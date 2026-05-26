Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố ngày 26/5, bộ phim ghi nhận tổng cộng 2.018.644 lượt xem tính đến hết ngày 25/5, trở thành tác phẩm cán mốc 2 triệu khán giả nhanh nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Trong ngày thứ 5 công chiếu, “Colony” tiếp tục giữ vị trí số 1 phòng vé Hàn Quốc với 517.011 lượt xem. Đây là tác phẩm zombie mới nhất của đạo diễn Yeon Sang-ho – người từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với “Train to Busan”.

Bầy zombie trong “Colony” được xây dựng với khả năng tiến hóa và kết nối ý thức tập thể.

Phim lấy bối cảnh một tòa nhà bị phong tỏa sau thảm họa virus bùng phát. Nhân vật chính Se-jeong do Jun Ji-hyun thủ vai cùng nhóm người sống sót phải tìm cách thoát khỏi bầy zombie đang tiến hóa ngày càng nguy hiểm.

Ngoài Jun Ji-hyun, phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm Koo Kyo-hwan trong vai nhà nghiên cứu có khả năng điều khiển zombie, Ji Chang-wook và Kim Shin-rok.

Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc, “Colony” từng gây chú ý khi được lựa chọn trình chiếu ở hạng mục Midnight Screening tại LHP Cannes và nhận tràng pháo tay kéo dài từ khán giả quốc tế.