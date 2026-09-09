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BTS khép lại tour ARIRANG Bắc Mỹ, xô đổ kỷ lục ở Los Angeles

Thứ Tư, 10:11, 09/09/2026
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VOV.VN - BTS vừa khép lại chặng Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn thế giới "ARIRANG" bằng 4 đêm diễn lịch sử tại Los Angeles, thu hút khoảng 1,92 triệu người hâm mộ. Nhóm nhạc K-pop toàn cầu tiếp tục xô đổ các kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại sân vận động SoFi trước khi chính thức bùng nổ tại chặng Nam Mỹ từ ngày 2/10.

Chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ của BTS kết thúc bằng chuỗi 4 đêm diễn tại Sân vận động SoFi. Sự kiện này thu hút khoảng 282.000 khán giả trực tiếp và được theo dõi tại 177 quốc gia thông qua nền tảng cộng đồng người hâm mộ K-pop Weverse.

BTS và tour ARIRANG: Cháy vé 31 đêm diễn Bắc Mỹ

Theo công ty quản lý BigHit Music, toàn bộ 31 buổi diễn tại 12 thành phố, bao gồm El Paso, Mexico City và New York, đều đã bán hết vé từ trước; riêng các đêm diễn tại Bắc Mỹ đã thu hút khoảng 1,92 triệu người hâm mộ trong suốt hành trình kéo dài 5 tháng. Từ năm 2021, BTS đã tổ chức 8 buổi diễn tại Sân vận động SoFi và thu hút khoảng 496.000 người hâm mộ, một con số kỷ lục trong lịch sử sân vận động này.

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Các thành viên nhóm BTS trong chuyến lưu diễn. (Ảnh: BTS' X)

BTS đã cùng người hâm mộ kỷ niệm sinh nhật của hai thành viên trong chuyến lưu diễn: hát mừng sinh nhật Jungkook và RM. Khán giả đã thắp sáng sân vận động bằng đèn flash màu vàng và xanh dương, những màu sắc gắn liền với tên các album solo "Golden" của Jungkook và "Indigo" của RM. Thành phố Los Angeles đã tuyên bố từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 9 là "Tuần lễ BTS" để kỷ niệm các buổi hòa nhạc. Tòa thị chính Los Angeles được thắp sáng màu đỏ, màu chủ đạo gắn liền với "ARIRANG".

Theo công ty quản lý, trong màn trình diễn ca khúc "Body to Body", ca khúc nằm trong album phòng thu thứ năm "ARIRANG" của nhóm, người hâm mộ đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng.  Trong lời phát biểu kết thúc trên sân khấu, nhóm chia sẻ rằng mọi khoảnh khắc đều hạnh phúc đến mức trôi qua trong chớp mắt, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ mãi gắn kết với người hâm mộ dù ở bất cứ đâu.

Trước đó, một tin vui đã đến với BTS.  "Still With You," một ca khúc solo do chính thành viên Jung Kook của nhóm BTS tự sáng tác, đã vượt mốc 500 triệu lượt stream trên Spotify.

BigHit Music cho biết ca khúc năm 2023 đã trở thành bài hát thứ sáu của Jung Kook vượt mốc 500 triệu lượt nghe trên nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu, sau "Seven", "Standing Next to You", "Left and Right", bản song ca với Charlie Puth, "3D" và "Dreamers". "Seven," ca khúc solo đầu tay chính thức và cũng là hit lớn nhất của Jung Kook, hiện đã vượt mốc 3 tỷ lượt stream trên Spotify.

Theo thông báo từ công ty quản lý, sau chặng Bắc Mỹ, BTS dự kiến ​​sẽ bắt đầu chặng Nam Mỹ của tour diễn vòng quanh thế giới "ARIRANG" với hai buổi biểu diễn tại Bogota vào ngày 2-3 tháng 10. Sau đó, nhóm sẽ biểu diễn tại Lima, Santiago, Buenos Aires và Sao Paulo.

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