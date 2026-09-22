Việt Nam - Pakistan tìm cách khai thông dòng khách du lịch hai chiều

Chương trình Gặp gỡ, Kết nối Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam - Pakistan diễn ra ngày 22/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình khảo sát và trải nghiệm điểm đến của đoàn doanh nghiệp Pakistan tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của 120 doanh nghiệp du lịch hai bên, cùng đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội và các hãng hàng không hai nước.

Thị trường còn nhiều dư địa

Phát biểu tại diễn đàn kết nối du lịch, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri đánh giá tiềm năng du lịch giữa hai nước là rất lớn, khi cả Việt Nam và Pakistan đều có những thị trường chưa được khai thác hết. Pakistan có nhiều loại hình du lịch từ khám phá núi non, leo núi, du lịch mạo hiểm đến biển, trong khi Việt Nam cũng có những sản phẩm tương đồng nhưng trong bối cảnh khác biệt.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri cho rằng cần tổ chức hoạt động quảng bá, chia sẻ thông tin để du khách hai bên biết về nhau nhiều hơn.

Theo Đại sứ Marri, chính sự khác biệt về cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm có thể tạo thêm lý do để du khách hai nước khám phá lẫn nhau. “Có rất nhiều dư địa để người Việt Nam khám phá Pakistan và ngược lại”, Đại sứ Kohdayar Marri nhận định.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế hiện nay là thiếu thông tin về điểm đến. Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam cần tổ chức thêm các hoạt động quảng bá, chia sẻ thông tin, tăng cường video, hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp lữ hành Pakistan, đồng thời khuyến khích blogger, vlogger và những người làm nội dung mạng xã hội Việt Nam tới Pakistan trải nghiệm, qua đó cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho du khách.

Ở chiều ngược lại, để thu hút khách Pakistan, Việt Nam cần cải thiện khả năng tiếp cận visa, kết nối hàng không, dịch vụ Halal và các cơ sở lưu trú có khu vực cầu nguyện. Đại sứ Kohdayar Marri cho biết việc thiếu đường bay trực tiếp và phải nối chuyến qua một số trung tâm hàng không khiến hành trình tới Việt Nam mất nhiều thời gian, qua đó ảnh hưởng tới quyết định của du khách.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam nhấn mạnh các biên bản ghi nhớ được ký kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai thành kết quả cụ thể; cho biết cơ quan đại diện ngoại giao Pakistan sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận, kết nối doanh nghiệp và tăng cường kết nối giữa người dân hai nước.

Pakistan mở ra những sản phẩm mới cho du khách Việt

Tại diễn đàn, bà Faiza Shafqat, Đại diện Văn phòng Công Thương, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, cho rằng tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt từ những giá trị văn hóa và lịch sử khác biệt.

Doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam và Pakistan tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác.

Theo bà Faiza Shafqat, Pakistan sở hữu nhiều di sản gắn với lịch sử Phật giáo. Trong quá trình đưa các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Pakistan tham dự các triển lãm quốc tế, bà nhận thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tới Taxila - một di sản quan trọng gắn với Phật giáo.

Một hướng hợp tác khác được bà Faiza Shafqat nhấn mạnh là du lịch Halal và du lịch thân thiện với khách Hồi giáo. Theo bà, khách Hồi giáo khi đi du lịch thường quan tâm đến thực phẩm Halal, khu vực cầu nguyện và những dịch vụ phù hợp với nhu cầu tôn giáo. Vì vậy, việc phát triển bếp Halal, khu vực cầu nguyện và quảng bá những dịch vụ này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường khách Hồi giáo.

Không chỉ Pakistan, mà là cả thị trường Halal

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC), cho rằng việc tiếp cận thị trường Pakistan cũng có thể là bước chuẩn bị cho một thị trường khách Hồi giáo rộng lớn hơn.

120 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Pakistan tham dự Chương trình Gặp gỡ, Kết nối Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam - Pakistan diễn ra ngày 22/9 tại Hà Nội.

Theo ông Trương Quốc Hùng, vấn đề không chỉ nằm ở việc thu hút khách Pakistan mà còn ở khả năng Việt Nam từng bước xây dựng năng lực phục vụ thị trường Halal quốc tế. Ông dẫn thực tế Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc đang có khả năng đón khách Hồi giáo tốt và cho rằng nếu Việt Nam không chuẩn bị, sẽ bỏ lỡ một thị trường khách lớn.

Ông Trương Quốc Hùng cho rằng ẩm thực là một trong những điểm cần được quan tâm nhất. Để phục vụ khách Halal, doanh nghiệp không chỉ cung cấp món ăn phù hợp mà còn cần chú ý tới quy trình, đào tạo nhân viên, chứng nhận Halal và bố trí không gian cầu nguyện tại các cơ sở dịch vụ.

Theo ông, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường liên kết, tham gia các hội chợ và hoạt động xúc tiến tại chính những thị trường muốn thu hút khách. Đồng thời, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào lĩnh vực ẩm thực Halal, nhưng theo hướng kết hợp nhiều thị trường khách để bảo đảm hiệu quả kinh doanh và duy trì hoạt động lâu dài.

Ở chiều ngược lại, ông Trương Quốc Hùng cho biết Pakistan đang bắt đầu được khách Việt Nam quan tâm, với những tour thiết kế riêng, tập trung vào cảnh quan, thắng cảnh và các di tích lịch sử. Theo ông, trao đổi khách hai chiều không chỉ giúp hai thị trường phát triển mà còn góp phần cân bằng tải hàng không, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển kết nối hàng không.

Từ du lịch mở đường cho thương mại

Ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Công ty du lịch Ohdear, nhìn nhận cơ hội hợp tác Việt Nam - Pakistan không chỉ nằm ở du lịch mà còn có thể mở rộng sang thương mại và giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước.

Hai bên ký kết các biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch.

Theo ông Nguyễn Thành An, hai thị trường có quy mô dân số lớn và có thể bổ trợ cho nhau. Đặc biệt, thị trường thực phẩm Halal của Pakistan mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận một thị trường rộng lớn, trong khi cảnh quan và các sản phẩm du lịch của cả hai nước tạo cơ sở để phát triển dòng khách hai chiều.

Ông cho biết qua trao đổi với các doanh nghiệp Pakistan tại chương trình, nhiều đối tác thể hiện sự hào hứng với các điểm đến của Việt Nam, trong đó có Vịnh Hạ Long. Đồng thời, Việt Nam có thể khai thác những điểm đến như thung lũng Hunza và các sản phẩm du lịch gắn với di sản Phật giáo tại Pakistan.

Theo ông Nguyễn Thành An, hình ảnh về đất nước và con người hai bên hiện vẫn chưa được biết đến rộng rãi tại thị trường của nhau. Do đó, du lịch có thể trở thành “cánh cửa” đầu tiên để người dân và doanh nghiệp hai nước hiểu nhau hơn, trước khi mở rộng sang các hoạt động thương mại và giao lưu kinh tế.

Ý kiến của nhiều doanh nghiệp và chuyên gia du lịch cho thấy phát triển du lịch Việt Nam - Pakistan đang được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với hàng không. Tuy nhiên, các bên thống nhất rằng kết nối hàng không cần đi cùng sự phát triển thực chất của thị trường.

Hiện, các hãng hàng không Việt Nam và Pakistan đang trao đổi về nhu cầu hành khách hai chiều, khả năng khai thác chuyến bay thuê chuyến và các phương án kết nối trong tương lai. Tuy nhiên, khả năng hợp tác vẫn phụ thuộc vào mức độ quan tâm và lưu lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước.

Các bên cho rằng trước mắt cần xây dựng sản phẩm tour, tăng cường FAM Trip, tạo nguồn khách và chứng minh nhu cầu thị trường. Khi nhu cầu đủ bền vững, các chuyến charter có thể được nghiên cứu, trước khi tính tới khả năng kết nối đường bay thường lệ nếu đáp ứng các điều kiện thương mại và pháp lý cần thiết.