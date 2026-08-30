Miễn visa quá cảnh có thể giúp gì cho ngành du lịch Việt Nam?

Mặc dù thủ tục thị thực nhập cảnh (visa) cho khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng thuận tiện, ngành du lịch Việt Nam vẫn đứng trước áp lực cạnh tranh thu hút khách quốc tế từ các nước có sản phẩm du lịch tương đồng trong khu vực, như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines... Nhiều quốc gia trong khu vực đẩy mạnh chính sách miễn visa và nới lỏng thủ tục nhập cảnh, đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá để lôi kéo khách du lịch.

Theo ông Nguyễn Thanh Hạnh - Tổng Giám đốc Intrepid Việt Nam, các thủ tục visa hiện là rào cản đáng kể với du khách từ Australia, Mỹ... đến Việt Nam, cũng như ảnh hưởng đến quyết định ghé thăm và thời gian lưu trú. Do đó, chính sách visa thuận lợi sẽ là yếu tố then chốt để tăng trưởng du lịch, cũng như cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực. Việt Nam nên cân nhắc miễn thị thực đơn phương cho các thị trường trọng điểm như Australia, giúp tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể học hỏi mô hình thành công từ Trung Quốc, nước này đã triển khai chính sách rất đáng nghiên cứu là miễn visa quá cảnh, hiện áp dụng cho công dân của 57 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tại 65 cửa khẩu và khu vực quy định. Chính sách này cho phép du khách nước ngoài đủ điều kiện, như sử dụng hộ chiếu phổ thông và có vé máy bay, tàu xe nối chuyến với hành trình cụ thể quá cảnh tại Trung Quốc để sang một quốc gia, khu vực thứ 3, sẽ được miễn visa quá cảnh Trung Quốc và lưu trú trong các khu vực quy định với thời gian không quá 240 giờ.

Ông Nguyễn Thanh Hạnh cho rằng, Việt Nam cũng có thể áp dụng miễn thị thực quá cảnh, hay visa transit từ 48 - 72 giờ tại khu vực Hà Nội và TP.HCM, qua đó khuyến khích khách quốc tế lưu lại khám phá, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Điều này cũng hỗ trợ xây dựng Hà Nội và TP.HCM của Việt Nam trở thành cửa ngõ quốc tế quan trọng trong khu vực. Trong đó, Hà Nội là trung tâm văn hóa lịch sử và TP.HCM trung tâm kinh tế hiện đại, cần được định vị và truyền thông rõ ràng như 2 cửa ngõ quốc tế và trung tâm kết nối các hành trình xuyên Việt.

"Hai thành phố này không chỉ là điểm đến mà còn đóng vai trò trung tâm trung chuyển, giúp dẫn khách tới các vùng du lịch khác và phân bổ dòng khách hợp lý, đặc biệt phù hợp với hành vi của du khách từ Australia, Vương quốc Anh và Mỹ. Nếu được miễn visa khi quá cảnh, du khách có thêm nhiều thời gian và từ đó công ty xây dựng thêm các tour trải nghiệm, tập trung vào du lịch trách nhiệm, giảm phát thải.

Ví dụ từ TP.HCM, chúng tôi xây dựng hành trình đưa du khách đi Côn Đảo, hoặc cắm trại ngủ đêm trong rừng. Từ Hà Nội, du khách có thể tham gia các chuyến đi ngắn ngày kết hợp làng nghề, hoặc thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long... Thậm chí việc miễn visa transit có thể thu hút khách đến các sân golf lân cận khu vực Hà Nội và TP.HCM", ông Nguyễn Thanh Hạnh cho biết.

Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI), mỗi hành khách quá cảnh không chỉ đóng góp phí sân bay mà còn chi tiêu trung bình khoảng 7,57 USD cho mua sắm, ăn uống ngay trong nhà ga; tạo ra nguồn thu quan trọng cho các sân bay trên khắp thế giới.

Từ thực tiễn Trung Quốc cho thấy, chính sách visa thông thoáng đã mang lại những kết quả ấn tượng, đó là 3/4 người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần visa. Theo Cơ quan Quản lý Di trú Trung Quốc (NIA), số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc đạt 22,91 triệu lượt trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 17,82 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần visa, chiếm 77,7% tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh bất ổn kéo dài tại Trung Đông làm gián đoạn các đường bay truyền thống qua vùng Vịnh, Trung Quốc dùng chính sách miễn visa quá cảnh kết hợp lợi thế bay qua không phận Nga của các hãng bay nội địa để thu hút hành khách đi lại giữa châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Không chỉ ngành hàng không được hưởng lợi, chính sách này đang mang lại một cú hích rất cần thiết cho ngành bán lẻ Trung Quốc, khi du khách mua sắm và sử dụng dịch vụ địa phương, từ nha khoa cho đến may mặc hay ăn uống. Với khách du lịch công tác, việc được miễn visa quá cảnh giúp họ thời gian cho các chuyến thăm đối tác, nhà cung cấp, hội chợ thương mại và tham quan nhà máy mà không cần thêm thủ tục.