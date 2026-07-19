Trồng sen kết hợp làm du lịch tạo sinh kế cho người dân

Xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Duy Trung, Duy Sơn và xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ). Trước đây, người dân chủ yếu trồng cây lúa nhưng hiệu quả không cao. Hiện nay, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng sen, bán hạt và bán ngó sen cho thu nhập ổn định, nhiều gia đình khá giả.

Đầm sen Trà Lý mang vẻ đẹp thuần khiết

Ông Đinh Chín, ở thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên cho biết: Cây sen có thể trồng 1 năm 2 vụ, xuống giống từ tháng Giêng trở đi, khi xuống giống đến khi thu hoạch mất 4 tháng. Cây sen thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, ít sâu bệnh, không tốn công chăm sóc. Theo ông Chín, năm nay sen được mùa, giá bán được nên bà con rất phấn khởi. Giá hạt sen tươi bán ra thị trường 60.000 đồng/kg đến 80.000 đồng/kg, sen khô thành phẩm có giá 180.000 đến 230.000 đồng/ kg. Nhờ trồng sen, gia đình ông Chín khấm khá hơn.

Du khách nước ngoài tham quan trải nghiệm chụp hình

“Trước đây bà con sản xuất cây lúa nhưng hiệu quả thấp nhưng chuyển qua trồng sen gấp 4 đến 5 lần, nhân công làm nhẹ và ít tốn công hơn nhưng thu hoạch năng suất đảm bảo hơn cây lúa. Khách du lịch đến tham quan trải nghiệm và mua sen mang về làm quà”.

Cây sen có thể trồng một năm 2 vụ

Những ngày này, cánh đồng sen Trà Lý, ở thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên vào mùa nở rộ, tỏa hương thơm ngát không chỉ hấp dẫn du khách tím đến tham quan, chụp ảnh mà còn là nơi hái ra tiền của nhiều hộ dân thành phố Đà Nẵng. Không chỉ mang đến vẻ đẹp đặc trưng của vùng quê, cây sen còn trở thành nguồn sinh kế, giúp người dân nâng cao thu nhập. Theo người dân địa phương, mùa sen Trà Lý thường kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 8 dương lịch. Đây là khoảng thời gian đồng sen đón nhiều lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào sáng sớm và dịp cuối tuần.

Cánh đồng sen Trà Lý là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch

Bà Võ Thị Thanh Vân, ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham quan cánh đồng sen cảm nhận: “Lần đầu tôi đến tham quan cánh đồng sen, quá đẹp tuyệt với. Sen nở đẹp nằm dưới chân núi nên khung cảnh thơ mộng, người dân trồng sen ở đây rất thân thiện. Sáng sớm, mấy chị em, bạn bè rủ nhau đến cánh đồng sen Trà Lý để chụp ảnh, chúng tôi còn mua sen về ăn và làm quà”.

Cánh đồng sen Trà Lý thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình

Xã Duy Xuyên có hơn 100 hộ dân trực tiếp sản xuất cây sen, bình quân mỗi vụ, 1 ha sen chuyên canh mang lại lợi nhuận cho người dân gần 100 triệu đồng.

Cánh đồng sen Trà Lý ở thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết: Cùng với việc phát triển kinh tế từ cây sen, người dân địa phương đã kết hợp khai thác du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ ngắm sen, chụp ảnh mà còn có thể trải nghiệm hái sen, thưởng thức các món ăn chế biến từ sen.

Khách du lịch tham quan, trải nghiệm cánh đồng sen

“Nhờ trồng sen, nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Hợp tác xã Duy Sơn, nhiều hộ dân bên cạnh phát triển mô hình trồng sen còn tổ chức các hoạt động dịch vụ để du khách gần xa đến chiêm ngưỡng cảnh quan, thưởng thức dịch vụ nâng cao thu nhập hộ gia đình. Địa phương mong muốn hình thành điểm đến du lịch kết hợp xây dựng các cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP để quảng bá sản phẩm của địa phương đối với du khách trong phát triển du lịch. Nhờ trồng sen, nhiều gia đình ổn định cuộc sống".

Sen Trà Lý là một trong những sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao

Nằm trên trục đường liên kết giữa Đà Nẵng- Hội An- Thánh địa Mỹ Sơn, đồng sen Trà Lý là một điểm tham quan thuận tiện, lý tưởng để du khách thêm vào lịch trình khám phá khi đến du lịch thành phố Đà Nẵng. Theo định hướng của thành phố Đà Nẵng, đồng sen Trà Lý là một trong 16 không gian nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng dựa trên lợi thể sẵn có của vùng sen.