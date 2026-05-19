Du lịch hè 2026: Lý Sơn, Măng Đen là điểm đến mới nổi thu hút du khách Việt

Các điểm đến Lý Sơn, Ninh Bình, Mai Châu, Măng Đen và Tây Ninh nằm trong danh sách những địa điểm mới nổi thu hút du khách Việt mùa du lịch hè 2026, theo dữ liệu trên nền tảng Agoda (giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái).

Ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam cho biết: "Du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Đối với mùa du lịch hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa".

Miệng núi lửa cổ trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Agoda, dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Lượng người dùng Agoda quan tâm tìm kiếm du lịch Lý Sơn năm 2026 đã tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái.

Cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi, một cái tên mới xuất hiện trong danh sách năm nay là Măng Đen (Kon Tum cũ), cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên. Sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến ít phổ biến, nơi có không khí trong lành, khí hậu mát mẻ và sự kết nối với thiên nhiên.

Khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ giúp Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách

Mùa du lịch hè 2026, các điểm đến mới nổi trong nước trên Agoda còn có Mai Châu, Ninh Bình, Tây Ninh - những địa danh quen thuộc, nằm gần các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Trong đó, Mai Châu thuộc tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình cũ) là lựa chọn của nhiều du khách, đặc biệt là du khách từ Hà Nội. Nơi này đáp ứng các điều kiện mà nhiều người tìm kiếm ở một chuyến nghỉ dưỡng trên núi, với giao thông thuận tiện từ các tỉnh thành phía Bắc và không gian thiên nhiên, tách biệt khỏi phố thị ồn ào.

Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm trên Agoda so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Ở miền Nam, với lợi thế gần TP.HCM và sở hữu quần thể du lịch tâm linh Núi Bà Đen nổi tiếng, Tây Ninh được dự báo thu hút đông đảo du khách đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng vào mùa hè năm nay.