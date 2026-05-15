  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Jonathan Anderson định hình Dior và xu hướng thời trang 2027 sau show tại LACMA

Thứ Sáu, 11:25, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Jonathan Anderson mở ra chương mới cho Dior bằng show Cruise 2027 tại LACMA, nơi thời trang, điện ảnh và văn hóa mạng xã hội hòa làm một. Đêm diễn với xe mui trần cổ, ánh sáng kiểu Hollywood và dàn sao hạng A được xem như tín hiệu cho xu hướng thời trang cao cấp năm tới.

Buổi trình diễn Dior Cruise 2027 tại bảo tàng LACMA không chỉ là màn ra mắt lớn của Jonathan Anderson với vai trò giám đốc sáng tạo. Nó còn được xem như tín hiệu đầu tiên về cách thời trang cao cấp sẽ thay đổi trong năm 2027: Giàu tính điện ảnh hơn, thiên về trải nghiệm hơn và gắn chặt với văn hóa đại chúng hơn bao giờ hết.

Ngay từ cái tên “Cruise 2027”, giới thời trang đã hiểu đây là bộ sưu tập dành cho mùa thời trang năm tới. Các nhà mốt lớn thường giới thiệu dòng “Cruise” sớm khoảng nửa năm đến một năm để định hướng xu hướng mới cho thị trường cao cấp. Và Dior đã chọn một cách mở đầu rất khác.

Không gian trình diễn của Dior tại LACMA được dựng như một cảnh phim Hollywood với bê tông thô và xe mui trần cổ. (Ảnh: Reuters)
Show Cruise 2027 được xem là tuyên ngôn đầu tiên của Jonathan Anderson cho tương lai Dior.(Ảnh: Reuters)

Một Dior không còn chỉ mang tinh thần Paris cổ điển

Trong nhiều năm, Dior gắn với hình ảnh thanh lịch kiểu Pháp: Mềm mại, nữ tính và sang trọng. Nhưng Jonathan Anderson dường như muốn mở rộng tinh thần đó thành một thứ trẻ hơn, giàu tính văn hóa hơn và gần với đời sống hiện đại hơn.

Thay vì dựng sàn diễn trong những không gian cổ điển ở châu Âu, anh đưa Dior tới Los Angeles - thành phố của điện ảnh, người nổi tiếng và văn hóa mạng xã hội.

Không gian trình diễn tại LACMA với bê tông thô, xe mui trần cổ và ánh sáng vàng lạnh giống một cảnh phim Hollywood hơn là buổi diễn thời trang thông thường. Điều này cho thấy một thay đổi lớn: thời trang cao cấp hiện không còn chỉ bán quần áo, mà còn bán cảm xúc và trải nghiệm thị giác.

Đó cũng là lý do hàng ghế đầu xuất hiện dày đặc những cái tên như Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy hay Al Pacino. Họ không chỉ đến xem quần áo. Họ là một phần trong hình ảnh mới mà Dior muốn xây dựng.

Jonathan Anderson mở ra chương mới cho Dior bằng show Cruise 2027 mang đậm tinh thần điện ảnh và văn hóa đại chúng tại LACMA. (Ảnh: Reuters)

Bộ sưu tập này hé lộ xu hướng thời trang năm tới

Nếu nhìn kỹ những thiết kế xuất hiện trên sàn diễn, có thể thấy vài xu hướng rõ rệt mà Dior có thể sẽ kéo theo cả thị trường thời trang cao cấp trong năm 2027.

Đầu tiên là sự trở lại của vẻ hào nhoáng kiểu Hollywood cũ. Váy ánh kim, tua rua, khăn bèo mềm, thiết kế trễ vai hay hình ảnh gợi nhớ Marilyn Monroe và Audrey Hepburn cho thấy thời trang đang quay lại với sự nữ tính nổi bật sau nhiều mùa tối giản.

Những thiết kế ánh kim và tua rua gợi nhớ vẻ hào nhoáng của Hollywood cổ điển. (Ảnh: Reuters)
Dior dưới thời Jonathan Anderson đang hướng tới thời trang giàu tính thị giác và văn hóa đại chúng hơn. (Ảnh: Reuters)
Bộ sưu tập Cruise 2027 của Dior mang tinh thần điện ảnh và văn hóa đại chúng đương đại. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Jonathan Anderson không làm theo kiểu hoài cổ quen thuộc. Anh pha vẻ đẹp Hollywood xưa với tinh thần hiện đại: những chiếc mũ lông cỡ lớn, kiểu dáng phóng đại hay cách phối đồ dễ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.Điều này phản ánh một xu hướng mới của thời trang xa xỉ: Quần áo không chỉ cần đẹp khi mặc, mà còn phải đủ mạnh để trở thành hình ảnh lan truyền.

Một xu hướng khác là sự pha trộn giữa thời trang nam và nữ. Những bộ vest xám mang không khí phim đen cổ điển xuất hiện song song với váy mềm mại, cho thấy thời trang năm tới có thể tiếp tục đi theo hướng ít ranh giới hơn. Ngoài ra, yếu tố “điện ảnh” cũng đang trở thành ngôn ngữ mới của các nhà mốt lớn. Từ âm nhạc, ánh sáng cho tới cách người mẫu xuất hiện, Dior khiến khán giả có cảm giác đang xem một bộ phim thay vì một buổi diễn thời trang đơn thuần.

Ánh sáng, âm nhạc và không gian bê tông khiến show Dior giống một bộ phim hơn là runway truyền thống. (Ảnh: Reuters)
Sàn diễn Dior tại LACMA được thiết kế như một cảnh phim Hollywood giữa ánh đèn và xe mui trần cổ. (Ảnh: Reuters)
Dior biến buổi trình diễn Cruise 2027 thành trải nghiệm thị giác giàu tính nghệ thuật tại LACMA.(Ảnh: Reuters)

Jonathan Anderson hiểu thời trang hiện đại cần điều gì

Điểm mạnh lớn nhất của Jonathan Anderson là khả năng biến thời trang thành một câu chuyện văn hóa. Trước đây tại Loewe, anh từng biến nhiều món đồ lạ mắt thành hiện tượng mạng xã hội. Với Dior, Anderson dường như đang tiếp tục điều đó nhưng ở quy mô lớn hơn rất nhiều.

Đêm diễn tại LACMA cho thấy Dior dưới thời anh sẽ không chỉ cạnh tranh bằng kỹ thuật may thủ công hay sự sang trọng cổ điển - những điều vốn đã là thế mạnh của các nhà mốt Pháp. Thương hiệu giờ đây còn muốn tạo ra những khoảnh khắc khiến công chúng phải nhớ tới.

Jonathan Anderson hiện là giám đốc sáng tạo của Dior, phụ trách toàn bộ các dòng sản phẩm của nhà mốt Pháp.

Một hình ảnh đủ đẹp để được chia sẻ, đủ khác lạ để gây bàn luận và đủ điện ảnh để ở lại lâu trong trí nhớ người xem. Đó có lẽ là lý do buổi diễn Cruise 2027 tạo dư âm mạnh hơn nhiều chương trình thời trang thông thường. Người ta không chỉ nhớ quần áo, mà còn nhớ cảm giác của cả đêm diễn: Los Angeles về đêm, ánh đèn xe cổ, tiếng nhạc vang giữa bê tông và một Dior vừa xa hoa vừa trẻ hơn rất nhiều.

Nếu đây là chương mở đầu của Jonathan Anderson tại Dior, thì năm 2027 có thể sẽ là thời điểm thời trang cao cấp bước sâu hơn vào thế giới giải trí, mạng xã hội và văn hóa thị giác đại chúng.

met_gala_2026_2.jpg

Met Gala 2026: Khi thảm đỏ thành “diễn đàn quyền lực” của thời trang và nghệ thuật

VOV.VN - Met Gala 2026 không chỉ là “đêm hội thời trang” thường niên tại Metropolitan Museum of Art. Với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion Is Art”, sự kiện năm nay mở ra một bước chuyển quan trọng: Thời trang không còn đơn thuần để ngắm nhìn, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt và tư duy nghệ thuật đương đại.

Hải Hà/VOV.VN
World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

