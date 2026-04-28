中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng đón 350.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ, doanh thu 768 tỷ đồng

Thứ Ba, 18:17, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Lâm Đồng ghi nhận lượng khách tăng cao, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng, các hoạt động văn hóa – du lịch diễn ra sôi động.

Từ ngày 25–27/4, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó có 14.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt khoảng 768 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 65–75%, riêng khách sạn 3–5 sao đạt 80–95%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhờ chủ động chuẩn bị sớm nên an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch được đảm bảo; giá dịch vụ, đặc biệt là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo khách.

Du khách tham quan, dâng hương tại khu du lịch tâm linh ở Lâm Đồng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Du khách trải nghiệm hoạt động thư pháp, vẽ tranh dân gian tại không gian văn hóa truyền thống.
Đông đảo người dân và du khách tham gia các gian hàng văn hóa, ẩm thực trong dịp nghỉ lễ tại Lâm Đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ 3 ngày, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch như nghi thức cúng tế, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian… được tổ chức, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Du khách đến Lâm Đồng dịp này không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn được hòa mình vào không gian lễ hội đậm bản sắc, trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia các chương trình nghệ thuật cộng đồng.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: du lịch Lâm Đồng Giỗ Tổ Hùng Vương du lịch Tây Nguyên du lịch Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế đón hơn 395.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Du lịch Điện Biên bứt phá từ văn hóa bản địa
Khám phá Tân Cương: Điểm hẹn mới trong hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực