Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày
VOV.VN - Colony tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Hàn Quốc khi nhanh chóng vượt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra rạp.
Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố ngày 26/5, bộ phim ghi nhận tổng cộng 2.018.644 lượt xem tính đến hết ngày 25/5, trở thành tác phẩm cán mốc 2 triệu khán giả nhanh nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Trong ngày thứ 5 công chiếu, “Colony” tiếp tục giữ vị trí số 1 phòng vé Hàn Quốc với 517.011 lượt xem. Đây là tác phẩm zombie mới nhất của đạo diễn Yeon Sang-ho – người từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với “Train to Busan”.
Phim lấy bối cảnh một tòa nhà bị phong tỏa sau thảm họa virus bùng phát. Nhân vật chính Se-jeong do Jun Ji-hyun thủ vai cùng nhóm người sống sót phải tìm cách thoát khỏi bầy zombie đang tiến hóa ngày càng nguy hiểm.
Ngoài Jun Ji-hyun, phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm Koo Kyo-hwan trong vai nhà nghiên cứu có khả năng điều khiển zombie, Ji Chang-wook và Kim Shin-rok.
Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc, “Colony” từng gây chú ý khi được lựa chọn trình chiếu ở hạng mục Midnight Screening tại LHP Cannes và nhận tràng pháo tay kéo dài từ khán giả quốc tế.