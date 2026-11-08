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10 Phong cách thời trang thảm đỏ nổi bật nhất Hollywood năm 2026

Chủ Nhật, 06:00, 08/11/2026
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VOV.VN - Kết quả 10 Phong cách thời trang nổi bật nhất Hollywood năm 2026 dựa trên khảo sát từ dữ liệu về phong cách thời trang của các nhà tạo mẫu, trong đó những người có tầm ảnh hưởng đã bình chọn cho những bộ trang phục ấn tượng nhất của đồng nghiệp trong năm nay.

Trong ba thập kỷ kể từ khi thảm đỏ trở thành biểu tượng của thời trang cao cấp Hollywood, các nhà tạo mẫu nổi tiếng đã vượt qua các biên tập viên thời trang, người mẫu, ông trùm kinh doanh và gần đây hơn là những người sáng tạo nội dung để trở thành những người định đoạt thực sự về gu thẩm mỹ của giới showbiz.

Không ai khác có số lượng tương tác truyền thông nhiều như các nhà tạo mẫu hàng đầu Hollywood, với nhiều người trong số họ thu hút hàng triệu người theo dõi. Tất nhiên, Beyoncé, Rihanna và Taylor Swift đều có hơn 500 triệu người hâm mộ trên Instagram, nhưng phần lớn sự tương tác đó đến từ những bộ trang phục mà các nhà tạo mẫu của họ lựa chọn.  

10 phong cach thoi trang tham do noi bat nhat hollywood nam 2026 hinh anh 1
Zendaya, Emma Chamberlain và Chase Infiniti (Ảnh: Getty Images)

Zendaya với chiếc váy “Ange”

Tại buổi ra mắt phim The Odyssey ở New York vào ngày 14/7, ngôi sao trẻ được yêu thích nhất nước Mỹ đã gây ấn tượng mạnh với chiếc váy “Ange” của Matières Fécales. Được tạo kiểu bởi Law Roach, chiếc váy chiffon xếp ly thủ công tinh tế này có điểm nhấn là đôi cánh lông gà trống màu trắng được thiết kế để gợi nhớ đến nhân vật của Zendaya trong phim: nữ thần Athena của Hy Lạp. Nó không hề giống như một bộ trang phục hóa trang. Nó khiến cô ấy trông như một bức tranh.

10 phong cach thoi trang tham do noi bat nhat hollywood nam 2026 hinh anh 2
(Ảnh: Roy Rochlin/Getty Images)

Emma Chamberlain trong bộ váy Mugler

Tại Met Gala ngày 4/5, Chamberlain đã thu hút mọi ánh nhìn trong bộ váy Mugler được thiết kế riêng bởi Miguel Castro Freitas. Lấy cảm hứng từ các họa sĩ trường phái ấn tượng, chiếc váy cầu vồng độc nhất vô nhị, do Jared Ellner tạo kiểu, mất 40 giờ để vẽ và bốn ngày để khô. Nhà tạo mẫu Tracy Shapoff cho biết: “Kết cấu vẽ tay tuyệt đẹp trên chiếc váy tạo cảm giác như thể họ đã vẽ một tác phẩm độc nhất vô nhị trực tiếp lên cơ thể cô ấy. Tôi thực sự cảm thấy như mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật”.

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(Ảnh: Gilbert Flores/Variety/Getty Images)

Chase Infiniti và bộ váy “như một tác phẩm nghệ thuật”

Được tạo kiểu bởi Wayman + Micah, Infiniti, ngôi sao tỏa sáng của mùa Oscar năm ngoái, đã diện bộ váy thiết kế riêng của Thom Browne tại Met Gala ngày 4/5. Được làm từ 1,5 triệu hạt sequin thêu tay và hơn 600 sắc thái tua rua bằng lụa, chiếc váy lấy cảm hứng từ bức tượng thần Vệ Nữ Milo của Hy Lạp. Nhà tạo mẫu Avigail Collins cho biết: “Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật có thể mặc được, gần như mang tính điêu khắc, cách mà các hạt sequin, hạt cườm, đường thêu tinh xảo, kỹ thuật chế tác và các chi tiết trang trí tạo nên một hình dáng trừu tượng, vượt qua ranh giới của thời trang”.

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(Ảnh: Jamie McCarthy/Getty Images)

Teyana Taylor và bộ váy thiết kế riêng của Thom Browne

Cũng là bộ váy thiết kế riêng của Thom Browne và được tạo kiểu bởi Wayman + Micah, Taylor, một trong những ngôi sao nổi bật của mùa giải thưởng năm ngoái, đã thu hút sự chú ý của giới thời trang tại lễ trao giải ngày 1/3. Chiếc váy được thiết kế theo phong cách siêu thực với màu xám và trắng ngà nhằm gợi lên hình ảnh một bức tranh trừu tượng về cơ thể người phụ nữ khỏa thân, với những dải ruy băng buông xuống phía sau. Phần thân áo “trần trụi” được tạo nên từ hơn 160 mảnh vải ghép lại với nhau bằng kỹ thuật khảm và tạo bóng để mô phỏng các cơ bắp được chạm khắc; chân váy đuôi cá bằng vải tuyn màu xám được đính hơn 400.000 hạt sequin màu vàng và vàng trắng.

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(Ảnh: Neilson Barnard/Getty Images)

Nicole Kidman và bộ váy của stylist Jason Bolden

Trong chiếc váy Chanel lấp lánh như lụa, đính đầy đá ruby, Kidman, được stylist Jason Bolden tạo kiểu, đã thu hút mọi ánh nhìn tại Met Gala vào ngày 4/5. Nhà thiết kế Matthieu Blazy của Chanel đã tạo nên kiểu dáng hạ eo, với lông vũ ở hông và cổ tay, phần đuôi váy dài ấn tượng và tay áo dài đầy bất ngờ. Stylist James Yardley chia sẻ: “Điều tôi yêu thích nhất ở chiếc váy đó là sự đơn giản của nó. Độ vừa vặn hoàn hảo, và cách bố trí lông vũ tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Điểm nhấn cuối cùng: chiếc nhẫn đá spinel và lapis lazuli, cũng của Chanel”.

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(Ảnh: Jamie McCarthy/Getty Images)

Daisy Edgar-Jones và chiếc váy corset đính pha lê Miu Miu

Diện chiếc váy corset đính pha lê Miu Miu tại buổi ra mắt phim Sense and Sensibility ở Sydney vào ngày 1/10, Edgar-Jones, với sự tạo kiểu của Dani Michelle, đã tái hiện hoàn hảo thời đại của Jane Austen, với những dải ruy băng tinh tế làm dây đeo vai. “Bộ trang phục này hội tụ đầy đủ các yếu tố hoàn hảo. Màu sắc, các chi tiết xuyên thấu, tông màu tôn lên làn da của cô ấy, vô cùng quyến rũ. Thêm vào đó là trang phục mang hơi hướng cổ điển với corset và dây buộc, tất cả tạo nên một tổng thể tuyệt vời và lộng lẫy nhất”, nhà tạo mẫu Ariel Tunnell nhận xét.

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(Ảnh: Hanna Lassen/Getty Images)

Charli XCX và bộ trang phục Saint Laurent

Diện bộ trang phục Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế riêng tại lễ trao giải MTV Video Music Awards ngày 27/9 và được stylist Chris Horan tạo kiểu, nữ ca sĩ cá tính này đã nhắc nhở mọi người rằng vùng bụng là một khu vực gợi cảm. Vừa mang phong cách Gothic vừa quyến rũ, Charli hóa thân thành một Morticia Addams hiện đại.

10 phong cach thoi trang tham do noi bat nhat hollywood nam 2026 hinh anh 8
(Ảnh: Michael Buckner/Billboard/Getty Images)

Rihanna diện một thiết kế kiến ​tạo bằng kim loại

Được stylist Jahleel Weaver tạo kiểu, Rihanna diện một thiết kế kiến ​tạo bằng kim loại được thiết kế riêng bởi giám đốc nghệ thuật của Maison Margiela, Glenn Martens, cho sự kiện Met Gala ngày 4/5. Lấy cảm hứng từ những công trình kiến ​​trúc thời trung cổ của vùng Flanders thuộc Bỉ, chiếc váy được may từ lụa cao cấp, chỉ kim loại tái chế và 115.000 hạt pha lê cùng với đồ trang sức và dây chuyền cổ. Xưởng may của thương hiệu tại Paris đã dành 1.380 giờ làm thủ công cho tác phẩm mà Rihanna mô tả là “trông giống như một viên ngọc trai nổi lên từ vỏ sò bị oxy hóa”, một sự liên tưởng đến quê hương Barbados của cô.

10 phong cach thoi trang tham do noi bat nhat hollywood nam 2026 hinh anh 9
(Ảnh: Mike Coppola/Getty Images)

Bella Hadid và chiếc váy ren haute couture

Chiếc váy ren haute couture của Schiaparelli mà người mẫu đa tài diện và được stylist Mimi Cuttrell tạo kiểu cho Liên hoan phim Cannes là một sự tri ân dành cho Jane Birkin. Để tạo ra chiếc váy này cần đến 130 nghệ nhân. Stylist Molly Dickson nhận xét: “Mọi thứ Daniel Roseberry làm tại Schiaparelli đều thật tuyệt vời. Chiếc váy này cân bằng hoàn hảo giữa tỷ lệ tinh tế và sự tương phản. Phần ren móc rất tỉ mỉ; đường viền cổ chữ V hoàn hảo. Và đừng quên phần lưng! Nó có một chiếc corset bằng ruy băng đen buộc lên đến cổ, tạo nên điểm nhấn tinh tế”.

10 phong cach thoi trang tham do noi bat nhat hollywood nam 2026 hinh anh 10
(Ảnh: Aurore Marechal/Getty Images)

Charlize Theron dưới sự dẫn dắt của stylist Leslie Fremar

Chỉ có nữ diễn viên cá tính Theron, dưới sự dẫn dắt của stylist Leslie Fremar, mới có thể khiến bộ vest từ bộ sưu tập thời trang nam Thu Đông 2026 của Dior trở nên quyến rũ đến vậy, bộ trang phục mà cô đã diện tại buổi ra mắt phim Apex ở New York vào ngày 22/4. Stylist Lee Harris nhận xét: “Bộ trang phục này thực sự nổi bật bởi vì trong thế giới thảm đỏ nơi mà rất nhiều người cố gắng phô trương để thu hút sự chú ý, bộ này lại vô cùng sắc sảo và tinh tế, chỉ với một phụ kiện nổi bật duy nhất. Cô ấy làm chủ bộ trang phục chứ bộ trang phục không hề làm chủ cô ấy”.

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(Ảnh: Dimitrios Kambouris/Getty Images)
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Lụa Bảo Lộc không hề lép vế tại Paris Fashion Week

VOV.VN - Sau hai show diễn tại Paris và TP.HCM, NTK Nguyễn Phúc Tuấn nhìn lại hành trình đưa lụa Bảo Lộc lên sàn quốc tế, câu chuyện chiếc áo mưa của mẹ, bài học tiết chế cái tôi nghệ thuật và những điều thời trang Việt còn thiếu để đi xa.

Thư Vũ/VOV.VN
Hollywood Reporter
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