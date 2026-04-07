Phấn đấu đến 15/4 sẽ có tàu chạy tuyến kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ

Thứ Ba, 09:18, 07/04/2026
VOV.VN - Dự kiến từ 15/4, tuyến tàu du lịch kết nối vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) – vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) sẽ chính thức vận hành, mở ra hành trình xuyên vùng di sản độc đáo. Sản phẩm mới kỳ vọng tăng liên kết, hút khách và nâng tầm du lịch biển phía Bắc.

Theo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa giữa hai địa phương, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép cho tàu du lịch vận chuyển khách theo 4 hành trình kết nối: VHL3 – Vịnh Lan Hạ; VHL4 – Vịnh Lan Hạ; VHL5 – Vịnh Lan Hạ và VHL6 – Vịnh Lan Hạ. Toàn bộ các hành trình này đều là tàu lưu trú ngủ đêm mà không tổ chức tour tham quan trong ngày, cho phép du khách có nhiều thời gian trải nghiệm, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của hai vùng vịnh nổi tiếng là Hạ Long (Quảng Ninh) và Lan Hạ (Hải Phòng).

Hiện đã có khoảng 50 tàu du lịch lưu trú qua đêm tại Hải Phòng đăng ký và phấn đấu đến 15/4 sẽ có tàu chạy tuyến kết nối vịnh Hạ Long – vịnh Lan Hạ

Việc hình thành tuyến vận tải thủy liên thông không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới mà còn hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa Quảng Ninh và Hải Phòng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tính liên kết vùng và giảm tải cục bộ cho từng khu vực trên hai vùng vịnh.

Ông Vũ Kiên Cường, Phó Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết: Các đơn vị đang tích cực hoàn thiện quy trình quản lý, giám sát phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như bảo vệ môi trường di sản:“Để việc đảm bảo vận hành hiệu quả, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đã khẩn trương làm việc với các chi hội tàu, thống nhất tiêu chuẩn tàu, yêu cầu các phương tiện phải đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư số 66 của Bộ Xây dựng quy định các yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm; Triển khai bán và kiểm soát vé ứng dụng công nghệ thông tin trong bán vé trực tuyến, phát hành hóa đơn điện tử giữa hai bên. Chúng tôi cũng chỉ đạo các Trung tâm bảo tồn chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, hạ tầng cảng, bến, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ."

Hiện đã có khoảng 50 tàu du lịch lưu trú qua đêm tại Hải Phòng đăng ký tham gia khai thác tuyến. Các doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng, Cảng vụ đường Thủy nội địa và Ban quản lý di sản hai bên để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, từ thủ tục pháp lý, tổ chức bến bãi đến phương án vận hành cụ thể, quảng bá tour tới các du khách trong và ngoài nước.

Các hành trình kết nối: VHL3 – Vịnh Lan Hạ; VHL4 – Vịnh Lan Hạ; VHL5 – Vịnh Lan Hạ và VHL6 – Vịnh Lan Hạ vừa mở ra các dịch vụ du lịch mới, vừa tăng tính liên thông, liên kết 2 vùng vịnh di sản Hạ Long và Cát Bà

Ông Nguyễn Duy Phú, Chủ tịch Hội Du thuyền du lịch Lan Hạ chia sẻ: "Việc mở cơ chế phối hợp liên thông giữa hai bên là tạo ra một môi trường để cho cả hai bên đi sang nhau, cho khách tham quan được nhiều tuyến điểm hơn. Hội Du thuyền chúng tôi thấy rất hào hứng để đưa tàu về các cảng bến của Quảng Ninh và đón trả khách tại Cảng quốc tế Tuần Châu. Hội Du thuyền Lan Hạ sẵn sàng để triển khai."

Theo dự kiến, khi tuyến du lịch chính thức đi vào hoạt động, mỗi ngày Vịnh Hạ Long có thể đón thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách cùng hơn 50 tàu lưu trú từ phía Vịnh Lan Hạ. Điều này không chỉ tạo dấu ấn mới cho du lịch Quảng Ninh - Hải Phòng, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho cả hai địa phương mà còn góp phần nâng cao giá trị khai thác di sản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, cùng khẳng định vị thế du lịch biển trên bản đồ quốc tế.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Thịt lợn bệnh vào trường học: Phụ huynh tăng giám sát bếp ăn trong nỗi sợ mơ hồ

VOV.VN - Thông tin gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh có nguy cơ lọt vào bếp ăn trường học tại Hà Nội khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, không ít gia đình chủ động giám sát, thậm chí dừng cho con ăn bán trú để tự bảo vệ trước nỗi lo thực phẩm bẩn.

Gần 20.000 học sinh ở Hà Nội mất suất công lập: Áp lực thi lớp 10 tăng nhiệt

VOV.VN - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay “nóng” hơn bao giờ hết khi Sở GD&ĐT công bố chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội vào công lập. Không chỉ học sinh căng mình ôn luyện, phụ huynh cũng thấp thỏm tìm phương án an toàn cho con. Tỷ lệ cạnh tranh cao buộc nhiều gia đình sớm tính đến phương án ngoài công lập.

Thời tiết hôm nay 7/4: Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có nơi vượt 35 độ C

VOV.VN - hôm nay 7/4, nắng nóng bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước, trong đó Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 38-39 độ C. Hà Nội duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày nắng nóng 33-35 độ, có điểm vượt 35 độ.

