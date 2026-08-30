English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Miễn visa quá cảnh có thể giúp gì cho ngành du lịch Việt Nam?

Chủ Nhật, 06:01, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ý tưởng về miễn visa quá cảnh tại Hà Nội và TP.HCM không chỉ là giải pháp thúc đẩy chi tiêu của du khách quốc tế, mà còn hỗ trợ định vị 2 đô thị lớn của Việt Nam như những trung tâm trung chuyển hàng đầu khu vực.

Mặc dù thủ tục thị thực nhập cảnh (visa) cho khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng thuận tiện, ngành du lịch Việt Nam vẫn đứng trước áp lực cạnh tranh thu hút khách quốc tế từ các nước có sản phẩm du lịch tương đồng trong khu vực, như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines... Nhiều quốc gia trong khu vực đẩy mạnh chính sách miễn visa và nới lỏng thủ tục nhập cảnh, đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá để lôi kéo khách du lịch.

Theo ông Nguyễn Thanh Hạnh - Tổng Giám đốc Intrepid Việt Nam, các thủ tục visa hiện là rào cản đáng kể với du khách từ Australia, Mỹ... đến Việt Nam, cũng như ảnh hưởng đến quyết định ghé thăm và thời gian lưu trú. Do đó, chính sách visa thuận lợi sẽ là yếu tố then chốt để tăng trưởng du lịch, cũng như cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực. Việt Nam nên cân nhắc miễn thị thực đơn phương cho các thị trường trọng điểm như Australia, giúp tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao.

mien visa qua canh co the giup gi cho nganh du lich viet nam hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể học hỏi mô hình thành công từ Trung Quốc, nước này đã triển khai chính sách rất đáng nghiên cứu là miễn visa quá cảnh, hiện áp dụng cho công dân của 57 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tại 65 cửa khẩu và khu vực quy định. Chính sách này cho phép du khách nước ngoài đủ điều kiện, như sử dụng hộ chiếu phổ thông và có vé máy bay, tàu xe nối chuyến với hành trình cụ thể quá cảnh tại Trung Quốc để sang một quốc gia, khu vực thứ 3, sẽ được miễn visa quá cảnh Trung Quốc và lưu trú trong các khu vực quy định với thời gian không quá 240 giờ.

Ông Nguyễn Thanh Hạnh cho rằng, Việt Nam cũng có thể áp dụng miễn thị thực quá cảnh, hay visa transit từ 48 - 72 giờ tại khu vực Hà Nội và TP.HCM, qua đó khuyến khích khách quốc tế lưu lại khám phá, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Điều này cũng hỗ trợ xây dựng Hà Nội và TP.HCM của Việt Nam trở thành cửa ngõ quốc tế quan trọng trong khu vực. Trong đó, Hà Nội là trung tâm văn hóa lịch sử và TP.HCM trung tâm kinh tế hiện đại, cần được định vị và truyền thông rõ ràng như 2 cửa ngõ quốc tế và trung tâm kết nối các hành trình xuyên Việt.

"Hai thành phố này không chỉ là điểm đến mà còn đóng vai trò trung tâm trung chuyển, giúp dẫn khách tới các vùng du lịch khác và phân bổ dòng khách hợp lý, đặc biệt phù hợp với hành vi của du khách từ Australia, Vương quốc Anh và Mỹ. Nếu được miễn visa khi quá cảnh, du khách có thêm nhiều thời gian và từ đó công ty xây dựng thêm các tour trải nghiệm, tập trung vào du lịch trách nhiệm, giảm phát thải.

Ví dụ từ TP.HCM, chúng tôi xây dựng hành trình đưa du khách đi Côn Đảo, hoặc cắm trại ngủ đêm trong rừng. Từ Hà Nội, du khách có thể tham gia các chuyến đi ngắn ngày kết hợp làng nghề, hoặc thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long... Thậm chí việc miễn visa transit có thể thu hút khách đến các sân golf lân cận khu vực Hà Nội và TP.HCM", ông Nguyễn Thanh Hạnh cho biết.

mien visa qua canh co the giup gi cho nganh du lich viet nam hinh anh 2
Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI), mỗi hành khách quá cảnh không chỉ đóng góp phí sân bay mà còn chi tiêu trung bình khoảng 7,57 USD cho mua sắm, ăn uống ngay trong nhà ga; tạo ra nguồn thu quan trọng cho các sân bay trên khắp thế giới.

Từ thực tiễn Trung Quốc cho thấy, chính sách visa thông thoáng đã mang lại những kết quả ấn tượng, đó là 3/4 người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần visa. Theo Cơ quan Quản lý Di trú Trung Quốc (NIA), số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc đạt 22,91 triệu lượt trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 17,82 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần visa, chiếm 77,7% tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh bất ổn kéo dài tại Trung Đông làm gián đoạn các đường bay truyền thống qua vùng Vịnh, Trung Quốc dùng chính sách miễn visa quá cảnh kết hợp lợi thế bay qua không phận Nga của các hãng bay nội địa để thu hút hành khách đi lại giữa châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Không chỉ ngành hàng không được hưởng lợi, chính sách này đang mang lại một cú hích rất cần thiết cho ngành bán lẻ Trung Quốc, khi du khách mua sắm và sử dụng dịch vụ địa phương, từ nha khoa cho đến may mặc hay ăn uống. Với khách du lịch công tác, việc được miễn visa quá cảnh giúp họ thời gian cho các chuyến thăm đối tác, nhà cung cấp, hội chợ thương mại và tham quan nhà máy mà không cần thêm thủ tục.

Hải Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Trung Quốc miễn visa hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới
Du lịch Trung Quốc miễn visa hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới

VOV.VN - Theo chính sách mới, việc Trung Quốc miễn visa cho du khách Việt Nam khi quá cảnh, hoặc nhập cảnh một số cửa khẩu nhất định, sẽ mở ra cơ hội gia tăng trải nghiệm tham quan cho các hành trình du lịch liên tuyến, đa quốc gia.

Du lịch Trung Quốc miễn visa hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới

Du lịch Trung Quốc miễn visa hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới

VOV.VN - Theo chính sách mới, việc Trung Quốc miễn visa cho du khách Việt Nam khi quá cảnh, hoặc nhập cảnh một số cửa khẩu nhất định, sẽ mở ra cơ hội gia tăng trải nghiệm tham quan cho các hành trình du lịch liên tuyến, đa quốc gia.

Campuchia đánh giá 2 tháng thí điểm miễn visa cho khách Trung Quốc
Campuchia đánh giá 2 tháng thí điểm miễn visa cho khách Trung Quốc

VOV.VN - Campuchia thí điểm miễn visa cho du khách Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ từ ngày 15/6 - 15/10/2026. Theo đánh giá của Bộ Du lịch Campuchia, chương trình này đã mang lại tín hiệu tích cực sau 2 tháng triển khai.

Campuchia đánh giá 2 tháng thí điểm miễn visa cho khách Trung Quốc

Campuchia đánh giá 2 tháng thí điểm miễn visa cho khách Trung Quốc

VOV.VN - Campuchia thí điểm miễn visa cho du khách Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ từ ngày 15/6 - 15/10/2026. Theo đánh giá của Bộ Du lịch Campuchia, chương trình này đã mang lại tín hiệu tích cực sau 2 tháng triển khai.

Indonesia mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch
Indonesia mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch

VOV.VN - Bộ Du lịch Indonesia đang thúc đẩy chính sách mở rộng Miễn thị thực (BVK) nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu. Dự kiến tác động của chính sách này có thể giúp tăng lượng khách du lịch quốc tế lên hơn 32%.

Indonesia mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch

Indonesia mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch

VOV.VN - Bộ Du lịch Indonesia đang thúc đẩy chính sách mở rộng Miễn thị thực (BVK) nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu. Dự kiến tác động của chính sách này có thể giúp tăng lượng khách du lịch quốc tế lên hơn 32%.

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?
Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Sri Lanka mở rộng chính sách miễn visa cho 40 thị trường khách quốc tế
Sri Lanka mở rộng chính sách miễn visa cho 40 thị trường khách quốc tế

VOV.VN - Sri Lanka sẽ cho phép công dân của 40 quốc gia nhập cảnh miễn visa từ tháng 1/2026. Đây là biện pháp nhằm kích cầu du lịch Sri Lanka, đồng thời vực dậy ngành du lịch tại nước này đã chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Ditwah hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Sri Lanka mở rộng chính sách miễn visa cho 40 thị trường khách quốc tế

Sri Lanka mở rộng chính sách miễn visa cho 40 thị trường khách quốc tế

VOV.VN - Sri Lanka sẽ cho phép công dân của 40 quốc gia nhập cảnh miễn visa từ tháng 1/2026. Đây là biện pháp nhằm kích cầu du lịch Sri Lanka, đồng thời vực dậy ngành du lịch tại nước này đã chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Ditwah hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực