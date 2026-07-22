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Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu tại Trung Quốc

Thứ Tư, 13:20, 22/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đã đón trên 22,9 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm nay. Việt Nam nằm trong số 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của nước này.

Theo Cơ quan Quản lý Di trú Trung Quốc (NIA), số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc đạt 22,91 triệu lượt trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 17,82 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần visa, chiếm 77,7% tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Du khách Việt Nam tại phố cổ Lệ Giang, Trung Quốc

Các chính sách miễn thị thực nhập cảnh và miễn thị thực quá cảnh của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong kết quả nửa đầu năm 2026. Trung Quốc hiện cho phép nhập cảnh miễn visa đơn phương đối với người mang hộ chiếu phổ thông từ khoảng 50 quốc gia.

Theo NIA, 10 quốc gia có lượng khách quốc tế đến Trung Quốc nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026 gồm Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ và Australia; chiếm 62% tổng số người nước ngoài nhập cảnh. 

Ở chiều ngược lại, năm nay Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Sudan, Campuchia và một số quốc gia khác đã công bố chính sách miễn visa đơn phương cho công dân mang hộ chiếu phổ thông Trung Quốc. Trong nửa đầu năm 2026, số lượt cư dân Trung Quốc đại lục xuất cảnh đạt 88,02 triệu lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
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