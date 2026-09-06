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Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

Chủ Nhật, 06:01, 06/09/2026
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VOV.VN - Bộ Du lịch Nepal kêu gọi du khách quốc tế không hủy bỏ các chuyến tham quan, leo núi tại dãy Himalaya; đồng thời nhấn mạnh việc khách du lịch trở lại sẽ là sự hỗ trợ lớn cho đất nước đang nỗ lực tái thiết sau thảm họa.

Ngành du lịch Nepal đã tuyên bố nước này vẫn chào đón du khách, trong khi tiếp tục đánh giá thiệt hại sau trận lũ kinh hoàng gần đây. Nepal đang đối mặt với công cuộc tái thiết đầy khó khăn và dự kiến ​​sẽ cần sự hỗ trợ quốc tế đáng kể trong giai đoạn phục hồi.

Mới đây Bộ trưởng Du lịch Nepal Khadak Raj Paudel chia sẻ trên mạng xã hội rằng những con đường mòn, những tuyến đường leo núi tại Nepal vẫn đang chờ đón du khách quốc tế: “Việc các bạn đến Nepal lần này không chỉ có ý nghĩa là một kỳ nghỉ. Đó là sự hỗ trợ lớn cho đất nước đang chống chọi với thảm kịch lũ quét kinh hoàng này”.

Lời kêu gọi được đưa ra khi những hình ảnh đau lòng về các ngôi làng, đường sá bị phá hủy, và các báo cáo về thương vong sau trận lũ lụt thảm khốc đã đe dọa làm giảm lượng khách du lịch đến Nepal, ngay cả tại những vùng hầu như không bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Hiệp hội các công ty du lịch leo núi Nepal cũng đã công bố tình trạng an toàn của các tuyến đường du lịch chính, khuyến nghị nên đi đường vòng tránh các khu vực bị ảnh hưởng.

nepal keu goi du khach tro lai himalaya sau lu lut tham khoc hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Mặc dù vậy, những đoạn video gây ám ảnh trên mạng xã hội đã khiến du khách lo ngại khi lên kế hoạch du lịch trong mùa cao điểm tháng 9-10 của Nepal, thường là thời điểm bầu trời trong trẻo sau mùa mưa mang đến tầm nhìn núi non hùng vĩ. Hiện nay, các nhà điều hành du lịch cho biết nhiều khu vực tại Nepal vẫn an toàn và không bị ảnh hưởng, bao gồm cả vùng Everest và Annapurna nổi tiếng.

Theo Hiệp hội các đại lý du lịch và lữ hành Nepal, cuộc khủng hoảng đã gây ra sự gián đoạn, nhưng chưa có tình trạng hủy đặt phòng hàng loạt. Hiện nay, các chuyên gia và doanh nghiệp hợp tác với Hội đồng Du lịch Nepal để phát triển nền tảng Nepalnow.travel, nhằm cung cấp thông tin an toàn cập nhật và cho thấy quốc gia này đang tích cực ứng phó với khủng hoảng và vẫn mở cửa đón khách du lịch.

"Chúng tôi đang đối mặt với khủng hoảng ở một phần của đất nước, nhưng các nơi khác vẫn hoạt động và không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tôi chỉ đang cố gắng truyền đạt điều đó cho khách hàng của mình", Rajendra Lama - đại diện một doanh nghiệp du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Nepal cho biết ông đã dành nhiều ngày để liên lạc với các nhóm du khách đang lo lắng, cố gắng thuyết phục họ không hủy chuyến đi.

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Sau thiên tai, du lịch sẽ gieo hy vọng cho một vùng đất

VOV.VN - Sau một cơn bão, trận động đất hoặc lũ lụt, một chuyến du lịch dường như không phải điều thiết yếu. Tuy nhiên, với một số điểm đến và những cộng đồng vừa trải qua thảm họa, đón khách du lịch trở lại thường là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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