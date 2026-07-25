Trình diễn AI, robot trong Diễn đàn công nghệ du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn, du lịch 2026 (HORECFEX Vietnam 2026) sẽ được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, TP Đà Nẵng vào ngày 20 và 21/8/2026. Với chủ đề “ALL YOU NEED - Tri thức, Công nghệ, Nguồn cung và Kết nối”, diễn đàn năm nay dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày và 55 diễn giả đến từ 20 quốc gia trên thế giới tham dự.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot sẽ được trưng bày, giới thiệu và vận hành thực tế tại Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn, du lịch 2026

Các giải pháp check-in bằng nhận diện khuôn mặt, robot phục vụ từng được giới thiệu tại các kỳ trước sẽ tiếp tục được nâng cấp; nhiều thiết bị AI, robot thế hệ mới nhằm giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian phục vụ, khắc phục rào cản ngôn ngữ và nâng cao trải nghiệm khách hàng được giới thiệu và vận hành tại diễn đàn năm 2026.

Điểm nhấn của diễn đàn là không gian trình diễn các công nghệ hiện đại trong ngành với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/MR) và robot được đưa vào vận hành trực tiếp tại sự kiện, thay vì chỉ trưng bày, giới thiệu.

Đáng chú ý trong số công nghệ mới là kính thông minh có khả năng ghi hình từ góc nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và tích hợp các nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn - du lịch. Hệ sinh thái robot AI được trình diễn gồm robot hỗ trợ tuần tra, giám sát, cứu hộ; robot lễ tân giao tiếp hơn 30 ngôn ngữ; robot hỗ trợ vận chuyển món ăn, tối ưu quy trình phục vụ tại nhà hàng, khách sạn.

Robot hỗ trợ vận chuyển món ăn.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn, du lịch 2026 cho biết: “HORECFEX Vietnam 2026 là sự kiện hàng đầu châu Á về ngành khách sạn, là một sân chơi cho những người làm khách sạn, nơi kết nối giữa doanh nghiệp và nhà cung ứng, giữa doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ, giữa doanh nghiệp và những nhà trí thức, nhà nghiên cứu. Không chỉ về công nghệ, diễn đàn còn về cách quản trị, các xu hướng hợp tác, đối tác công nghệ và những nhà tài trợ có thể gặp gỡ để kết nối cho một bước tiến mạnh hơn để tăng trưởng kinh doanh”.