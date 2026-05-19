Du lịch hè 2026: Lý Sơn, Măng Đen là điểm đến mới nổi thu hút du khách Việt

Thứ Ba, 13:07, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến mới nổi đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè 2026. Dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú từ Agoda cho thấy, du khách Việt đang hướng về những khu vực ít được biết đến, từ miền biển, vùng núi đến các trải nghiệm văn hóa.

Các điểm đến Lý Sơn, Ninh Bình, Mai Châu, Măng Đen và Tây Ninh nằm trong danh sách những địa điểm mới nổi thu hút du khách Việt mùa du lịch hè 2026, theo dữ liệu trên nền tảng Agoda (giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái).

Ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam cho biết: "Du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Đối với mùa du lịch hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa".

Miệng núi lửa cổ trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Agoda, dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Lượng người dùng Agoda quan tâm tìm kiếm du lịch Lý Sơn năm 2026 đã tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái.

Cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi, một cái tên mới xuất hiện trong danh sách năm nay là Măng Đen (Kon Tum cũ), cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên. Sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến ít phổ biến, nơi có không khí trong lành, khí hậu mát mẻ và sự kết nối với thiên nhiên.

Khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ giúp Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách

Mùa du lịch hè 2026, các điểm đến mới nổi trong nước trên Agoda còn có Mai Châu, Ninh Bình, Tây Ninh - những địa danh quen thuộc, nằm gần các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Trong đó, Mai Châu thuộc tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình cũ) là lựa chọn của nhiều du khách, đặc biệt là du khách từ Hà Nội. Nơi này đáp ứng các điều kiện mà nhiều người tìm kiếm ở một chuyến nghỉ dưỡng trên núi, với giao thông thuận tiện từ các tỉnh thành phía Bắc và không gian thiên nhiên, tách biệt khỏi phố thị ồn ào. 

Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm trên Agoda so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Ở miền Nam, với lợi thế gần TP.HCM và sở hữu quần thể du lịch tâm linh Núi Bà Đen nổi tiếng, Tây Ninh được dự báo thu hút đông đảo du khách đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng vào mùa hè năm nay.

Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Hướng tới mùa du lịch hè 2026, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành điểm đến xanh, bền vững, hạnh phúc và an toàn đối với du khách; là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Hải Nam/VOV.VN
Du lịch Cần Thơ hè 2026: Bùng nổ các hoạt động trải nghiệm

VOV.VN - Những vườn cây trĩu quả và các khu du lịch sinh thái rộn ràng sản phẩm mới đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch Cần Thơ đầy sắc màu. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, nhiều điểm đến còn lồng ghép hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa nông nghiệp, giúp du khách gắn kết với thiên nhiên.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đêm hội Carnaval Hạ Long 80 nghìn khán giả mở màn mùa du lịch hè Quảng Ninh

VOV.VN - 80.000 khán giả cùng hơn 1 nghìn nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mở hoành tráng, rực rỡ cùng tạo nên “đại tiệc” Carnaval Hạ Long 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, Quảng Ninh).Đêm hội kể câu chuyện về kế thừa di sản và khát vọng hội nhập của vùng đất Quảng Ninh.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè, công bố quy hoạch Mũi Né

VOV.VN - Tối 26/4, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Khai mạc lễ hội du lịch hè “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ"

VOV.VN - Tối 25/4, tại Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện mở màn cho mùa du lịch cao điểm năm nay, đánh dấu quyết tâm bứt phá của địa phương với mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

