Ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng về tình trạng sức khỏe sau tiểu phẫu: “Bống rất ổn”

Thứ Hai, 11:34, 18/05/2026
VOV.VN - Ca sĩ Hồng Nhung vừa chia sẻ tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân sau khi khiến nhiều bạn bè và khán giả lo lắng bởi hình ảnh xuất hiện trên story cuối tuần qua. Nữ ca sĩ cho biết cô chỉ trải qua “một tiểu phẫu rất nhẹ nhàng” và hiện sức khỏe đã ổn định.

Trong bài đăng mới, giọng ca “Nhớ mùa thu Hà Nội” cho biết hình ảnh cô chia sẻ trước đó mang tính hài hước khi so sánh hai “giao diện” khác biệt giữa Thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng lại vô tình khiến nhiều người lo lắng. “Bống rất ổn ạ!”, nữ ca sĩ viết.

Hồng Nhung cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong buổi sáng đầu tuần khi ra vườn hái hoa để cắm. Nữ ca sĩ cho biết đây là niềm vui giản dị giúp cô bắt đầu ngày mới với tinh thần tích cực. “Vẫn nghiệp dư như ngày đầu, nhưng đây luôn là chuyện nhỏ cho mình niềm vui, cái đẹp giản dị và trong sáng để bắt đầu ‘một ngày mới nắng lên’”, cô viết.

Hồng Nhung cho biết cô vẫn duy trì nhịp sống thường ngày và chuẩn bị tham gia các chương trình tại Hà Nội. (Ảnh: Fbnv)

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết tình trạng sức khỏe của Hồng Nhung đã ổn định, đồng thời gửi lời chúc nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và nhiều năng lượng tích cực. Ở tuổi ngoài 50, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống nhẹ nhàng, gần gũi trên mạng xã hội. Hình ảnh nữ ca sĩ chăm sóc khu vườn nhỏ, cắm hoa hay tận hưởng nhịp sống chậm cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Trước đó, nữ diva từng khiến công chúng xúc động khi công khai hành trình điều trị ung thư vú hồi đầu năm 2025. Sau ca phẫu thuật, cô bước vào quá trình xạ trị nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện với tinh thần tích cực.

 

Hải Hà/VOV.VN
Xu hướng người trẻ đam mê "check-in" tại các di sản văn hóa, lịch sử
VOV.VN - Từ Văn Miếu, Đại Nội Huế đến phố cổ Hội An, ngày càng nhiều người trẻ tìm đến các không gian di sản để chụp ảnh, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và tìm cảm giác sống chậm. Đằng sau xu hướng “check-in di sản” là nhu cầu kết nối với bản sắc truyền thống giữa đời sống số và nhịp sống hiện đại.

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Vì sao cứ đến World Cup, cả thế giới lại nhớ Shakira?

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Shakira chính thức trở lại đường đua World Cup với ca khúc mới mang tên “Dai Dai” kết hợp cùng Burna Boy. Chỉ một đoạn teaser ngắn được tung ra cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi với nhiều khán giả, World Cup và âm nhạc của Shakira gần như là một phần ký ức không thể tách rời.

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

VOV.VN - Giữa thời đại smartphone và AI có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, nhiều người trẻ lại say mê những cuộn film tốn kém, chờ đợi và đầy ngẫu nhiên. Không chỉ là một xu hướng hình ảnh, ảnh film đang trở thành cách thế hệ trẻ tìm lại cảm giác sống chậm và lưu giữ những khoảnh khắc thật hơn.

