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Giữa bất ổn, du lịch thế giới năm 2026 dự báo vẫn tăng trưởng

Thứ Bảy, 08:01, 07/11/2026
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VOV.VN - Theo báo cáo WTM Global Travel Report 2026, ngành du lịch toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng trưởng bất chấp các xung đột, gián đoạn hàng không và sự bất ổn kinh tế. Số lượng khách du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ đạt 1,57 tỷ lượt trong năm 2026.

Được công bố gần đây tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026 (Vương quốc Anh), báo cáo du lịch WTM Global Travel Report 2026 được thực hiện bởi Tourism Economics, dựa trên dữ liệu từ hơn 185 quốc gia.

Theo báo cáo, 3/4 số người được khảo sát cho biết các chuyến du lịch giải trí hằng năm vẫn là ưu tiên quan trọng, cho dù chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Tuy nhiên, du khách đang điều chỉnh cách thức và địa điểm du lịch để ứng phó với những gián đoạn và áp lực chi phí.

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Một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Paris, Pháp

Dù còn nhiều bất ổn, giá vé máy bay cao hơn và những hạn chế về chi phí sinh hoạt, dự báo lượng khách quốc tế lưu trú qua đêm trên toàn cầu sẽ đạt 1,57 tỷ lượt trong năm 2026, tăng 2% so với năm 2025. Tổng số đêm lưu trú của du khách, bao gồm cả khách du lịch nội địa và quốc tế, dự kiến đạt 23,9 tỷ đêm. Trong khi đó, tổng chi tiêu tại điểm đến của cả 2 nhóm khách này được dự báo tăng 9%, lên 7.800 tỷ USD.

Theo báo cáo, trên toàn thế giới, các chuyến đi nội vùng được dự báo sẽ tăng 3% trong năm 2026, trong khi các chuyến đi liên vùng, bao gồm cả du lịch đường dài, dự báo giảm 3%. Các chuyến đi đường dài thường chịu tác động nhiều hơn, khi giá vé máy bay tăng lên và những lo ngại về an toàn. Giá nhiên liệu gia tăng kéo theo lạm phát và chi phí du lịch, trong khi công suất hoạt động của các trung tâm hàng không vùng Vịnh bị thu hẹp và tâm lý của du khách thận trọng hơn.

Với lượng khách quốc tế dự kiến giảm 40% trong năm nay, Trung Đông là khu vực mà ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, châu Âu được hưởng lợi nhờ xu hướng du lịch chặng ngắn, với ​​lượng khách quốc tế lưu trú qua đêm tại khu vực này tăng 5% trong năm 2026.

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Xung đột Trung Đông gây gián đoạn hoạt động tại sân bay ở Dubai, UAE. Nguồn: Reuters

Bước sang năm 2027, triển vọng của ngành du lịch thế giới được dự báo tích cực hơn. Lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới có thể tăng 8%, trong đó các chuyến đi liên vùng được kỳ vọng sẽ phục hồi với mức tăng 11%, khi sự gián đoạn giảm bớt. Theo kịch bản này, ngành du lịch Trung Đông được dự báo phục hồi 43%, dù mức tăng này vẫn chưa đủ để đưa lượng khách trở lại mức của năm 2025. Riêng tại châu Âu, lượng khách quốc tế dự kiến tiếp tục tăng 5% vào năm 2027. 

Trên quy mô toàn cầu, lượng khách quốc tế lưu trú qua đêm được dự báo đạt 2,2 tỷ lượt vào năm 2032. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập của người dân được cải thiện, nhu cầu du lịch vẫn được ưu tiên và năng lực cung ứng dịch vụ hàng không, lưu trú ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý những căng thẳng địa chính trị kéo dài hoặc nguy cơ xung đột tái diễn có thể làm chậm quá trình phục hồi của ngành du lịch.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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