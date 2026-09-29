Phát hiện hang động nguyên sơ giữa rừng nguyên sinh ở Nghệ An

Theo ông Lữ Sinh Viên, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ Tam Hợp, người trực tiếp phát hiện hang động, qua ghi nhận ban đầu, miệng hang rộng khoảng 40 m, chiều sâu khoảng 200 m, diện tích ước khoảng 3.000 m2.

Không gian trong hang động mới phá hiện khá thoáng, xung quanh là nhiều vách đá dựng đứng. (Ảnh: Sinh Viên).

Hang động mới được phát hiện nằm trong khu vực rừng phòng hộ, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 666, xã Tam Thái do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý.

Bên trong hang có nhiều tầng, một số vị trí rộng khoảng 100 m. Nhũ đá có hình răng cưa, màu ánh kim; hang có cả đường vào và đường ra. Từ đầu hang đi đến cuối hang và lên các tầng không có nước; vị trí hang cách khe nước gần nhất khoảng 150 m. Khu vực này có nhiều dơi sinh sống.

"Không gian trong hang khá thoáng, xung quanh là nhiều vách đá dựng đứng và hệ thống thạch nhũ mang hình thù đa dạng. Một số khối nhũ xếp chồng lên nhau, tạo thành những đường nét như dải răng cưa. Khi rọi đèn pin vào, các khối nhũ ánh lên vẻ lấp lánh như ánh kim”, ông Viên cho biết.

Miệng hang động mới được phát hiện. (Ảnh: Sinh Viên).

Cũng theo ông Viên, hang động hiện còn nguyên sơ, chưa ghi nhận dấu hiệu tác động của con người. Để tiếp cận hang từ bản Xốp Nặm, phải đi bộ dọc theo khe Tổ khoảng 2 giờ 30 phút.

Đoàn công tác đã đi sâu hàng trăm mét nhưng chưa khảo sát hết.

Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết, hang động mới được phát hiện cách trung tâm bản Xốp Nặm khoảng 4 km, cách Quốc lộ 7 khoảng 17 km. Đây cũng là khu vực người dân tộc Mông, Thái sinh sống.

Ông Lữ Sinh Viên, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ Tam Hợp (bên phải). (Ảnh: Sinh Viên).

Sau khi phát hiện hang động, chính quyền xã Tam Thái đang xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát thực tế, lập báo cáo và đề xuất phương án quản lý lên cấp tỉnh. Khu vực xung quanh hang có hệ sinh thái rừng phong phú, cách điểm du lịch rừng săng lẻ Tương Dương khoảng 27 km và cách điểm du lịch thác Cảy Đỏn khoảng 5 km.