Về Việt phủ Thành Chương: Gác lại ồn ào, chạm vào nét quê xưa

Nằm tại khu vực hồ Kèo Cả, dốc Dây Diều, xã Hiền Linh (nay thuộc khu vực xã Nội Bài), huyện Sóc Sơn, Việt Phủ Thành Chương vốn là địa điểm nổi tiếng dành cho du khách nhờ vẻ đẹp hoài niệm, đậm nét văn hóa Bắc Bộ xưa, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết trong năm.

Việt phủ Thành Chương (Ảnh: Lê Tùng)

Chỉ khoảng một giờ di chuyển, những ồn ào, khói bụi phố thị dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một không gian yên bình, xanh mát và thanh tịnh tại Việt Phủ Thành Chương. Bước qua cánh cổng, chậm rãi đi sâu vào Việt Phủ, du khách háo hức bắt đầu hành trình khám phá lối kiến trúc độc đáo tại nơi đây.

(Ảnh: Lê Tùng)

Bắt đầu hành trình men theo những lối đi tại Phủ và không khỏi bất ngờ trước khoảng xanh mát rộng lớn nơi đây. Không đơn thuần là cây xanh, mái nhà, ao sen hay sân vườn riêng lẻ, mỗi không gian tại Việt Phủ Thành Chương đều là sự kết hợp độc đáo, đậm hơi thở làng quê Việt Nam. Từ những ao sen, thủy đình, nhà tranh vách đất, đến những vật dụng nhỏ nhất như chiếc bàn, chiếc ghế và hàng loạt tượng Phật... tất cả đã tái hiện tài tình nếp sống, lịch sử và văn hóa của con người Việt.

(Ảnh: Lê Tùng)

Trong thời đại đô thị hóa và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, một điểm đến như Việt Phủ Thành Chương tựa như cây cầu kết nối quá khứ và hiện tại, là một chốn thanh bình vẫn luôn âm thầm giữ lấy những di sản đẹp nhất của hàng ngàn năm văn hiến. Mỗi góc trong Phủ đều xuất hiện hình ảnh những pho tượng Phật, tượng cổ, linh thú... hòa mình vào sắc xanh cây cỏ, thiên nhiên, càng khiến không gian thêm phần gần gũi, an yên, mang đậm hơi thở tín ngưỡng.

(Ảnh: Lê Tùng)

Chị Trần Thị Thanh Hiên, một du khách cũng đến từ nội thành Hà Nội, không ngại chia sẻ: “Ở nơi mình sống hiện tại, mình thấy cuộc sống xô bồ, ngột ngạt, nên mình muốn tìm đến một không gian mới, vừa có thể thư thái đầu óc, khiến cho tâm hồn mình trở nên thanh sạch, vừa được hiểu thêm về văn hóa, truyền thống dân tộc, nên mình đã tới đây”.

Thích thú, tò mò trước không gian đậm chất di sản văn hóa là những cảm xúc khi lần đầu đặt chân đến Phủ, bạn Thanh Xuân bày tỏ: “Không gian ở đây khá cổ kính, giữ được những nét văn hóa Việt như Thủy đình múa rối nước, lầu Mặc Hương, nhà tre... thì mình nghĩ với thời gian di chuyển tầm một tiếng rưỡi, hai tiếng cũng khá hợp lý để mọi người dành thời gian đi cuối tuần”.

(Ảnh: Lê Tùng)

Đến tham quan, check-in tại Việt Phủ cùng chiếc áo dài truyền thống, chị Thanh Mỹ bộc lộ: “Thành phố đã rất đông đúc, chật chội và bụi bặm, đến đây là cảm nhận ngay không gian yên tĩnh, thư giãn, mát mẻ, sẽ không gì phù hợp hơn là diện một bộ áo dài tại khung cảnh nơi đây”.

Càng tìm hiểu sâu, càng nhận ra sức hút của Việt Phủ Thành Chương không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn ở những lớp văn hóa được gửi gắm qua nếp nhà, kiến trúc, đồ vật và không gian sinh hoạt xưa. Mỗi du khách khi ghé thăm dường như cũng mang theo một lý do riêng để tìm đến: người tìm sự thư thái, người tìm lại ký ức quê nhà, người đơn giản muốn có một ngày rời xa nhịp phố.

(Ảnh: Lê Tùng)

Có lẽ, chính sự giao hòa giữa không gian xanh, những giá trị văn hóa và cảm xúc của mỗi người đã khiến Việt Phủ Thành Chương trở thành một điểm dừng để người ta chậm lại, nghỉ ngơi và tìm thấy cho mình một khoảng bình yên giữa cuộc sống nhiều vội vã.