Oscar 2027: Còn quá sớm để nói về tượng vàng, nhưng cuộc đua đã bắt đầu nóng

Oscar vẫn còn ở phía trước. Và ở thời điểm này, mọi bảng dự đoán đều có thể thay đổi chỉ sau một bộ phim, một màn trình diễn hay một buổi chiếu tại liên hoan phim.

Nhưng điều đáng chú ý là cuộc đua Oscar 2027 đã bắt đầu có hình hài, dù chưa thể nói ai sẽ đi đến cuối cùng.

Những cái tên được nhắc đến nhiều hiện nay cho thấy một mùa giải khá đặc biệt: Những bộ phim lớn của Hollywood đang xuất hiện ngày càng rõ trong cuộc trò chuyện về Oscar, bên cạnh các tác phẩm độc lập, phim quốc tế và những bất ngờ từ mùa liên hoan phim.

Chưa thể nói ai sẽ thắng, nhưng có thể nhìn thấy cuộc đua sẽ rất đông

Nếu phải chọn một cái tên đang tạo nhiều chú ý nhất, “The Odyssey” của Christopher Nolan gần như không thể bị bỏ qua.

Tên tuổi Nolan, quy mô sử thi, dàn diễn viên lớn và cái bóng của “Oppenheimer” khiến bộ phim có lợi thế đặc biệt ngay từ đầu. Nhưng lợi thế ấy cũng đi kèm áp lực: Sau khi đã giành Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc với “Oppenheimer”, Nolan sẽ phải chứng minh rằng “The Odyssey” không chỉ là một dự án lớn, mà thực sự là một tác phẩm đủ sức thuyết phục Viện Hàn lâm.

Và đó mới là điểm thú vị. Oscar không trao tượng vàng cho quy mô mà Oscar trao tượng vàng cho tác động mà một bộ phim tạo ra. Vì thế, dù “The Odyssey” đang ở vị trí thuận lợi, vẫn còn quá sớm để coi đây là “bộ phim phải thắng”.

(Ảnh: Universal Pictures)

Đạo diễn Christopher Nolan và bom tấn sử thi The Odyssey đang được xem là một trong những tâm điểm của mùa Oscar 2027. (Ảnh: Universal Pictures)

“Project Hail Mary” cho thấy một bom tấn hoàn toàn có thể bước vào cuộc chơi

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay là “Project Hail Mary”. Bộ phim khoa học viễn tưởng với Ryan Gosling đã chứng minh rằng một tác phẩm giải trí quy mô lớn vẫn có thể bước vào cuộc trò chuyện về giải thưởng nếu đồng thời chinh phục được khán giả và giới phê bình.

Đây chính là yếu tố khiến cuộc đua Oscar 2027 trở nên đáng theo dõi.

Trong quá khứ, những bộ phim lớn không phải lúc nào cũng được Viện Hàn lâm ưu ái. Nhưng ranh giới giữa “phim thương mại” và “phim Oscar” ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Thành công của những tác phẩm như “Oppenheimer” hay “Barbie” cho thấy một bộ phim có thể vừa tạo hiện tượng văn hóa, vừa trở thành ứng viên giải thưởng.

“Project Hail Mary” đang đứng ở giao điểm đó.

(Ảnh: Amazon MGM Studios)

Một nhiệm vụ ngoài không gian trong "Project Hail Mary" có thể đưa Ryan Gosling trở lại đường đua Oscar. (Ảnh: Amazon MGM Studios)

“Michael” có lợi thế lớn nhưng cũng là bài toán khó

“Michael” lại mang đến một câu chuyện khác. Bộ phim về Michael Jackson có sẵn một lợi thế mà không phải tác phẩm nào cũng sở hữu: Một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Jaafar Jackson đảm nhận vai Michael, trong khi Colman Domingo xuất hiện trong vai Joe Jackson. Sức hút của âm nhạc, hình ảnh và di sản Michael Jackson có thể giúp bộ phim tạo ảnh hưởng lớn với khán giả.

Nhưng chính những bộ phim tiểu sử về các nhân vật quá nổi tiếng lại thường đứng trước một thử thách: Liệu tác phẩm có vượt qua được sức hấp dẫn của nhân vật để trở thành một bộ phim thực sự đáng nhớ?

“Michael” có thể trở thành một thế lực đáng kể trong mùa giải. Nếu không, bộ phim vẫn có khả năng tìm kiếm cơ hội ở những hạng mục kỹ thuật, âm nhạc và diễn xuất.

(Ảnh: Universal)

"Michael" khai thác cuộc đời và di sản của một trong những biểu tượng âm nhạc có ảnh hưởng nhất thế giới. (Ảnh: Universal)

Spider-Man và câu hỏi: Một bom tấn có thể đi xa đến đâu tại Oscar?

Một cái tên khác không thể bỏ qua khi nhìn vào bức tranh điện ảnh 2026 là “Spider-Man: Brand New Day”.

Nếu Oscar 2027 được nhắc đến trong bối cảnh một năm mà các bom tấn liên tục phá kỷ lục phòng vé, thì Spider-Man chính là ví dụ rõ nhất cho sức mạnh của điện ảnh đại chúng.

Bộ phim đang có một mùa chiếu đặc biệt ấn tượng. Tính đến đầu tháng 9, “Spider-Man: Brand New Day” đã thu về khoảng 2,4 tỷ USD trên toàn cầu, trong đó doanh thu Bắc Mỹ vượt 900 triệu USD. Thành tích này đưa bộ phim vào nhóm những tác phẩm thương mại thành công nhất năm 2026.

Lịch sử Oscar cho thấy phim siêu anh hùng hoàn toàn có thể được Viện Hàn lâm ghi nhận. Tuy nhiên, con đường đến với hạng mục Phim hay nhất khó khăn hơn rất nhiều so với các giải thưởng kỹ thuật. Một bộ phim có doanh thu hàng tỷ USD vẫn phải thuyết phục được số đông thành viên Viện Hàn lâm rằng giá trị của nó vượt lên trên một hiện tượng giải trí.

"Spider-Man: Brand New Day" tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của thương hiệu siêu anh hùng tại phòng vé toàn cầu. (Ảnh: Columbia Pictures)

Và đừng quên những bộ phim chưa xuất hiện

Có lẽ đây mới là lý do quan trọng nhất để chưa nên dự đoán Oscar quá sớm. Mùa giải thưởng thực sự chỉ bắt đầu nóng lên khi những bộ phim cuối năm lần lượt xuất hiện tại Venice, Telluride, Toronto, New York và các sự kiện điện ảnh quan trọng khác.

Một bộ phim chưa được xem thì chưa thể biết nó có thực sự hay. Một diễn viên chưa xuất hiện thì chưa thể biết màn trình diễn có đủ sức cạnh tranh. Và một bộ phim chưa gặp khán giả thì cũng chưa thể biết nó có tạo ra hiện tượng hay không.

Năm nay, nhiều dự án đáng chú ý vẫn đang chờ xuất hiện. Những cái tên như “Dune: Part Three”, “Disclosure Day”, “Digger”, “Wild Horse Nine” hay các tác phẩm quốc tế đang được giới phê bình quan tâm có thể khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Nói cách khác, những cái tên đang được nhắc đến hôm nay chưa chắc là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất vào tháng 1 năm sau.

Oscar 2027 có thể là cuộc chiến của những “người khổng lồ”

Điều khiến mùa giải này đặc biệt nằm ở sự xuất hiện đồng thời của nhiều bộ phim có quy mô lớn. “The Odyssey” có Christopher Nolan; “Project Hail Mary” có Ryan Gosling; “Michael” có di sản Michael Jackson hay “Toy Story 5” có thương hiệu Pixar. Chính sự đa dạng ấy khiến đường đua năm nay khó đoán hơn.

Một mặt là những bộ phim có khả năng tạo doanh thu hàng trăm triệu USD và trở thành hiện tượng đại chúng. Mặt khác là những tác phẩm nhỏ hơn nhưng có thể sở hữu thứ mà Oscar đặc biệt coi trọng: Một câu chuyện mới, một màn trình diễn xuất sắc hoặc một dấu ấn nghệ thuật riêng biệt.

Ở thời điểm này, chưa có tượng vàng nào được trao, chưa có cuộc đua nào được định đoạt và thậm chí chưa chắc những ứng viên hiện tại sẽ là những ứng viên cuối cùng. Nhưng nếu nhìn vào những gì điện ảnh 2026 đang mang đến, có thể nói một điều khá chắc chắn: Oscar 2027 sẽ không thiếu những bộ phim lớn để cạnh tranh. Và nếu những tác phẩm được kỳ vọng tiếp tục giữ phong độ, mùa giải thưởng phía trước có thể trở thành một trong những cuộc đua cam go và đáng xem nhất trong nhiều năm qua.