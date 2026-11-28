Huế từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước. Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cùng các cơ sở y tế trên địa bàn có thế mạnh về ghép tạng, tim mạch, ung bướu và nhiều kỹ thuật y khoa chuyên sâu. Đây không chỉ là địa chỉ khám, chữa bệnh của người dân miền Trung mà còn thu hút bệnh nhân từ nhiều tỉnh, thành phố và khách quốc tế.

Du lịch chăm sóc sức khỏe ở Huế

Cùng với thế mạnh y tế, Huế còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, không gian di sản, ẩm thực và các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Nhiều du khách đến Huế không chỉ để khám, chữa bệnh mà còn kết hợp nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi thể chất. Tại Kobi Onsen Resort Hue, khu nghỉ dưỡng khai thác nguồn khoáng nóng Mỹ An, kết hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ông Phùng Hữu Duy, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ về trải nghiệm của mình: “Nghỉ dưỡng ở đây, tôi được trải nghiệm tắm nước khoáng, xông hơi và sử dụng các dịch vụ của resort. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Những dịch vụ này giúp mình thư giãn, phục hồi sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng. Sau thời gian nghỉ dưỡng, tôi cảm nhận sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động ở đây cũng có nhiều nét khác biệt”.

Huế mở hướng phát triển du lịch từ thế mạnh y tế và di sản

Thực tế, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân từ các địa phương khác đến Huế ngày càng tăng. Giai đoạn 2021-2025, số lượt người từ các địa phương khác đến Huế khám, chữa bệnh tăng từ hơn 214.000 lên hơn 503.000 lượt. Bệnh viện Trung ương Huế cũng ghi nhận lượng lớn bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị. Đây là nguồn khách tiềm năng để thành phố kết nối dịch vụ y tế với lưu trú, nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch mới. Bác sĩ Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế cho rằng, muốn phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế và doanh nghiệp lữ hành.

“Muốn phát triển mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, cần có sự liên kết giữa các công ty lữ hành với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Chúng tôi đã hoàn thiện 10 sản phẩm dành cho du khách đến Huế bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp. Thời gian tới, bệnh viện sẽ hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, du lịch và chăm sóc sức khỏe để quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế”.

Trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng ở Huế

Không chỉ có dịch vụ y tế hiện đại, Huế còn sở hữu những giá trị văn hóa, lịch sử và y học cổ truyền có thể tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch chăm sóc sức khỏe. Từ không gian sông Hương, hệ thống di tích, ẩm thực chay đến các dịch vụ spa, điều dưỡng, thành phố có điều kiện xây dựng những hành trình kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp lữ hành bước đầu trải nghiệm nhiều sản phẩm như thiền chuông trên sông Hương, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, spa trị liệu, thưởng trà, thưởng thức ẩm thực chay và tham quan Đại Nội Huế.

Với hệ thống di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, Huế có lợi thế lớn để phát triển du lịch y tế

Đáng chú ý, giá trị y học cổ truyền gắn với thương hiệu Thái Y viện triều Nguyễn đang được nghiên cứu, khai thác để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Bà Lê Dạ Lam, Tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương Huế cho biết, nhu cầu kết hợp khám, chữa bệnh với nghỉ dưỡng của du khách đã được ghi nhận trong thực tế.

“Điều tôi nhận thấy có sự khác biệt là nhiều du khách đánh giá cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện, trung tâm y tế ở Huế. Chúng tôi có những khách lưu trú từ một đến hai tuần, thậm chí lâu hơn để phẫu thuật hoặc điều trị bệnh. Sau khi sử dụng dịch vụ y tế tại Huế, họ khá hài lòng”.

Dù có nhiều lợi thế, du lịch y tế tại Huế vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Các dịch vụ khám, chữa bệnh, lưu trú, nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng chưa được kết nối đồng bộ. Thành phố xác định liên kết giữa bệnh viện, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú là yếu tố quan trọng để hình thành sản phẩm du lịch đặc thù. Theo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, Huế phấn đấu đến năm 2030 thu hút khoảng 800.000 lượt khách nội địa, từ 8.000 đến 10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm và hình thành ít nhất 7-10 gói dịch vụ du lịch y tế chuyên biệt.

Huế hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp

Thành phố đang tập trung kết nối các cơ sở y tế với doanh nghiệp du lịch, hoàn thiện sản phẩm và cung cấp thông tin về chất lượng, giá dịch vụ. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe là một trong những sản phẩm thành phố đang ưu tiên phát triển.

“Một trong những sản phẩm thành phố đang tập trung xây dựng là du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong hơn 1 triệu lượt khám tại Bệnh viện Trung ương Huế, có hơn 500.000 lượt người ngoài địa phương và khoảng 3.500 lượt khách quốc tế. Thành phố sẽ tập trung kết nối, cung cấp thông tin để các khách sạn, cơ sở lưu trú và đơn vị du lịch nắm được chất lượng, bảng giá các dịch vụ y tế, qua đó giới thiệu đến du khách khi đến Huế”.

Từ một chuyến đi khám, chữa bệnh, du khách có thể dành thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và khám phá những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô. Sự kết hợp giữa y tế chuyên sâu, y học cổ truyền và tài nguyên di sản sẽ mở thêm hướng phát triển cho ngành y tế, tạo cơ hội để du lịch Huế đa dạng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.