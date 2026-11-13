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Nhật Bản đón mùa lá đỏ quyến rũ 2026

Thứ Sáu, 10:01, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù thời tiết không ngừng nóng lên do biến đổi khí hậu, nhưng “đến hẹn lại lên”, Nhật Bản vẫn đang đón mùa lá đỏ 2026 với sức hấp dẫn riêng có.

Ngược với mùa hoa anh đào, tức Sakura, nức tiếng thế giới, vành đai lá đỏ quyến rũ của Nhật Bản, được biết tới với từ tiếng Nhật đã được quốc tế hóa là Momiji, lại bắt đầu từ phương Bắc, rồi đổ dần xuống miền Trung và phương Nam. Những ngày gần đây, nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Nikko, Hakone, núi Phú Sỹ… đã bắt đầu ngập tràn sắc đỏ lá phong, sắc vàng Ngân hạnh.

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Lá đỏ (momiji) mùa thu Nhật Bản
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Mùa thu lá đỏ đang đến gần thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách quốc tế
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Lá đỏ đầu mùa ở Nikko.

Đặc biệt, cao nguyên Ebi - một vùng đất ở độ cao 1.200m được hình thành từ sự phun trào của núi lửa ở tỉnh Miyazaki, đang trở thành điểm đến kỳ thú, thu hút hàng vạn lượt du khách mỗi ngày. Không chỉ người nước ngoài, mà ngay cả người dân bản địa cũng “quên lối về” trong vẻ đẹp huyền hoặc của thiên nhiên.

“Đẹp lắm các bạn ạ. Mặc dù sáng nay có mưa, nhưng tôi vẫn lên núi. Từ trên cao nhìn xuống, đẹp không thể tả xiết”.

“Chỉ có thể nói là tuyệt vời. Cảnh sắc này chỉ cao nguyên Ebi mới có”.

nhat ban don mua la do quyen ru 2026 hinh anh 4
Sắc vàng Ngân hạnh khiến Thu Nhật Bản càng thêm quyến rũ.
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Mùa Thu lá đỏ ở chân núi Phú Sỹ.

Trong vài ngày tới, giới tuyến Momiji sẽ tràn xuống miền Trung Nhật Bản, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Khi đó, những hàng cây Ngân hạnh ở trung tâm thành phố, hoặc rừng phong ở những công viên ngoại ô… sẽ trở thành những điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách. Cùng với Sakura vào mùa Xuân, Momiji sẽ tiếp tục tạo nên sức hút khó cưỡng của mùa Thu Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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