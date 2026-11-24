Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại thành phố Huế đã góp phần đưa di sản đến gần công chúng, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa thu hút nhiều người đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, điêu khắc mộc mỹ nghệ còn có áo dài Huế, sản phẩm OCOP, bánh truyền thống và ẩm thực địa phương. Người dân và du khách còn được các nghệ nhân hướng dẫn làm hoa giấy, in tranh mộc bản, tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống.

Trải nghiệm làm hoa giấy

Chị Lê Thị Huyền Diệu, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh thích thú khi đến dự lễ hội trong dịp này: “Đến với Lễ hội Văn hóa của Huế, em đã được trải nghiệm nhiều nghề truyền thống, thử làm hoa giấy và in tranh mộc bản. Lúc đầu em nghĩ làm hoa giấy khá khó, nhưng sau khi được tiếp cận và tự tay thực hiện, em thấy cũng khá dễ. Đây là trải nghiệm rất thú vị”.

Giới thiệu nghề truyền thống đến với du khách

Tham gia chuỗi hoạt động nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam tại Huế có 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội. Điểm nhấn của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Huế năm nay là hai mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”. Thông qua các mô hình này, mỗi địa phương giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, con người, phong tục, làng nghề và sản phẩm truyền thống.

Đạp Xe Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Huế

Chị Hồ Thị Nga, Hợp tác xã Nông sản an toàn xã A Lưới 2 rất vui khi được tham gia chương trình: “Em rất vui khi được mang những sản phẩm của mình về trưng bày, giới thiệu đến du khách tham quan và mua sản phẩm do mình sản xuất. Hy vọng sản phẩm của mình được nhiều du khách biết đến hơn”.

Các nghệ nhân hướng dẫn làm hoa giấy

Chuỗi chương trình diễn ra trong dịp này còn có các hoạt động nghệ thuật như giới thiệu Nhã nhạc, múa cung đình và những tác phẩm trên chất liệu cung đình, tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận nghệ thuật truyền thống.

Các hoạt động nghệ thuật trong Ngày Văn hóa Việt Nam tại Huế

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, thành phố khuyến khích người dân tham gia gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa, đồng thời thay đổi cách nhìn về di sản, xem đây là nguồn lực trong quá trình phát triển.

“Chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Huế năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành phố. Huế là đô thị đặc trưng về văn hóa. Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày những sản phẩm văn hóa đặc trưng, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp: thành phố Huế sẽ tiếp tục sáng tạo, lưu giữ, thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa của ông cha để lại. Đồng thời, cần thay đổi tư duy, xem di sản là một nguồn lực để phát triển, góp phần khẳng định sức mạnh mềm văn hóa của quốc gia”.

Các địa phương giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, con người, phong tục,

Với lợi thế là đô thị di sản, thành phố Huế đang hướng đến khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Việc đưa các nghề truyền thống, nghệ thuật và sản phẩm đặc trưng đến với công chúng góp phần bảo tồn di sản, tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách. Đây cũng là hướng để Huế phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.