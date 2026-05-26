Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

Khi Warner Bros trình chiếu 7 phút đầu tiên của "Dune 3” tại CinemaCon 2026, phần lớn khán giả nghĩ rằng tâm điểm sẽ tiếp tục là Paul Atreides của Timothée Chalamet giờ đã trở thành Hoàng đế tối cao sau cuộc thánh chiến khốc liệt trên Arrakis. Nhưng rồi Robert Pattinson xuất hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi, không nhiều thoại, không một màn hành động lớn, nam diễn viên người Anh vẫn khiến cả khán phòng gần như im lặng. Mái tóc bạch kim cắt sát, hàng lông mày bị tẩy trắng, gương mặt lạnh đến vô cảm cùng ánh nhìn bất định khiến nhiều người không nhận ra đây là ngôi sao từng làm cả thế giới phát cuồng với “Twilight”.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nhưng điều khiến khán giả bàn tán không đơn thuần là một màn “làm xấu” ngoại hình. Cảm giác lớn nhất mà Pattinson tạo ra là sự xa lạ như thể anh đang cố xóa sạch mọi dấu vết quen thuộc của chính mình trên màn ảnh. Và thực tế, đó gần như là điều Robert Pattinson theo đuổi suốt hơn 10 năm qua.

Tạo hình lạnh lẽo, khác lạ của Robert Pattinson trong đoạn nhá hàng đầu tiên của Dune 3.

Trong lịch sử Hollywood hiện đại, Pattinson là trường hợp đặc biệt. Anh nổi tiếng quá nhanh, quá lớn và quá sớm nhờ vai Edward Cullen trong “The Twilight Saga”. Ở thời kỳ đỉnh cao, Pattinson là biểu tượng của văn hóa đại chúng toàn cầu: Đẹp trai, bí ẩn, lãng mạn và phủ kín các tạp chí tuổi teen. Nhưng cũng chính thành công đó biến anh thành “cái bóng” của chính mình.

Sau “Twilight”, Hollywood từng mặc định Pattinson sẽ tiếp tục đi theo con đường ngôi sao thương mại, đóng những vai hào nhoáng, an toàn và tận dụng sức hút ngoại hình. Thay vào đó, anh gần như làm điều ngược lại. Pattinson biến mất khỏi dòng phim bom tấn trong nhiều năm để lao vào những dự án độc lập khó xem, kỳ quặc và đầy rủi ro.

Trong “Good Time”, anh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và hoảng loạn. Ở “The Lighthouse”, Pattinson gần như phát điên giữa không gian trắng đen ngột ngạt. Với “Cosmopolis” hay “High Life”, anh liên tục chọn những nhân vật cô độc, méo mó và bất ổn tinh thần.

Đó không phải chiến lược “đổi hình ảnh” thông thường của một ngôi sao Hollywood. Pattinson giống một diễn viên đang cố tự tháo dỡ hào quang của chính mình để học lại cách diễn xuất từ đầu.

Vì thế, vai Scytale trong “Dune” mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều một màn gia nhập thương hiệu tỷ USD.

Trong nguyên tác “Dune Messiah”, Scytale là nhân vật nguy hiểm theo cách rất khác những phản diện bom tấn thông thường. Hắn không cần sức mạnh áp đảo hay những màn hủy diệt khoa trương. Điều đáng sợ nằm ở khả năng thao túng, thay đổi danh tính và gieo nghi ngờ vào tâm trí người khác. Đây là kiểu vai đòi hỏi diễn viên phải tạo được áp lực vô hình, thứ cảm giác khiến khán giả bất an ngay cả khi nhân vật im lặng. Và Robert Pattinson hiện là một trong số ít diễn viên Hollywood có khả năng làm điều đó.

Robert Pattinson tiếp tục cho thấy không ngại thử thách và phá bỏ hình tượng quen thuộc.

Điểm thú vị là Scytale xuất hiện đúng vào giai đoạn đen tối nhất của Paul Atreides. Sau bước nhảy thời gian 17 năm, Paul giờ đã là người quyền lực nhất thiên hà nhưng đồng thời cũng bị nghiền nát bởi chính lời tiên tri và cuộc thánh chiến mang danh mình. Nếu hai phần đầu của “Dune” kể về hành trình trở thành vị cứu tinh, thì phần ba dường như đang nói về sự mục ruỗng của một vị thần.

Trong thế giới đầy hoang tưởng và khủng hoảng ấy, Scytale không đơn thuần là phản diện. Hắn giống một bóng ma tâm lý, kéo Paul sâu hơn vào cảm giác mất kiểm soát.

Đó cũng là lý do giới phê bình kỳ vọng Robert Pattinson sẽ trở thành “nhân tố làm lệch năng lượng” của toàn bộ thương hiệu “Dune”. Nếu hai phần đầu gây ấn tượng bởi chất sử thi, triết luận và hình ảnh hùng vĩ, thì phần ba nhiều khả năng sẽ lạnh hơn, méo mó hơn và giàu tính tâm lý hơn.

Robert Pattinson tiếp tục lột xác với vai phản diện bí ẩn Scytale.

Đáng chú ý, chỉ ít lâu trước “Dune 3”, Pattinson lại vừa xuất hiện trong “The Drama”, bộ phim tình cảm mới của hãng A24 đóng cùng Zendaya. Nếu Scytale lạnh lùng và đáng sợ, thì nhân vật của anh trong “The Drama” lại mong manh, tổn thương và mắc kẹt trong một mối quan hệ đang tan vỡ.

Robert Pattinson và Zendaya trong "The Drama"

Robert Pattinson trong "The Drama" với hình ảnh hoàn toàn khác sau loạt vai diễn gai góc gần đây.

Việc liên tục di chuyển giữa hai thái cực đối lập cho thấy Pattinson hiện không còn muốn duy trì một hình ảnh cố định trong mắt công chúng. Anh đang ở giai đoạn mà mỗi vai diễn giống như một cuộc thử nghiệm mới về giới hạn bản thân. Có lẽ đó là điều khiến khán giả ngày càng tò mò với Robert Pattinson.

Anh không còn là kiểu ngôi sao khiến công chúng mê mẩn vì vẻ ngoài hoàn hảo. Điều hấp dẫn nhất ở Pattinson hiện tại là cảm giác không ai biết anh sẽ trở thành gì tiếp theo. Và chỉ với 7 phút đầu tiên của “Dune 3”, nam diễn viên người Anh dường như lại chuẩn bị thực hiện thêm một cuộc “thoát xác” nữa và lần này có thể là cực đoan và ám ảnh nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình.