Quảng Tây (Trung Quốc) phát triển mạng lưới đường bộ du lịch dài 6.000 km

Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây đã công bố Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) nhằm phát triển nơi đây thành một khu vực mạnh về du lịch, với định hướng chuyển dịch dần từ du lịch thiên về tham quan ngắm cảnh sang du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm chuyên sâu vào năm 2030.

Trong đó, Nam Ninh được xác định là thành phố đầu mối về du lịch hướng tới mở cửa và hợp tác với ASEAN, đồng thời đổi mới phát triển các mô hình du lịch mới như du lịch thông minh, tour tham quan đô thị về đêm, cũng như các loại hình du lịch và lưu trú chăm sóc sức khỏe.

Thành phố cũng dự kiến ​​tăng cường liên kết du lịch với Liễu Châu, Quế Lâm, Bắc Hải và Lai Tân thông qua các hành lang du lịch trục Bắc - Nam, đồng thời kết nối với các thị trường như Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao và ASEAN, nhằm mục tiêu không chỉ thu hút du khách, mà còn giữ chân họ di chuyển và lưu trú trong một khu vực rộng lớn hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Nhằm thúc đẩy tiêu dùng, các sự kiện như Tháng Văn hóa Trung Quốc - ASEAN (Nam Ninh) và Tuần lễ Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc (Nam Ninh, Quảng Tây) - ASEAN sẽ được tổ chức; xây dựng thương hiệu văn hóa “Nơi hội tụ những làn điệu dân ca thế giới”; phát triển các mô hình kết hợp “hòa nhạc với du lịch” và “phim ngắn với du lịch”.

Quy hoạch cũng xác định việc kết hợp “AI + Văn hóa và Du lịch” là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch địa phương.

Các sáng kiến ​​cụ thể bao gồm việc hỗ trợ Nam Ninh xây dựng trung tâm nòng cốt về “AI + Văn hóa và Du lịch” dựa trên Trung tâm Hợp tác Ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN, cũng như phát triển ngành sản xuất thiết bị thông minh phục vụ văn hóa và du lịch tại Liễu Châu. Các địa phương được khuyến khích kiến ​​tạo những không gian mới cho trải nghiệm du lịch thông minh như Agent AI của các khu thắng cảnh, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, điểm du lịch nông thôn và bảo tàng kỹ thuật số.

Ngoài ra, việc ứng dụng AI sẽ được khuyến khích nhằm kết nối các yếu tố chủ chốt trong chuỗi giá trị du lịch, bao gồm ăn uống, lưu trú, đi lại, tham quan, mua sắm và giải trí, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa thông qua sự kết hợp giữa văn hóa, du lịch với các ngành khác.

Cũng theo quy hoạch, Quảng Tây đang phát triển một mạng lưới đường bộ phục vụ du lịch dài khoảng 6.000 km, kết nối 9 tuyến đường ngắm cảnh chính, bao gồm kênh đào Bình Lục, phong cảnh Quế Lâm, khu vực biên giới phía Nam giáp với Việt Nam và vịnh Bắc Bộ.

Mạng lưới đường bộ này song song với tuyến đường thủy mới trên, tạo nên hệ thống kết hợp giữa đường bộ và đường thủy mang tính bổ trợ lẫn nhau, qua đó hình thành một cung đường quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển thông suốt trên toàn khu vực, biến những con đường từ các tuyến giao thông đơn thuần thành những hành lang ngắm cảnh, gắn kết ngành công nghiệp địa phương với tài nguyên du lịch dọc tuyến đường, kết nối Quảng Tây với ASEAN và thế giới.