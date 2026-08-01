English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

The Odyssey của Christopher Nolan đang kéo du khách đến di tích thành Troy

Thứ Bảy, 06:00, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ phim sử thi "bom tấn" The Odyssey của Christopher Nolan ra mắt mùa hè 2026 không chỉ đưa khán giả trở lại với thế giới thần thoại Hy Lạp. Bộ phim “bom tấn” mùa hè này còn truyền cảm hứng cho du khách để họ có thêm động lực khám phá di tích thành Troy, một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận.

The Odyssey của Christopher Nolan đang kéo du khách đến di tích thành Troy, một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận và là một trong những điểm đến du lịch khám phá lịch sử hấp dẫn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một phân tích gần đây từ Travel and Leisure, lượng tìm kiếm trên Google về việc du lịch đến di tích thành Troy đã tăng vọt 3.421% sau khi bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan ra mắt vào ngày 17/7, trong khi lượng tìm kiếm “các chuyến bay đến Troy” tăng 966%. Cùng với đó lượng câu hỏi “liệu Troy có phải là một địa điểm có thật hay không?” cũng tăng mạnh, cho thấy nhiều khán giả rời rạp chiếu phim với câu hỏi “liệu thành phố huyền thoại của Homer có phải là nơi họ thực sự có thể đến thăm hay không?”.

Câu trả lời là có, nhưng có lẽ không theo cách bạn tưởng tượng. Thành Troy cổ đại đã bị đổ nát khoảng 1.500 năm. Những du khách mong muốn đến thăm thành Troy và chiêm ngưỡng thành phố cổ kính giàu có được mô tả trong sử thi của Homer sẽ thất vọng khi biết rằng nó không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, địa điểm nơi thành Troy cổ đại từng tọa lạc – một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận trên bờ biển Aegean phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ – vẫn còn đó, chỉ cách thành phố Canakkale khoảng 35 phút và hoàn toàn đáng để ghé thăm.

the odyssey cua christopher nolan dang keo du khach den di tich thanh troy hinh anh 1
Di tích thành phố cổ Troy huyền thoại ở tỉnh Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: FSYLN/Getty Images)

“Được cư ngụ trong hơn 4.000 năm, từ thời kỳ đồ đồng sớm cho đến khi bị phá hủy bởi động đất vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, thành Troy đã được xây dựng lại ít nhất chín lần, mỗi thành phố mới đều được xây dựng lại trên đống đổ nát của thành phố trước đó. Do đó, thành Troy trong sử thi của Homer nằm sâu trong các lớp khảo cổ tạo nên địa điểm di tích thành Troy ngày nay”, Tiến sĩ Hannah Platts, chuyên gia tư vấn về lịch sử cổ đại và khảo cổ học cho biết. 

Thay vì những thành trì đồ sộ và cung điện nguy nga, ngày nay du khách sẽ bắt gặp những lớp tàn tích, bao gồm tường đá, cổng thành, nền móng, hình dáng nhà cửa và các hiện vật sinh hoạt hàng ngày như đồ gốm, cho thấy cuộc sống của nhiều thế hệ người dân nơi đây từ rất lâu trước khi nó được bất tử hóa trong văn chương.

Tiến sĩ Hannah Platts nhận xét rằng bầu không khí yên tĩnh và lịch sử hàng nghìn năm của địa điểm này khiến nó trở thành “một nơi đáng để ghé thăm”.

the odyssey cua christopher nolan dang keo du khach den di tich thanh troy hinh anh 2
Một cảnh trong bộ phim "bom tấn" The Odyssey của Christopher Nolan vừa ra mắt tháng 7/2026.

BOX: Christopher Nolan đã thổi hồn vào The Odyssey bằng cách quay phim gần như toàn bộ tại các địa điểm thực tế ở Greece, Moroco, Italia, Iceland và Scotland, thay thế phim trường bằng những phong cảnh ngoạn mục nhất thế giới. Bộ phim có sự góp mặt của vùng Peloponnese của Hy Lạp, Ait Benhaddou được UNESCO công nhận ở Moroco, nơi được sử dụng làm bối cảnh cho thành Troy cổ đại, và đảo Favignana của Sicily, nơi các cảnh quay được thực hiện tại lâu đài Castello di Santa Caterina trên đỉnh đồi.

Đối với du khách, khu di tích khảo cổ thường được kết hợp với chuyến thăm thành phố Canakkale gần đó, một thành phố ven biển nhìn ra eo biển Dardanelles. Các chuyến phà băng qua eo biển suốt cả ngày và nhiều du khách cũng kết hợp chuyến thăm Troy với bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thành phố cổ Ephesus được bảo tồn tốt ở phía nam. 

Và nếu sử thi của Homer đã khơi dậy sự say mê rộng rãi hơn đối với thế giới cổ đại, hãy cân nhắc thêm Acropolis mang tính biểu tượng của Athens, một trong những di tích nổi tiếng nhất thế giới của Hy Lạp cổ đại hoặc đảo Ithaca của Hy Lạp, quê hương huyền thoại của Odysseus, vào hành trình của bạn.

the odyssey cua christopher nolan dang keo du khach den di tich thanh troy hinh anh 3
Một cảnh trích từ bộ phim Troy năm 2004. (Ảnh: PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy)

Sự say mê trở lại với sử thi Odyssey thậm chí còn ảnh hưởng đến ngành du lịch, với các công ty lữ hành và chuyên gia du lịch hạng sang tung ra những trải nghiệm lấy cảm hứng từ Homer, từ các tour khảo cổ học nhóm nhỏ đến các hành trình Địa Trung Hải được thiết kế riêng theo dấu chân huyền thoại của Odysseus. Trong số đó có công ty du lịch trải nghiệm gần đây đã ra mắt sản phẩm The Odyssey Experience, một hành trình trên du thuyền riêng tái hiện lại cuộc hành trình của Odysseus, bắt đầu từ tàn tích thành Troy trước khi tiếp tục đến các điểm đến bao gồm Sicily, Malta, bờ biển Amalfi và Ithaca, được hướng dẫn bởi các nhà sử học, khảo cổ học và các chuyên gia khác trên đường đi.

Mặc dù ngày nay bạn sẽ không tìm thấy con ngựa thành Troy (Trojan horse) nào chờ sẵn ở cổng thành Troy, nhưng bạn sẽ tìm thấy một thứ có lẽ còn hấp dẫn hơn, đó là nơi đã truyền cảm hứng cho một trong những sử thi vĩ đại nhất trong lịch sử, nơi rất nhiều du khách đang tìm kiếm và sẽ đổ xô đến để tận mắt chứng kiến ​​trong mùa hè này.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiết lộ bất ngờ về nữ diễn viên đóng thế cho Matt Damon trong phim The Odyssey
Tiết lộ bất ngờ về nữ diễn viên đóng thế cho Matt Damon trong phim The Odyssey

VOV.VN - Matt Damon, người thủ vai Odysseus trong bộ phim sử thi The Odyssey hoành tráng của Christopher Nolan, tiết lộ anh có một số cảnh quay trong phim đã sử dụng diễn viên đóng thế, và người đóng thế là một nữ diễn viên có “cánh tay tuyệt vời nhất tôi từng thấy”.

Tiết lộ bất ngờ về nữ diễn viên đóng thế cho Matt Damon trong phim The Odyssey

Tiết lộ bất ngờ về nữ diễn viên đóng thế cho Matt Damon trong phim The Odyssey

VOV.VN - Matt Damon, người thủ vai Odysseus trong bộ phim sử thi The Odyssey hoành tráng của Christopher Nolan, tiết lộ anh có một số cảnh quay trong phim đã sử dụng diễn viên đóng thế, và người đóng thế là một nữ diễn viên có “cánh tay tuyệt vời nhất tôi từng thấy”.

“Cơn bão” The Odyssey của Christopher Nolan mạnh mẽ soán ngôi rạp Việt
“Cơn bão” The Odyssey của Christopher Nolan mạnh mẽ soán ngôi rạp Việt

VOV.VN - Thị trường điện ảnh trong nước cuối tuần qua chứng kiến một “cơn bão” dữ dội đến từ Hollywood mang tên The Odyssey, siêu phẩm điện ảnh chuyển thể từ sử thi thần thoại dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài năng Christopher Nolan đã chính thức thức bao trùm bảng xếp hạng phòng vé Việt.

“Cơn bão” The Odyssey của Christopher Nolan mạnh mẽ soán ngôi rạp Việt

“Cơn bão” The Odyssey của Christopher Nolan mạnh mẽ soán ngôi rạp Việt

VOV.VN - Thị trường điện ảnh trong nước cuối tuần qua chứng kiến một “cơn bão” dữ dội đến từ Hollywood mang tên The Odyssey, siêu phẩm điện ảnh chuyển thể từ sử thi thần thoại dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài năng Christopher Nolan đã chính thức thức bao trùm bảng xếp hạng phòng vé Việt.

Chủ nhân 3 giải Oscar hồi sinh âm nhạc Hy Lạp cổ trong "The Odyssey"
Chủ nhân 3 giải Oscar hồi sinh âm nhạc Hy Lạp cổ trong "The Odyssey"

VOV.VN - Giữa những đại cảnh hùng vĩ của "The Odyssey", phần âm nhạc cũng trở thành một "nhân vật" đặc biệt. Với những nhạc cụ Hy Lạp cổ được phục dựng sau hơn 2.500 năm, Ludwig Göransson đã thổi hồn cho hành trình sử thi của Odysseus bằng một thế giới âm thanh độc đáo.

Chủ nhân 3 giải Oscar hồi sinh âm nhạc Hy Lạp cổ trong "The Odyssey"

Chủ nhân 3 giải Oscar hồi sinh âm nhạc Hy Lạp cổ trong "The Odyssey"

VOV.VN - Giữa những đại cảnh hùng vĩ của "The Odyssey", phần âm nhạc cũng trở thành một "nhân vật" đặc biệt. Với những nhạc cụ Hy Lạp cổ được phục dựng sau hơn 2.500 năm, Ludwig Göransson đã thổi hồn cho hành trình sử thi của Odysseus bằng một thế giới âm thanh độc đáo.

Hàn Quốc đẩy mạnh xúc tiến thu hút khách du lịch thông qua điện ảnh, K-pop
Hàn Quốc đẩy mạnh xúc tiến thu hút khách du lịch thông qua điện ảnh, K-pop

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hợp tác với Netflix và các nhà sáng tạo K-pop trong nỗ lực xúc tiến du lịch nhằm đạt mục tiêu thu hút 30 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2027.

Hàn Quốc đẩy mạnh xúc tiến thu hút khách du lịch thông qua điện ảnh, K-pop

Hàn Quốc đẩy mạnh xúc tiến thu hút khách du lịch thông qua điện ảnh, K-pop

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hợp tác với Netflix và các nhà sáng tạo K-pop trong nỗ lực xúc tiến du lịch nhằm đạt mục tiêu thu hút 30 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2027.

Từ “Nhiệm vụ bất khả thi” đến quảng bá du lịch thông qua điện ảnh
Từ “Nhiệm vụ bất khả thi” đến quảng bá du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Sau khi công chiếu “Nhiệm vụ bất khả thi: Sự phán xét cuối cùng” hình thành trào lưu với nội dung: “Du lịch vòng quanh thế giới theo bước chân Ethan Hunt”, “Nhiệm vụ bất khả thi: Sự phán xét cuối cùng - hướng dẫn du lịch đến từ bộ phim bom tấn có sức lan tỏa toàn cầu”.

Từ “Nhiệm vụ bất khả thi” đến quảng bá du lịch thông qua điện ảnh

Từ “Nhiệm vụ bất khả thi” đến quảng bá du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Sau khi công chiếu “Nhiệm vụ bất khả thi: Sự phán xét cuối cùng” hình thành trào lưu với nội dung: “Du lịch vòng quanh thế giới theo bước chân Ethan Hunt”, “Nhiệm vụ bất khả thi: Sự phán xét cuối cùng - hướng dẫn du lịch đến từ bộ phim bom tấn có sức lan tỏa toàn cầu”.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực