượt du khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5
VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

