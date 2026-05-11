Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là "mỏ vàng" cho kinh tế địa phương

Theo Cục Thống kê, tháng 4/2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Do lượng khách nội địa và khách quốc tế tại Việt Nam tăng cao trong những dịp cao điểm, tính chung 4 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,1%. Trong đó, doanh thu du lịch lữ hành trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, một số địa phương ghi nhận mức tăng đáng kể về doanh thu như Hải Phòng tăng 13,7%; Hà Nội tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 8,6%; TP.HCM tăng 7,7%...

Khách quốc tế tham quan tại TP.HCM. Ảnh: Visit Indochina

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc công ty du lịch Visit Indochina, sự tăng trưởng lượng khách quốc tế mang lại lợi ích rất rõ ràng, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, duy trì nguồn khách ổn định, tăng doanh thu và có điều kiện đầu tư nhiều hơn vào sản phẩm mới, công nghệ, nhân sự... Khi lượng khách tăng lên, nhiều cơ sở dịch vụ tại địa phương cũng có thêm việc làm, thêm doanh thu và có động lực nâng cấp chất lượng.

"Khi khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, chúng tôi có thể xây dựng các chương trình tour định kỳ, các đoàn MICE, golf, nghỉ dưỡng, caravan, famtrip và các sản phẩm chuyên đề theo từng thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ bán tour theo từng đoàn riêng lẻ, mà có thể hình thành chuỗi sản phẩm ổn định, có kế hoạch dài hạn với đối tác quốc tế, hãng hàng không và các điểm đến du lịch.

Quan trọng hơn, gia tăng khách quốc tế đến Việt Nam tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất rộng cho cộng đồng địa phương. Ví dụ, một chương trình đưa khách đến Đà Nẵng – Hội An không chỉ mang lại doanh thu cho công ty lữ hành, mà còn tạo việc làm cho hướng dẫn viên, lái xe, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, cơ sở may mặc, làng nghề, thuyền du lịch, các hộ kinh doanh nhỏ và cả người dân tham gia vào chuỗi dịch vụ. Đây là giá trị rất quan trọng của du lịch inbound: Mỗi du khách quốc tế không chỉ là một lượt đếm số, mà là một dòng chi tiêu đi qua nhiều lớp của nền kinh tế địa phương", ông Nguyễn Sơn Thủy cho biết.

Tác động lan tỏa đến du lịch địa phương

Từ góc độ cơ sở lưu trú, ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam cho biết sự phục hồi và tăng trưởng của khách quốc tế đã giúp các khu nghỉ dưỡng cải thiện công suất phòng, tăng doanh thu. Du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm lưu trú dài ngày, cũng tạo ra mức chi tiêu đáng kể ngoài tiền phòng nghỉ.

"Khách quốc tế thường sử dụng dịch vụ nhà hàng, quầy bar, spa, tour tham quan, dịch vụ vận chuyển và các trải nghiệm địa phương của chúng tôi. Điều này tạo ra lợi ích vượt ra ngoài khu nghỉ dưỡng, hỗ trợ các nhà cung cấp địa phương, nông dân, ngư dân, hướng dẫn viên, tài xế, nghệ nhân và các doanh nghiệp nhỏ liên quan đến ngành du lịch. Vì vậy, nguồn khách quốc tế mạnh có tác động tích cực rộng lớn đến cộng đồng xung quanh Cam Ranh và Mũi Né", ông Martin Koerner chia sẻ.

Khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng tạo cú hích cho ngành lưu trú và lữ hành. Ảnh: The Anam Mũi Né

Tương tự, đại diện khu nghỉ dưỡng Azerai La Residence Huế cho biết: "Đối với Huế, khi lượng khách quốc tế gia tăng, nhu cầu trải nghiệm văn hóa và dịch vụ địa phương cũng tăng theo. Điều này góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa bản địa theo hướng bền vững hơn. Sự tăng trưởng của khách quốc tế giúp doanh nghiệp du lịch có điều kiện ổn định công suất phòng, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, lợi ích không chỉ dừng ở khách sạn mà còn lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác như vận chuyển, ẩm thực, hướng dẫn viên, làng nghề, nghệ thuật truyền thống và các hộ kinh doanh địa phương".

Các chuyên gia cho rằng, tăng trưởng khách quốc tế nếu được tận dụng tốt sẽ giúp các địa phương phát triển theo hướng bền vững hơn. Doanh nghiệp lữ hành và khách sạn đều phát huy vai trò kết nối thị trường, đưa khách đến, đồng thời cũng phối hợp với địa phương và đối tác bảo đảm chất lượng dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và tạo lợi ích hài hòa cho cộng đồng dân cư tại điểm đến.

Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới không chỉ là tăng số lượng khách, mà là tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Khi du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, hài lòng hơn và quay trở lại nhiều hơn, lợi ích của du lịch sẽ lan tỏa sâu hơn đến doanh nghiệp, người lao động, cộng đồng địa phương và hình ảnh quốc gia.