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Gia tăng nhu cầu du lịch, Hàn Quốc tăng thêm nhiều chuyến bay đến Trung Quốc

Chủ Nhật, 08:01, 20/09/2026
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VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc Hàn Quốc nâng tần suất chuyến bay phù hợp với nỗ lực của nước này nhằm thu hút thêm du khách Trung Quốc, bên cạnh các chương trình thí điểm miễn visa và bổ sung hàng loạt sản phẩm du lịch.

Tổng số khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt 12,8 triệu lượt sau 7 tháng năm 2026, trong đó lượng du khách Trung Quốc đại lục đứng đầu với 3,99 triệu lượt. Dự báo trước đó của công ty nghiên cứu du lịch Hàn Quốc Yanolja, số lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc có thể đạt 6,15 triệu lượt vào năm 2026.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng là nguồn khách quốc tế hàng đầu Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ nhờ chính sách miễn visa của Trung Quốc đối với du khách Hàn Quốc, qua đó giúp các chuyến đi ngắn ngày đến Trung Quốc trở nên thuận tiện hơn. Đặc biệt tại Thượng Hải, Hàn Quốc đứng đầu về nguồn khách nước ngoài của thành phố này, với mức tăng 25,67% sau 5 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch gia tăng giữa 2 nước, chính phủ Hàn Quốc mới đây đã phân bổ quyền khai thác 25 tuyến bay quốc tế cho 10 hãng hàng không, mở rộng đáng kể năng lực hàng không giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như tạo thêm cơ hội cho các hãng hàng không giá rẻ như Parata Air, Jeju Air, Jin Air, Eastar Jet và Air Premia. 

Kế hoạch mới cho thấy sân bay Incheon - cửa ngõ quốc tế chính của Hàn Quốc sẽ có thêm nhiều chuyến bay thẳng tới các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Đại Liên. Tần suất các chuyến bay giữa Incheon và Bắc Kinh dự kiến tăng từ 38 lên 52 chuyến/tuần, trong khi tuyến Incheon - Thượng Hải tăng từ 56 lên 63 chuyến/tuần. Số chuyến bay hàng tuần tăng lên 28 chuyến/tuần đối với chặng bay từ Hàn Quốc đến Quảng Châu và Đại Liên, Trung Quốc, và tăng lên 14 chuyến/tuần tới các sân bay ở Nam Kinh, Hàng Châu và Tràng Sa. 

Ngoài ra, ngành du lịch Hàn Quốc có kế hoạch phát triển hơn 100 sản phẩm du lịch dành cho các đoàn khách Trung Quốc, sử dụng một số sân bay quốc tế ở địa phương làm cửa ngõ đón khách, tạo cơ hội cho những địa điểm ngoài Seoul. Kế hoạch này giúp nhiều điểm đến địa phương Hàn Quốc thu hút khách Trung Quốc, trong bối cảnh du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm du lịch đa dạng hơn. Du khách Trung Quốc ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm cụ thể hơn, từ văn hóa địa phương và mua sắm đến giải trí và những kỳ nghỉ dài ngày.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
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