Charlie Puth đón con đầu lòng: Khi “cỗ máy tạo hit” bắt đầu viết chương đời mới

Việc Charlie Puth lần đầu làm cha không chỉ là một tin vui đời tư. Nó giống như khoảnh khắc một bản nhạc chuyển tông, nhẹ, chậm, nhưng đủ để người nghe nhận ra: một chương mới đã bắt đầu.

Giọng ca của “See You Again”, "We Don't Talk Anymore" vừa chào đón con trai đầu lòng, bé Jude, cùng vợ là Brooke Sansone Puth. Đứa trẻ đến với thế giới trong sự bình yên, và cũng được công bố theo cách rất… Charlie Puth: Không ồn ào, không vội vàng. Mười ngày sau khi con chào đời, anh mới chia sẻ những hình ảnh đầu tiên, đó là một em bé quấn chăn trắng và một người cha đang học cách bế con.

Charlie Puth lần đầu bế con trai Jude - Khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt làm cha.

Charlie Puth và Brooke Sansone Puth lưu giữ kỷ niệm đầu tiên bên con.

Một Charlie Puth rất khác

Có một thời, Charlie Puth được nhìn như một “cỗ máy tạo hit”. Âm nhạc của anh chính xác, tròn trịa, gần như không có sai số. Từ “Attention” đến những sản phẩm sau này, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo ấy đôi khi khiến người ta cảm thấy khoảng cách.

Puth dường như nhận ra điều đó. Và thay vì phá vỡ hình ảnh bằng những cú rẽ gấp, anh chọn cách đi chậm lại. Anh bắt đầu chia sẻ quá trình sáng tác trên TikTok, để khán giả thấy âm nhạc không chỉ là thành phẩm, mà là hành trình. Đó không phải là một cuộc “tái sinh” ồn ào. Chỉ là một sự mở ra đủ để âm nhạc có thêm hơi thở.

Sự xuất hiện của Jude có thể không thay đổi ngay lập tức âm nhạc của Charlie Puth. Nhưng chắc chắn, nó sẽ thay đổi cách anh cảm nhận thế giới. Một người từng dành hàng giờ để chỉnh từng nốt nhạc, từng tần số âm thanh, giờ sẽ phải làm quen với những nhịp điệu không thể đo đếm: tiếng khóc lúc nửa đêm, những giấc ngủ ngắn, những khoảnh khắc bất chợt khiến mọi kế hoạch trở nên thứ yếu. Và có lẽ, chính ở đó, âm nhạc sẽ thay đổi. Không còn chỉ là những cấu trúc hoàn hảo, mà là những cảm xúc chưa kịp sắp xếp. Không còn chỉ là sự kiểm soát, mà là sự chấp nhận.

Hành trình của Charlie Puth đang bước sang một chương mới.

Một chương mới, không cần vội

Trong lần xuất hiện cùng Jimmy Fallon trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Puth từng nói anh hy vọng con mình sẽ yêu âm nhạc. Ở thời điểm này, Charlie Puth không cần thêm một bản hit để khẳng định vị trí. Điều đáng chờ đợi hơn, là anh sẽ kể câu chuyện mới của mình như thế nào với tư cách một người chồng, một người cha và một nghệ sĩ đang học cách sống chậm lại.

Có thể, những sản phẩm tiếp theo sẽ không còn “hoàn hảo” theo cách cũ. Nhưng bù lại, chúng có thể sẽ ấm hơn, gần hơn và thật hơn. Và biết đâu, trong một giai điệu nào đó trong tương lai, người ta sẽ nghe thấy không chỉ Charlie Puth mà còn là nhịp thở của một cuộc đời vừa bước sang trang mới.