Ca sĩ Tuấn Hưng quay clip công khai tự xét nghiệm ma túy trước tin đồn nghiện ngập

Tối 24/5, ca sĩ Tuấn Hưng đã lên tiếng về những tin đồn liên quan đến anh thời gian qua trên trang mạng xã hội cá nhân. Nam ca sĩ chia sẻ: “Khi tôi lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng những chương trình và khán giả mới hiểu vừa tập vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai”.

Sau đó, Tuấn Hưng tự thực hiện xét nghiệm ma túy tại nhà bằng que thử nhanh. Anh cho biết tự nguyện test để chứng minh bản thân không sử dụng chất kích thích. “Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà quay trực tiếp cả công đoạn luôn. Cảm ơn mọi người đã yêu thương”, anh nói.

Tuấn Hưng công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân giữa tin đồn nghiện ngập. (Ảnh: FBNV)

Ở cuối clip, nam ca sĩ quay cận cảnh kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân giữa tin đồn nghiện ngập. Trong hình ảnh được đăng tải, que thử hiển thị hai vạch ở tất cả các chỉ số, nghĩa là dấu hiệu âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng.

Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng phủ nhận những đồn đoán thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Ngọc Sơn chia sẻ: “Cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có”. Ngọc Sơn sau đó livestream và cập nhật kết quả xét nghiệm cho khán giả, phủ nhận việc sử dụng chất cấm.