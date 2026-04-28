Lâm Đồng đón 350.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ, doanh thu 768 tỷ đồng

Từ ngày 25–27/4, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó có 14.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt khoảng 768 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 65–75%, riêng khách sạn 3–5 sao đạt 80–95%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhờ chủ động chuẩn bị sớm nên an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch được đảm bảo; giá dịch vụ, đặc biệt là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo khách.

Du khách tham quan, dâng hương tại khu du lịch tâm linh ở Lâm Đồng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Du khách trải nghiệm hoạt động thư pháp, vẽ tranh dân gian tại không gian văn hóa truyền thống.

Đông đảo người dân và du khách tham gia các gian hàng văn hóa, ẩm thực trong dịp nghỉ lễ tại Lâm Đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ 3 ngày, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch như nghi thức cúng tế, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian… được tổ chức, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Du khách đến Lâm Đồng dịp này không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn được hòa mình vào không gian lễ hội đậm bản sắc, trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia các chương trình nghệ thuật cộng đồng.