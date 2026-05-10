Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đâu là chìa khóa giữ chân du khách?

Trong bốn tháng đầu năm 2026, ngành du lịch đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, ghi nhận mức tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi mạnh mẽ này là kết quả cộng hưởng từ các chính sách vĩ mô như việc nới lỏng thị thực, tăng cường quảng bá và mở rộng mạng lưới các đường bay quốc tế. Dù vậy các nhà quản trị khách sạn và lữ hành cho rằng ngành du lịch đang đứng trước nhiều thách thức; do đó nếu chỉ quan tâm đến số lượng mà bỏ qua chiều sâu trải nghiệm, sự tăng trưởng này sẽ khó có thể duy trì tính bền vững trong dài hạn.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Victoria Tour

Sau 4 tháng, ngành du lịch Việt Nam mới hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cho cả năm 2026, trong bối cảnh chịu nhiều yếu tố tác động bất lợi, đặc biệt là tình hình xung đột Trung Đông làm tăng giá nhiên liệu, kéo theo chi phí vận tải hàng không, dịch vụ tăng cao và gây ra tâm lý e dè, thận trọng về du lịch nước ngoài.

Phân tích vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Vi - đại diện công ty du lịch Victoria Tour cho biết: "Lượng khách quốc tế tăng trưởng là tín hiệu tích cực, nhưng ngành du lịch Việt Nam sẽ đối mặt với không ít thách thức khi cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Các quốc gia trong khu vực đang có chiến lược quảng bá rất mạnh và liên tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng công nghệ tiên tiến, đòi hỏi du lịch Việt Nam phải sẵn sàng chuyển đổi, biến hóa, linh động để thu hút được nhiều du khách hơn".

Ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam lưu ý rằng đã có dấu hiệu sụt giảm khách từ một số thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, do xung đột Trung Đông dẫn đến cắt giảm chuyến bay, cùng với cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng khốc liệt. "Trong khi lượng khách từ thị trường Nga và các nước CIS tăng trưởng mạnh tại các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi, thị trường Hàn Quốc lại chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Tâm lý thận trọng đã xuất hiện tại một số thị trường nguồn, có thể do những bất ổn kinh tế, giá vé máy bay tăng cao và các lo ngại địa chính trị rộng hơn.

Chúng ta cần phản ứng nhanh bằng cách đa dạng hóa thị trường khách, điều chỉnh thời điểm triển khai các chương trình khuyến mãi và tăng cường chuyển đổi từ các phân khúc khách quốc tế khác. Điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nguồn duy nhất, dù thị trường đó từng chiếm tỉ trọng rất lớn trước đây".

Chất lượng dịch vụ du lịch tại Việt Nam phải được chú trọng, nhằm gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Ảnh: The Anam

Làm sao để giữ chân khách quốc tế?

Trước bối cảnh lượng khách gia tăng nhanh chóng, các chuyên gia lưu ý chất lượng dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu nhằm gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Đánh giá về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Vi cho rằng để khách quốc tế ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ tăng số lượng khách.

"Việt Nam cần phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc thù, du lịch đêm, du lịch văn hóa, golf, MICE, chăm sóc sức khỏe... Việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông cũng rất quan trọng, phổ biến các điểm tiếp nhận thông tin, hỗ trợ xử lý các vấn đề cho du khách, nghiêm túc trong đánh giá chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện, hiếu khách. Ngoài ra, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ thanh toán thuận tiện cho ngoại tệ để du khách chi tiêu, nâng cao sự hài lòng và tăng tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam", bà Nguyễn Thị Bích Vi nhận định.

Khu nghỉ dưỡng tại Huế tổ chức hoạt động trải nghiệm kết hợp hài hòa với văn hóa truyền thống. Ảnh: Azerai La Residence Huế

Đồng quan điểm, bà Yến Trần - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Azerai La Residence Huế cho rằng Việt Nam cần chuyển dần từ tư duy “thu hút đông khách” sang “thu hút đúng khách và tăng giá trị trải nghiệm”. Để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, điểm đến cần có thêm các sản phẩm đặc sắc về văn hóa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, du lịch xanh và trải nghiệm bản địa chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng hạ tầng, tính kết nối giữa các điểm đến, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng dịch vụ cũng rất quan trọng. Một du khách hài lòng không chỉ quay trở lại mà còn trở thành kênh quảng bá hiệu quả nhất cho điểm đến thông qua mạng xã hội và truyền miệng.

Để khuyến khích du khách quốc tế không chỉ đến Việt Nam mà còn lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại, trọng tâm cần đặt vào chất lượng trải nghiệm. Ông Martin Koerner chia sẻ: "Tại The Anam, điều này đồng nghĩa với việc tạo ra những kỳ nghỉ kết hợp hài hòa giữa biển, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và khám phá địa phương. Du khách cần cảm thấy rằng họ không chỉ đơn thuần đặt một phòng nghỉ, mà đang trải nghiệm một điểm đến thông qua lăng kính của một khu nghỉ dưỡng có bản sắc, sự ấm áp và kết nối địa phương mạnh mẽ. Tỷ lệ khách quay lại sẽ tăng khi du khách cảm thấy được chăm sóc một cách cá nhân hóa và mỗi kỳ nghỉ đều mang lại cho họ lý do để trở lại, dù là Cam Ranh, Mũi Né hay cả hai".

