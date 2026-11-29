Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chủ trì tổ chức, với khoảng 130 gian hàng giới thiệu các món ăn, đồ uống và sản vật đặc trưng của Quảng Ninh cùng nhiều địa phương trong cả nước.

Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, nghệ nhân, đầu bếp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực. Bên cạnh việc thưởng thức các món ăn, du khách còn có cơ hội trực tiếp theo dõi quá trình chế biến, tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các vùng miền.

Liên hoan ẩm thực thành phố Quảng Ninh 2026 sẽ có phần trình diễn làm chả mực Hạ Long

Nhiều hoạt động trình diễn ẩm thực sẽ được tổ chức tại liên hoan như làm chả mực Hạ Long, pha chế cocktail và xẻ cá ngừ vây xanh Nhật Bản.

Đáng chú ý, các đầu bếp sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật xẻ cá ngừ, giới thiệu các phần thịt cá đặc trưng và chế biến sashimi phục vụ thực khách. Cá ngừ được tuyển chọn tại Nhật Bản, vận chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam trong vòng 24 giờ.

Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, du khách còn có thể tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức âm nhạc đường phố và tìm hiểu các sản phẩm du lịch trong chương trình kích cầu mùa thu - đông năm 2026 của Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, sự kiện kích cầu du lịch mùa thu - đông, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời chú trọng thu hút khách quốc tế.

“Vì mùa thu - đông là mùa cao điểm, chúng ta sẽ đón khách quốc tế đến với Quảng Ninh. Không chỉ là quảng bá, xúc tiến, chúng ta còn phải đảm bảo chất lượng về dịch vụ, về sản phẩm để có thể từ giờ đến cuối năm, Quảng Ninh có thể hoàn thành mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế”, bà Nguyễn Thùy Yên cho biết.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2026 là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương và góp phần kích cầu du lịch những tháng cuối năm.