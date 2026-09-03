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Khách Nga vượt 1 triệu lượt, du lịch Việt Nam lập dấu mốc mới

Thứ Năm, 15:47, 03/09/2026
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VOV.VN - Tính chung 8 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số lượt khách đến Việt Nam cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua.

Theo Cục Thống kê, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 8 tháng năm 2026. Trong tháng 8/2026, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,99 triệu lượt người, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,91 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và mức cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua. Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không là chủ yếu, đạt 13,22 triệu lượt, chiếm 83,1% lượng khách quốc tế đến và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

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Du khách Nga được chào đón tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Khu vực châu Á là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,81 triệu lượt khách, chiếm gần 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng và tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ. 

Trong đó, thị trường Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt, chiếm khoảng 22,3% tổng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, tương đương gần 40% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng. Bên cạnh đó, các thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất.

Sau 8 tháng, thị trường Nga xếp thứ 3 về số lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 1 triệu lượt, đạt mức 265,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng như Philippines (tăng 58,8%), Ấn Độ (tăng 38,2%), Australia (tăng 23,3%), Mỹ (tăng 20,4%), Singapore (tăng 31,7%) hay Ba Lan (tăng 51,2%)... vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy đa dạng hóa nguồn khách quốc tế của du lịch Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Tây Ban Nha. 

Hải Nam/VOV.VN
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