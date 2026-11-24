Hơn 5 giờ sáng 24/11, trời Lào Cai còn tối, đoàn tàu du lịch Chapa – Tonkin Heritage Express chậm rãi vào ga sau một đêm rời Hà Nội. Trên sân ga, thảm đỏ đã trải sẵn, những bó hoa đã sẵn trên tay, hai hàng người xếp dọc lối đi chào đón khoảng 160 du khách đến từ nhiều quốc gia.

Du khách rời tàu du lịch giữa hai hàng người mặc áo dài cầm hoa chào đón trên sân ga Lào Cai.

Năm nay là năm đầu tiên ngày 24/11 trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày cả nước được nghỉ lễ theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Đón đoàn tàu du lịch đúng dịp này, ga Lào Cai như mở đầu cho hành trình khám phá Tây Bắc của du khách bằng một nét văn hóa hiếu khách.

Chị Diyah, du khách đến từ Indonesia, cùng chồng lần đầu đi chuyến tàu này. Chị kể đêm qua ngủ ngon đến mức chẳng kịp ngắm cảnh: “Chuyến đi rất thoải mái. Tôi ngủ một mạch không tỉnh giấc, nên cũng chẳng ngắm được cảnh vì trời tối. Thật tuyệt vời”.

Còn chị Parimal Katte, du khách đến từ thành phố Nashik (Ấn Độ), vừa xuống tàu đã háo hức với lịch trình trong ngày: “Nơi đây thật đẹp. Khi đến Hà Nội, tôi đã thấy những cánh đồng lúa rất đẹp. Hôm nay đoàn chúng tôi sẽ lên Sa Pa để khám phá”.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tặng hoa du khách.

Hai hàng người xếp dọc thảm đỏ chào đón đoàn khách tại sảnh ga Lào Cai.

Văn hóa Việt trong từng toa tàu du lịch

Cảnh ngoài ô cửa, khách chưa kịp nhìn. Nhưng văn hóa thì đã ở ngay trong toa. Các toa tàu du lịch được thiết kế theo phong cách Đông Dương, điểm xuyết chất liệu và hoa văn của đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Ông Vũ Xuân Hân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Chapa, đơn vị khai thác đoàn tàu, cho biết: “Chapa muốn truyền tải đến khách hàng một thông điệp: đi trải nghiệm Sa Pa mà chưa đi tàu thì chưa đủ trải nghiệm. Chapa đầu tư những toa tàu bằng cách đưa văn hóa Việt Nam vào trong toa. Từ các làng nghề, các nghệ nhân làm nghề thủ công đều đưa lên đó hồn cốt của văn hóa Việt Nam, để khi đi tàu, khách đã được cảm nhận, được chạm vào văn hóa Việt Nam rồi”.

Đại biểu trải nghiệm không gian toa tàu du lịch thiết kế theo phong cách Đông Dương.

Theo ông Hân, cùng với toa tàu, phòng chờ ở hai đầu hành trình và đồ ăn, thức uống cũng mang đậm màu sắc Việt Nam, để du khách khám phá cả bằng giác quan và ẩm thực. Doanh nghiệp còn phối hợp với các đơn vị nghệ thuật để có chương trình biểu diễn trên tàu và tại phòng chờ.

Đại biểu trải nghiệm phòng chờ tại ga Lào Cai, nơi nội thất sử dụng chất liệu thổ cẩm vùng cao.

Bên cạnh tàu đêm, doanh nghiệp đang hướng tới những chuyến tàu du lịch chạy ban ngày để du khách vừa đi vừa ngắm cảnh, kết nối thêm các điểm đến như Bắc Hà, Y Tý.

Tàu du lịch Lào Cai gắn với định hướng phát triển du lịch

Với tỉnh Lào Cai, chuyến tàu du lịch sáng nay nằm trong định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Đề án số 10-ĐA/TU ngày 29/12/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “Nghị quyết và đề án đều khẳng định: lấy di sản, lấy văn hóa làm gốc để phát triển du lịch. Đặc biệt, sự kiện khai trương hôm nay diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày cả nước được nghỉ. Chúng tôi hy vọng đây là bước tiền đề để mở ra sự phát triển lớn hơn trong tương lai của ngành đường sắt gắn với du lịch”.

Theo ông Bình, những chuyến tàu du lịch như thế này cũng cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa lữ hành trong nước với lữ hành quốc tế, giữa doanh nghiệp với ngành đường sắt, ngành du lịch và các địa phương.

Rời sân ga, đoàn khách tiếp tục hành trình lên Sa Pa. Có những cảnh sắc chị Diyah chưa kịp ngắm qua ô cửa tàu đêm. Nhưng bản sắc của vùng đất này thì đã kịp đón chị, từ trước khi đoàn tàu vào ga.