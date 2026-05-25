  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ca sĩ Tuấn Hưng quay clip công khai tự xét nghiệm ma túy trước tin đồn nghiện ngập

Thứ Hai, 10:21, 25/05/2026
VOV.VN - Nam ca sĩ Tuấn Hưng quay clip công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân trên trang cá nhân giữa tin đồn nghiện ngập. Anh nói: “Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà quay trực tiếp cả công đoạn luôn. Cảm ơn mọi người đã yêu thương”.

Tối 24/5, ca sĩ Tuấn Hưng đã lên tiếng về những tin đồn liên quan đến anh thời gian qua trên trang mạng xã hội cá nhân. Nam ca sĩ chia sẻ: “Khi tôi lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng những chương trình và khán giả mới hiểu vừa tập vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai”.

Sau đó, Tuấn Hưng tự thực hiện xét nghiệm ma túy tại nhà bằng que thử nhanh. Anh cho biết tự nguyện test để chứng minh bản thân không sử dụng chất kích thích. “Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà quay trực tiếp cả công đoạn luôn. Cảm ơn mọi người đã yêu thương”, anh nói.

Tuấn Hưng công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân giữa tin đồn nghiện ngập. (Ảnh: FBNV)

Ở cuối clip, nam ca sĩ quay cận cảnh kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân giữa tin đồn nghiện ngập. Trong hình ảnh được đăng tải, que thử hiển thị hai vạch ở tất cả các chỉ số, nghĩa là dấu hiệu âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng.

Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng phủ nhận những đồn đoán thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Ngọc Sơn chia sẻ: “Cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có”. Ngọc Sơn sau đó livestream và cập nhật kết quả xét nghiệm cho khán giả, phủ nhận việc sử dụng chất cấm.

Thư Vũ/VOV.VN
Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

VOV.VN - Liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về những “vùng tối” phía sau ánh hào quang showbiz. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng.

Giữa loạt ồn ào chất cấm, Diệp Lâm Anh lên tiếng vì bình luận gây tranh cãi

VOV.VN - Diệp Lâm Anh lên tiếng sau khi bình luận của cô dưới bài đăng của fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM bị lan truyền và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người đẹp khẳng định không hề có ẩn ý nhắm tới bất kỳ cá nhân nào.

Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Sau vụ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án ma túy tại TPHCM, NSƯT Hạnh Thúy đã có chia sẻ dài về chất cấm. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh không ủng hộ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cảnh báo tâm lý “thử cho biết” có thể khiến cuộc đời và sự nghiệp rơi vào cảnh tan nát.

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ Miu Lê tại Hải Phòng đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong chuyên án ma túy quy mô lớn tại TPHCM.

Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh

VOV.VN - Ngày 16/5, nữ ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị khởi tố, tam giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Chỉ 5 ngày sau, người đồng nghiệp từng đứng chung sân khấu với Miu Lê trong màn song ca "Chạm vào hơi thở" - ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về các hành vi tương tự.

