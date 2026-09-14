Nhu cầu du lịch châu Á tăng cao, Việt Nam trong nhóm tăng trưởng mạnh

Báo cáo của mạng lưới đại lý du lịch Advantage Travel Partnership (Vương quốc Anh) ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý về xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách châu Âu giai đoạn 2026 - 2027, đặc biệt là thị trường Anh. Với sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch đến châu Á, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia đạt mức tăng trưởng doanh thu đặt chỗ ấn tượng nhất với tỷ lệ tăng 30%, trong số các thị trường quốc tế của Advantage Travel Partnership.

Về xu hướng du lịch nước ngoài của du khách Anh, phân tích của Advantage Travel Partnership dự báo Albania sẽ là điểm đến đáng chú ý nhất năm 2027, chủ yếu nhờ vào sức hút những bãi biển, chặng bay ngắn và giá cả phải chăng. Ngoài ra, Hồng Kông (Trung Quốc), Ai Cập và Việt Nam sẽ là những điểm đến phổ biến của du khách Anh vào năm 2027.

Du khách quốc tế thăm làng rau Trà Quế tại Đà Nẵng.

Sự gia tăng nhu cầu đi du lịch Việt Nam gắn liền với sự thay đổi xu hướng của du khách từ các tour nghỉ dưỡng truyền thống sang các sản phẩm du lịch trải nghiệm chiều sâu văn hóa và thiên nhiên. Khu vực châu Á nói chung được dự báo sẽ thu hút quan tâm lớn về du lịch đường thủy, khi nhu cầu về các kỳ nghỉ du thuyền dài ngày và giàu bản sắc văn hóa ngày càng tăng. Trong đó, dòng sản phẩm du thuyền trên sông Mekong nối Việt Nam và các quốc gia lân cận đang thu hút sự chú ý của phân khúc du khách cao cấp, đáp ứng tiêu chí chuyến đi dài ngày, giàu tính bản địa và có giá trị cao.

Nghiên cứu do Advantage Travel Partnership phối hợp với Travelogix thực hiện dựa trên dữ liệu 1,92 triệu lượt đặt chỗ, phản ánh tương đối về bức tranh du lịch toàn cầu giai đoạn 2025 - 2026. Trong phạm vi nghiên cứu này, lượng đặt chỗ của du khách quốc tế tới khu vực Trung Đông giảm 29,7%, chủ yếu do tác động từ những căng thẳng địa chính trị. Ngược lại, du lịch tới khu vực châu Á ghi nhận mức tăng trưởng 22,1% về số lượng đặt chỗ và tăng 8,6% đối với khu vực Australia. Tổng chi tiêu cho các chuyến đi tới châu Á tăng 28,3%, trong khi giá vé máy bay trung bình tăng 11,4%.

Du khách quốc tế tham quan tại TP.HCM

Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, phân khúc du lịch công vụ từ châu Âu tới châu Á cũng ghi nhận xu hướng chuyển dịch. Các doanh nghiệp châu Âu ngày càng đánh giá kỹ lưỡng về tính hiệu quả thương mại, độ an toàn và sự linh hoạt của mỗi hành trình, trước khi quyết định cử nhân sự cho chuyến công tác. Trước tính chất phức tạp của các chuyến đi, tỷ lệ đặt chỗ trực tuyến qua các ứng dụng tự động tại khu vực châu Á giảm 5,5%, đồng nghĩa với sự gia tăng nhu cầu tư vấn trực tiếp từ các công ty du lịch, hoặc đơn vị quản lý điểm đến chuyên nghiệp.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, vận tải đường bộ và đường sắt dần trở thành một phần không thể thiếu của toàn bộ hành trình du lịch. Với cả khách đi du lịch nghỉ dưỡng và công vụ, đường sắt ngày càng được coi là lựa chọn hàng đầu, chứ không chỉ đơn thuần là một phương án thay thế cho đường hàng không. Sự tiện lợi và tính năng suất trong quá trình di chuyển bằng tàu hỏa, kết hợp với các yếu tố an toàn, tin cậy và khả năng đặt chỗ được cải thiện giúp đường sắt trở thành lựa chọn được ưu tiên trên nhiều tuyến ngắn.