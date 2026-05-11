中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là "mỏ vàng" cho kinh tế địa phương

Thứ Hai, 06:01, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng trưởng, vẽ nên bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch. Các lĩnh vực lữ hành, lưu trú hay các điểm đến... được hưởng lợi từ cải thiện công suất phòng, tăng doanh thu cho đến mở rộng phát triển sản phẩm và hỗ trợ sinh kế tại địa phương.

Theo Cục Thống kê, tháng 4/2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Do lượng khách nội địa và khách quốc tế tại Việt Nam tăng cao trong những dịp cao điểm, tính chung 4 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,1%. Trong đó, doanh thu du lịch lữ hành trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, một số địa phương ghi nhận mức tăng đáng kể về doanh thu như Hải Phòng tăng 13,7%; Hà Nội tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 8,6%; TP.HCM tăng 7,7%...

tang truong khach quoc te den viet nam la mo vang cho kinh te dia phuong hinh anh 1
Khách quốc tế tham quan tại TP.HCM. Ảnh: Visit Indochina

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc công ty du lịch Visit Indochina, sự tăng trưởng lượng khách quốc tế mang lại lợi ích rất rõ ràng, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, duy trì nguồn khách ổn định, tăng doanh thu và có điều kiện đầu tư nhiều hơn vào sản phẩm mới, công nghệ, nhân sự... Khi lượng khách tăng lên, nhiều cơ sở dịch vụ tại địa phương cũng có thêm việc làm, thêm doanh thu và có động lực nâng cấp chất lượng.

"Khi khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, chúng tôi có thể xây dựng các chương trình tour định kỳ, các đoàn MICE, golf, nghỉ dưỡng, caravan, famtrip và các sản phẩm chuyên đề theo từng thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ bán tour theo từng đoàn riêng lẻ, mà có thể hình thành chuỗi sản phẩm ổn định, có kế hoạch dài hạn với đối tác quốc tế, hãng hàng không và các điểm đến du lịch.

Quan trọng hơn, gia tăng khách quốc tế đến Việt Nam tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất rộng cho cộng đồng địa phương. Ví dụ, một chương trình đưa khách đến Đà Nẵng – Hội An không chỉ mang lại doanh thu cho công ty lữ hành, mà còn tạo việc làm cho hướng dẫn viên, lái xe, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, cơ sở may mặc, làng nghề, thuyền du lịch, các hộ kinh doanh nhỏ và cả người dân tham gia vào chuỗi dịch vụ. Đây là giá trị rất quan trọng của du lịch inbound: Mỗi du khách quốc tế không chỉ là một lượt đếm số, mà là một dòng chi tiêu đi qua nhiều lớp của nền kinh tế địa phương", ông Nguyễn Sơn Thủy cho biết.

Tác động lan tỏa đến du lịch địa phương

Từ góc độ cơ sở lưu trú, ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam cho biết sự phục hồi và tăng trưởng của khách quốc tế đã giúp các khu nghỉ dưỡng cải thiện công suất phòng, tăng doanh thu. Du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm lưu trú dài ngày, cũng tạo ra mức chi tiêu đáng kể ngoài tiền phòng nghỉ.

"Khách quốc tế thường sử dụng dịch vụ nhà hàng, quầy bar, spa, tour tham quan, dịch vụ vận chuyển và các trải nghiệm địa phương của chúng tôi. Điều này tạo ra lợi ích vượt ra ngoài khu nghỉ dưỡng, hỗ trợ các nhà cung cấp địa phương, nông dân, ngư dân, hướng dẫn viên, tài xế, nghệ nhân và các doanh nghiệp nhỏ liên quan đến ngành du lịch. Vì vậy, nguồn khách quốc tế mạnh có tác động tích cực rộng lớn đến cộng đồng xung quanh Cam Ranh và Mũi Né", ông Martin Koerner chia sẻ.

tang truong khach quoc te den viet nam la mo vang cho kinh te dia phuong hinh anh 2
Khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng tạo cú hích cho ngành lưu trú và lữ hành. Ảnh: The Anam Mũi Né

Tương tự, đại diện khu nghỉ dưỡng Azerai La Residence Huế cho biết: "Đối với Huế, khi lượng khách quốc tế gia tăng, nhu cầu trải nghiệm văn hóa và dịch vụ địa phương cũng tăng theo. Điều này góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa bản địa theo hướng bền vững hơn. Sự tăng trưởng của khách quốc tế giúp doanh nghiệp du lịch có điều kiện ổn định công suất phòng, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, lợi ích không chỉ dừng ở khách sạn mà còn lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác như vận chuyển, ẩm thực, hướng dẫn viên, làng nghề, nghệ thuật truyền thống và các hộ kinh doanh địa phương".

Các chuyên gia cho rằng, tăng trưởng khách quốc tế nếu được tận dụng tốt sẽ giúp các địa phương phát triển theo hướng bền vững hơn. Doanh nghiệp lữ hành và khách sạn đều phát huy vai trò kết nối thị trường, đưa khách đến, đồng thời cũng phối hợp với địa phương và đối tác bảo đảm chất lượng dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và tạo lợi ích hài hòa cho cộng đồng dân cư tại điểm đến.

Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới không chỉ là tăng số lượng khách, mà là tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Khi du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, hài lòng hơn và quay trở lại nhiều hơn, lợi ích của du lịch sẽ lan tỏa sâu hơn đến doanh nghiệp, người lao động, cộng đồng địa phương và hình ảnh quốc gia.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: khách quốc tế du lịch Việt Nam lữ hành cơ sở lưu trú kinh tế du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?
Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 8,8 triệu lượt, qua đó đạt 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm nay. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 8,8 triệu lượt, qua đó đạt 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm nay. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng
Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

VOV.VN - Chiều 8/5, tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Sơn La là địa phương đăng cai hội nghị.

Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

VOV.VN - Chiều 8/5, tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Sơn La là địa phương đăng cai hội nghị.

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"
Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực