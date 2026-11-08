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Ca sĩ mặt nạ: CONGB hứa chuyển khoản cho Trấn Thành để giữ kín danh tính

Chủ Nhật, 08:26, 08/11/2026
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VOV.VN - Trong tập 6 “Ca sĩ mặt nạ” 2026, CONGB chính thức lộ diện sau khi phải dừng cuộc chơi tại bảng C. Dù tìm mọi cách đánh lạc hướng, thậm chí năn nỉ Trấn Thành giữ bí mật danh tính, nam ca sĩ vẫn bị cả 4 cố vấn nhận ra nhờ chất giọng đặc trưng.

Tập 6 “Ca sĩ mặt nạ” 2026 lên sóng với chủ đề “Tin đồn”, có sự góp mặt của hai cố vấn khách mời Tăng Duy Tân và Vương Bình bên cạnh Trấn Thành, Bích Phương. Sau những màn tranh tài của 5 mascot bảng C, Bò sữa Achu trở thành nhân vật tiếp theo phải tháo mặt nạ, lộ diện là ca sĩ CONGB.

Trước thời khắc công bố danh tính, Bò sữa Achu liên tục tìm cách đánh lạc hướng ban cố vấn. Tuy nhiên, chất giọng đặc trưng của nam ca sĩ khiến cả Trấn Thành, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình đều đưa ra dự đoán chính xác.

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5 mascot bảng C của “Ca sĩ mặt nạ” 2026 gồm Bò sữa Achu, Khỉ xù mì, Lion vui tươi, Cao bồi lang và Heo má hồng.

Ở vòng thi này, Bò sữa Achu thể hiện ca khúc “Còn thương nhưng không còn yêu”. Giọng hát giàu cảm xúc cùng những nốt cao và cách xử lý giọng gió trở thành điểm nhấn của tiết mục. Có những khoảnh khắc mascot xúc động đến mức không thể đứng vững khi thể hiện câu chuyện tình buồn trong bài hát.

Trấn Thành nhận xét phần trình diễn rất hợp với những ngày mưa, nghe xong thì “nhức nách”. Nam MC cũng đánh giá Bò sữa Achu sở hữu chất giọng dễ nhận diện. Trong khi đó, Bích Phương chia sẻ: “Tuy Bò có giọng hát dễ nhận ra, nhưng đây là một người rất là cố gắng, hát rất thật lòng, nhiều cảm xúc”.

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CONGB chính thức lộ diện sau khi phải dừng cuộc chơi tại bảng C của “Ca sĩ mặt nạ” 2026.

Biết nguy cơ bị lộ danh tính, Bò sữa Achu ra sức năn nỉ Trấn Thành: “Lát con chuyển khoản cho chú, chú đừng có nói ra nhé!”. Lời đề nghị khiến màn giao lưu trở nên hài hước.

Chưa dừng lại ở đó, MC Ngô Kiến Huy còn tung ra “tin đồn” Bò sữa Achu từng được Vương Bình hôn. Trấn Thành xác nhận có biết thông tin này, khiến những suy đoán về danh tính mascot tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận.

Sau khi tháo mặt nạ, CONGB chia sẻ anh tham gia chương trình với mong muốn giới thiệu những màu sắc giọng hát mà khán giả chưa có nhiều cơ hội thưởng thức. Việc ẩn mình sau lớp mascot giúp nam ca sĩ tự tin hóa thân thành một nhân vật khác, thử nghiệm những cách thể hiện mới.

Đáng chú ý, CONGB cho biết đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh được trình diễn bằng chất giọng thật từng sử dụng trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. 

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Bích Phương đánh giá cao sự cố gắng và cách thể hiện giàu cảm xúc của CONGB.

Các cố vấn bày tỏ tiếc nuối khi nam ca sĩ chưa lựa chọn một tiết mục mang hơi hướng học thuật hoặc opera để thể hiện rõ hơn nền tảng thanh nhạc. Khép lại hành trình, CONGB gửi đến khán giả ca khúc “Tạm thương” do chính anh sáng tác, kể về một chuyện tình thoáng qua.

Bên cạnh màn lộ diện của CONGB, tập 6 còn có nhiều tiết mục gây chú ý. Khỉ xù mì bật khóc sau khi thể hiện “Hạt mưa vương vấn”, chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu chương trình. Mascot tiết lộ từng mất ngủ, tập luyện nhiều lần vì sợ bỏ lỡ cơ hội này.

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Heo má hồng tiếp tục gây tò mò về danh tính khi thể hiện ca khúc “Theo em về nhà” mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ.
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Phần trình diễn “Em ơi về thôi” của Lion vui tươi.

Trong khi đó, Lion vui tươi khiến Tăng Duy Tân nghẹn ngào với sáng tác mới “Em ơi về thôi”, viết về nỗi nhớ gia đình của những người con xa quê. Cao bồi lang tiếp tục khiến Bích Phương khó đoán danh tính bởi sự đối lập giữa giọng nói nữ tính và giọng hát rock trầm khàn.

Kết quả chung cuộc sau hai vòng thi bảng C, Khỉ xù mì dẫn đầu với 23,81% bình chọn, tiếp đến là Lion vui tươi (21,43%), Heo má hồng (19,05%) và Cao bồi lang (18,09%). CONGB đứng cuối với 17,62% và phải dừng cuộc chơi.

Sau màn lộ diện của CONGB, bốn mascot còn lại tiếp tục giữ kín danh tính, bước vào những vòng tranh tài tiếp theo của “Ca sĩ mặt nạ” 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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