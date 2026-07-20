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“Cơn bão” The Odyssey của Christopher Nolan mạnh mẽ soán ngôi rạp Việt

Thứ Hai, 15:26, 20/07/2026
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VOV.VN - Thị trường điện ảnh trong nước cuối tuần qua chứng kiến một “cơn bão” dữ dội đến từ Hollywood mang tên The Odyssey, siêu phẩm điện ảnh chuyển thể từ sử thi thần thoại dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài năng Christopher Nolan đã chính thức thức bao trùm bảng xếp hạng phòng vé Việt.

Theo thống kê từ Box office Viet Nam, ngay từ những buổi chiếu sớm nhất, The Odyssey đã nhanh chóng thống trị các phòng chiếu. Sức hấp dẫn mạnh mẽ của bộ phim đã đưa các rạp IMAX vào trạng thái liên tục “cháy vé”. The Odyssey đã quăng 1 trái “bom tấn” vào thị trường Việt Nam. Phim có doanh thu 6 tỷ đồng trong ngày ra mắt 17/7 và ngay lập tức chiếm lấy vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt. Sau ba ngày công chiếu, phim đạt doanh số gần 24 tỷ đồng.

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"The Odyssey" thu 24 tỷ đồng tại thị trường Việt nam và 264 triệu USD toàn cầu sau 3 ngày đầu công chiếu. (Ảnh: Universal Pictures)

Trên thị trường toàn cầu, The Odyssey đã xác lập kỷ lục mới khi trở thành bộ phim có doanh thu mở màn hình cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt qua cả những cái tên đình đám trước đó như The Dark Knight Rises hay Oppenheimer. Sau 3 ngày công chiếu, phim đạt doanh số 124,5 triệu USD (khoảng 3.270 tỷ VNĐ) tại thị trường Bắc Mỹ trong cuối tuần đầu tiên công chiếu và đạt 264,1 triệu USD toàn cầu, trong đó 139,6 triệu USD đến từ 73 thị trường quốc tế.

Thành công rực rỡ này đến từ sự kết hợp hoàn hảo của nhiều yếu tố. Bên cạnh tên tuổi có giá trị bảo chứng thành công của Christopher Nolan, dàn diễn viên quy tụ những ngôi sao thực lực hàng đầu Hollywood như Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya và Charlize Theron. Công việc phóng tác từ sử thi kinh điển của Homer về hành trình trở về của người anh hùng Odysseus đã mang đến trải nghiệm điện ảnh quy mô, hoành tráng và đầy cảm xúc.

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Dàn diễn viên quy tụ những ngôi sao thực lực hàng đầu Hollywood là bảo chứng thành công của The Odyssey. (Ảnh: Universal Pictures)

“Cơn bão” The Odyssey đã càn quét toàn bộ thị trường điện ảnh trong nước, mang lại bầu không khí sôi động cho các phòng vé và tạo nên cuộc chiến cạnh tranh mới trên bảng xếp hạng. Bức tranh phòng vé Việt dù phải hứng “cơn bão” The Odyssey nhưng vẫn chứng kiến sự vững vàng của những tên tuổi phim hoạt hình quen thuộc như Conan và Minions. Tạo nên top 3 phòng vé được dự đoán là sẽ vẫn tiếp tục duy trì trong những tuần tiếp theo.

Thám tử lừng danh Conan, thương hiệu hoạt hình đến từ Nhật Bản sau những ngày đầu càn quét rạp Việt với các suất chiếu sớm, phần phim mới nhất, Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ, đã mạnh mẽ ghi nhận số doanh thu ấn tượng và tạm thời giữ vị trí số 2 bảng xếp hạng theo ngày và tổng doanh thu cộng dồn đạt hơn 42 tỷ đồng.

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Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ tạm thời giữ vị trí số 2 bảng xếp hạng theo ngày.

Ở vị trí tiếp theo trong top 3 bảng xếp hạng theo ngày, Minions & Quái vật (Minions & Monsters) vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ sau nhiều tuần trụ rạp. Tác phẩm hoạt hình gia đình này đã thu về hơn 140 tỷ đồng doanh thu cộng dồn tại thị trường Việt Nam sau 20 ngày công chiếu nhờ lượng khán giả dông đảo thuộc “khối nghỉ hè” và gia đình.

Cạnh ba cái tên đình đám này, nửa dưới của top 10 phòng vé ghi nhận sự chia nhỏ thị phần từ các sản phẩm điện ảnh Việt Nam cũng như một số thương hiệu quốc tế khác, dù nhóm phim này đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh hiệu quả với các bom tấn ngoại lệ. Trong đó bao gồm vị trí thứ 4 và thứ 5 của Quỷ Bắt Hồn và Moana Live Action.

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Sau 20 ngày công chiếu, Minions & Quái vật thu hơn 140 tỷ đồng doanh thu cộng dồn tại thị trường Việt Nam.

Điều này phản ánh thói quen tàn khốc của phòng giả rạp Việt trong dịp hè, các anime thương hiệu và phim hoạt hình quen thuộc với tính giải trí dễ dàng luôn sở hữu lượng người hâm mộ trung thành. The Odyssey với thương hiệu cá nhân của Christopher Nolan vẫn được kỳ vọng sẽ vẫn duy trì tốt với trải nghiệm thị giác độc bản. Sự đan xen giữa các dòng phim đang mang lại một bức tranh phòng vé sôi động và đa dạng sắc màu cho thị trường phim hè trong nước.

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The Odyssey đứng thứ mấy trong 13 phim hay nhất của Christopher Nolan?

VOV.VN - The Odyssey đang là tâm điểm phòng vé và truyền thông quốc tế, kéo theo sự quan tâm trở lại dành cho toàn bộ sự nghiệp của Christopher Nolan. Từ Following, Memento, Inception đến Oppenheimer, đâu mới là bộ phim được đánh giá cao nhất của đạo diễn từng giành Oscar?

Thư Vũ/VOV.VN
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