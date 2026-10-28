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Nhiều du khách Việt Nam đã đến Nga theo diện miễn visa

Thứ Tư, 06:01, 28/10/2026
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VOV.VN - Kể từ ngày 15/10/2026, chính sách miễn visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch... đã có hiệu lực. Các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam cho biết những ngày gần đây, nhiều du khách Việt đã được miễn thị thực khi đi du lịch Nga.

 

Theo các doanh nghiệp chuyên tổ chức tour du lịch Nga, những ngày gần đây, nhiều du khách Việt Nam đã được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga, sau khi chính sách này có hiệu lực từ ngày 15/10/2026. Việc miễn thị thực cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho trao đổi khách du lịch giữa Nga và Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bà Vũ Giang Biên - Giám đốc Công ty du lịch Thiên đường Á châu (PATTOURS) cho biết hôm 23/10 vừa qua, gần một nửa đoàn khách du lịch Nga đã được nhập cảnh theo diện miễn thị thực tại Moscow. Những thành viên còn lại trong đoàn đã sở hữu thị thực Nga từ trước. 

nhieu du khach viet nam da den nga theo dien mien visa hinh anh 1
Những ngày gần đây, nhiều du khách Việt Nam đã được miễn thị thực khi đi du lịch Nga. Nguồn: PATTOURS

Bà Vũ Giang Biên cho biết thêm: "Các du khách Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh tại Moscow một cách nhanh chóng và thuận lợi, chỉ trong vài phút là xong. Ngoài ra, công ty lữ hành đã nghiên cứu kỹ chính sách miễn visa Nga, chuẩn bị đầy đủ các thông tin cho đoàn khách, như xác nhận khách sạn, voucher dịch vụ, lịch trình tour...

Nhìn chung chính sách miễn thị thực tạo thuận lợi cho cả du khách, công ty lữ hành, hãng hàng không... Không chỉ giảm chi phí visa, tour du lịch Nga hiện nay có thể nhận khách giờ chót, sát ngày khởi hành. Trước đây tour Nga thường hoạt động chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 10, sắp tới có thể chạy xuyên suốt cả 4 mùa trong năm. Riêng công ty chúng tôi đặt mục tiêu phục vụ 5.000 - 6.000 khách Việt Nam đi Nga trong năm 2027".

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Hiệp hội Các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) dự báo việc áp dụng chính sách miễn visa cho công dân Việt Nam (hiện đang sử dụng hệ thống thị thực điện tử) sẽ thúc đẩy sự quan tâm đến du lịch Nga, có thể kéo theo tăng trưởng ít nhất 25-30% lượng du khách Việt đi Nga. Phía ATOR cũng ghi nhận lượng khách du lịch từ Việt Nam đến Nga đã tăng 69% trong nửa đầu năm 2026, so với cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty du lịch Nga đánh giá cao triển vọng của thị trường Việt Nam, cả về số lượng khách tiềm năng và chất lượng khách du lịch: "Khách du lịch Việt Nam thường đặt các chương trình tham quan trọn gói khắp nước Nga và sẵn sàng chi những khoản tiền đáng kể để có những trải nghiệm và ấn tượng khó quên. Bên cạnh các trung tâm du lịch chính như Moscow và Saint Petersburg, du khách Việt Nam còn rất quan tâm đến khu vực phía Bắc nước Nga".

 

Hải Nam/VOV.VN
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