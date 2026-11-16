English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La: Giá trị văn hóa độc đáo của người Dao hấp dẫn du khách

Thứ Hai, 11:22, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những hoa văn tinh xảo được tạo nên bằng sáp ong, những đôi bàn tay khéo léo thêu thùa đến tiếng chuông rộn ràng trong điệu múa truyền thống, nét đẹp văn hóa của đồng bào người Dao ở Sơn La được tái hiện sinh động qua các hoạt động giáo dục và du lịch trải nghiệm. 

Tiếng múa chuông rộn ràng, những sắc màu rực rỡ trên trang phục truyền thống, những hoa văn được tạo nên từ sáp ong và đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Dao… Những nét đẹp văn hóa ấy đã được tái hiện sinh động tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Không chỉ giúp người dân và du khách khám phá những giá trị văn hóa độc đáo, các chương trình giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Dao còn góp phần khơi dậy tình yêu di sản, ý thức gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ.

son la gia tri van hoa doc dao cua nguoi dao hap dan du khach hinh anh 1
Ông Tomas (áo xanh) đến từ Cộng hòa Séc cùng đoàn khách có dịp tìm hiểu đời sống, trang phục, tín ngưỡng và tri thức dân gian của đồng bào Dao tại Sơn La. Các vị khách thưởng thức rượu tíu bầu và thịt lợn muối chua (ò sui).

Chuyến du lịch Tây Bắc của du khách Tomas (Cộng hòa Séc) trở nên thú vị hơn khi được thưởng thức những món ăn truyền thống và tìm hiểu văn hóa của người Dao tại Sơn La: "Hôm nay đến đây chúng tôi rất hạnh phúc khi được trải nghiệm văn hóa của đồng bào, đặc biệt là của người Dao. Những món ăn rất tuyệt vời và mới lạ, như rượu họ đã tự làm vị rất khác, đặc biệt nữa là món thịt chua cuốn với lá mà chúng tôi chưa bao giờ được ăn".

Từ miếng sáp ong được đun nóng, qua bàn tay khéo léo và chiếc bút vẽ chuyên dụng, từng đường nét, hoa văn dần hiện lên trên nền vải. Nghề in hoa văn bằng sáp ong đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, đặc biệt là khả năng điều chỉnh nhiệt độ để sáp vừa đủ nóng, tạo nên những đường nét tinh tế.

son la gia tri van hoa doc dao cua nguoi dao hap dan du khach hinh anh 2
Du khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân.

Đã 60 tuổi, bà Tạ Thị Nguyên, nghệ nhân ở phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, vẫn miệt mài với nghề được bà ngoại truyền dạy từ thuở nhỏ. Với bà, giữ nghề không chỉ là gìn giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là giữ lại nét đẹp văn hóa của dân tộc mình: "Tôi đang truyền dạy để các cháu sau này tiếp nối nghề in sáp ong, nếu không truyền dạy mà con cháu không biết thì sẽ mất nghề. Chúng tôi vẫn duy trì để bảo tồn nghề của ông cha".

son la gia tri van hoa doc dao cua nguoi dao hap dan du khach hinh anh 3
Bà Tạ Thị Nguyên miệt mài với nghề in hoa văn bằng sáp ong

Rộn ràng trong tiếng chuông, nhịp điệu của điệu múa truyền thống, đậm đà hương vị những món ăn dân tộc, không gian trải nghiệm mở ra một bức tranh sinh động về đời sống tinh thần và phong tục tập quán của đồng bào Dao

Du khách Vương Ngọc Thi (Hà Nội) cho biết thực hành in sáp ong giúp chị hiểu hơn về sự công phu của nghề thủ công truyền thống này: "Trải nghiệm in sáp ong ở đây, tôi thấy những hoạt động tổ chức rất hay, rất cụ thể và ý nghĩa. Các nghệ nhân giới thiệu rất rõ ràng về những công đoạn mà mình phải làm, cũng thấy được sự tỉ mỉ và cẩn thận của người thợ và nghệ nhân ở đây".

son la gia tri van hoa doc dao cua nguoi dao hap dan du khach hinh anh 4
Các du khách từ Hà Nội tìm hiểu về in sáp ong tại Sơn La

Không chỉ thu hút du khách, chương trình còn mang đến cho các em học sinh cơ hội tiếp cận di sản bằng những trải nghiệm trực quan, gần gũi. Từ những điều được chứng kiến, tự tay thực hành, tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc cũng được nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Em Lý Trà My, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nói: "Hôm nay con đến đây rất vui, được trải nghiệm các nghề truyền thống ông cha. Con rất thích khi được trải nghiệm, xem các điệu múa chuông, xem nghề làm bánh và các nghề truyền thống khác".

son la gia tri van hoa doc dao cua nguoi dao hap dan du khach hinh anh 5
Không gian ẩm thực giới thiệu các loại bánh truyền thống của đồng bào Dao

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng Bảo tồn - bảo tàng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sơn La cho biết các hoạt động văn hóa là dịp để những người trực tiếp nắm giữ di sản được gặp gỡ, giới thiệu và truyền dạy các giá trị văn hóa cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

"Những hoạt động này góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa và đổi mới cách thức hoạt động của bảo tàng. Hôm nay có các nghệ nhân dân tộc Dao ở đây, thì chính những người mà vừa nắm giữ, vừa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sẽ gắn kết với cộng đồng, với giới trẻ và du khách. Các em học sinh khi tham quan các chương trình này cảm nhận được, hiểu hơn về văn hóa Dao, đồng thời cảm thấy tự hào về quê hương đất nước, về dân tộc của mình", ông Phạm Văn Tuấn nói.

son la gia tri van hoa doc dao cua nguoi dao hap dan du khach hinh anh 6
Nét đẹp văn hóa của người Dao ở Sơn La đã được tái hiện sinh động qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm

Từ những đường nét sáp ong trên nền vải, những chiếc thắt lưng dệt thủ công đến tiếng chuông ngân vang trong điệu múa truyền thống, mỗi nét văn hóa đều mang theo câu chuyện về lịch sử, phong tục và tâm hồn của đồng bào Dao.

Di sản được đưa đến gần hơn với cộng đồng bằng những hoạt động trải nghiệm sinh động, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thêm cơ hội lan tỏa, trở thành sản phẩm hấp dẫn trong quảng bá du lịch địa phương. Hơn hết, qua mỗi lần trải nghiệm, tình yêu di sản lại được bồi đắp, để sắc màu văn hóa Dao tiếp tục được gìn giữ và ngân vang trong đời sống.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên: Từ chợ phiên thấy người Dao giữ nét trang phục cổ truyền
Thái Nguyên: Từ chợ phiên thấy người Dao giữ nét trang phục cổ truyền

VOV.VN - Cứ 5 ngày một lần, chợ phiên xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên lại đón người dân từ các bản làng về mua bán, gặp gỡ. Giữa dòng người xuống chợ, sắc đỏ trên trang phục phụ nữ Dao cùng những đường thêu cầu kỳ tạo nên dấu ấn riêng.

Thái Nguyên: Từ chợ phiên thấy người Dao giữ nét trang phục cổ truyền

Thái Nguyên: Từ chợ phiên thấy người Dao giữ nét trang phục cổ truyền

VOV.VN - Cứ 5 ngày một lần, chợ phiên xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên lại đón người dân từ các bản làng về mua bán, gặp gỡ. Giữa dòng người xuống chợ, sắc đỏ trên trang phục phụ nữ Dao cùng những đường thêu cầu kỳ tạo nên dấu ấn riêng.

Khi người Dao trẻ say mê Then Tày
Khi người Dao trẻ say mê Then Tày

VOV.VN - Ở Cao Bằng từ bao đời nay, tiếng Then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày, Nùng. Giờ đây, những thanh âm ấy được nhiều người trẻ dân tộc Dao đam mê, học hỏi, biểu diễn và mang đến các chương trình giao lưu văn hóa.

Khi người Dao trẻ say mê Then Tày

Khi người Dao trẻ say mê Then Tày

VOV.VN - Ở Cao Bằng từ bao đời nay, tiếng Then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày, Nùng. Giờ đây, những thanh âm ấy được nhiều người trẻ dân tộc Dao đam mê, học hỏi, biểu diễn và mang đến các chương trình giao lưu văn hóa.

Của hồi môn làm dâu và quan niệm vẹn đôi của người Dao Đỏ
Của hồi môn làm dâu và quan niệm vẹn đôi của người Dao Đỏ

VOV.VN - Trong truyền thống, cô gái Dao Đỏ ở Nguyên Bình, Cao Bằng trước khi đi làm dâu phải biết may thêu cho mình, cho gia đình nhà chồng bộ trang phục truyền thống. Khi cô gái chính thức làm dâu, nhà trai sẽ tặng cô đôi vòng cổ bằng bạc trắng.

Của hồi môn làm dâu và quan niệm vẹn đôi của người Dao Đỏ

Của hồi môn làm dâu và quan niệm vẹn đôi của người Dao Đỏ

VOV.VN - Trong truyền thống, cô gái Dao Đỏ ở Nguyên Bình, Cao Bằng trước khi đi làm dâu phải biết may thêu cho mình, cho gia đình nhà chồng bộ trang phục truyền thống. Khi cô gái chính thức làm dâu, nhà trai sẽ tặng cô đôi vòng cổ bằng bạc trắng.

Đi Hội Kiêng gió thi xào phở, thêu áo người Dao
Đi Hội Kiêng gió thi xào phở, thêu áo người Dao

VOV.VN - Thi thêu họa tiết, thi xào phở, thi bày mâm cỗ với những món ăn đặc trưng núi rừng… các hội thi sôi nổi khiến ngày hội kiêng gió truyền thống tại rẻo cao xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) thêm phần ý nghĩa.

Đi Hội Kiêng gió thi xào phở, thêu áo người Dao

Đi Hội Kiêng gió thi xào phở, thêu áo người Dao

VOV.VN - Thi thêu họa tiết, thi xào phở, thi bày mâm cỗ với những món ăn đặc trưng núi rừng… các hội thi sôi nổi khiến ngày hội kiêng gió truyền thống tại rẻo cao xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) thêm phần ý nghĩa.

Sân khấu thực cảnh giữa núi rừng Sơn La kể chuyện văn hóa Mường
Sân khấu thực cảnh giữa núi rừng Sơn La kể chuyện văn hóa Mường

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn Mường thức giấc” sẽ diễn ra tại Sơn La vào tháng 12/2026, tái hiện đời sống, phong tục và huyền thoại đi tìm lửa của người Mường. Thông qua câu chuyện cha con, chương trình gửi gắm thông điệp về gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa qua các thế hệ.

Sân khấu thực cảnh giữa núi rừng Sơn La kể chuyện văn hóa Mường

Sân khấu thực cảnh giữa núi rừng Sơn La kể chuyện văn hóa Mường

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn Mường thức giấc” sẽ diễn ra tại Sơn La vào tháng 12/2026, tái hiện đời sống, phong tục và huyền thoại đi tìm lửa của người Mường. Thông qua câu chuyện cha con, chương trình gửi gắm thông điệp về gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa qua các thế hệ.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực