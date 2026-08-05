English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chóng mặt với tốc độ thăng cấp thù lao dành cho Người Nhện Tom Holland

Thứ Tư, 14:25, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi Tom Holland lần đầu tiên xuất hiện trong bộ trang phục Người Nhện bó sát của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, ít ai ngờ rằng cậu thiếu niên mảnh khảnh đến từ nước Anh lại trở thành thương hiệu bảo chứng ở Hollywood.

Từ một gương mặt trẻ nhận thù lao thử nghiệm ban đầu chỉ 250 USD, Tom Holland đã từng bước biến chiếc mặt nạ Spider-Man thành tấm vé đưa anh thành ngôi sao đáng giá nhất hành tinh.

Hành trình chinh phục đỉnh cao thu nhập của Tom Holland bắt đầu vào năm 2016. Màn chào sân chỉ một vài phút trong cuộc nội chiến siêu anh hùng Captain America: Civil War mang về cho anh khoản thù lao 250 USD. Con số này có thể khiêm tốn so với quy mô của một quả “bom tấn” mang thương hiệu Marvel, nhưng đó là tài khoản đầu tư thông minh nhất mà Marvel Studios từng thực hiện.

chong mat voi toc do thang cap thu lao danh cho nguoi nhen tom holland hinh anh 1
Người Nhện Peter Parker do Tom Holland thủ vai. (Ảnh: Variety)

Ngay sau khi bộ phim riêng Spider-Man: Homecoming ra mắt một năm sau đó, Người Nhện Tom Holland đã nhanh chóng được khoản thù lao nâng cấp lên tới khoảng hơn 2 triệu USD nhờ các khoản thưởng khi bộ phim đạt doanh doanh thu phòng vé ấn tượng trên toàn cầu. Tốc độ thăng hạng thù lao của Người Nhện đầu tiên so với phiên bản khách mời tại Captain America: Civil War khiến Tom Holland ngay lập tức trở thành ngôi sao sáng giá nhất ở vũ trụ Marvel.

Sự mong đợi của nhân vật Peter Parker trong lòng khán giả tăng lên cũng là lúc những bản hợp đồng của Tom Holland bắt đầu nhân lên với số lượng lớn. Khi góp mặt trong hai bản kịch nghệ Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame, nam diễn viên bỏ túi đều đặn 3 triệu USD cho mỗi phần phim. Sự trưởng thành cả về diễn xuất lẫn sức hút thương mại đã giúp anh Người Nhện đàm phán thành công mức thù lao cứng tăng gấp đôi, đạt khoảng 4 triệu USD khi tái sinh trong phàn tiếp theo Spider-Man: Far From Home. Đây là chưa tính các khoản thưởng từ doanh thu phòng vé và thu nhập từ các nền tảng phát hành.

chong mat voi toc do thang cap thu lao danh cho nguoi nhen tom holland hinh anh 2
Người Nhện Peter Parker do Tom Holland thủ vai. (Ảnh: Variety)

Tuy nhiên, khoản thù lao cao nhất dành cho Người Nhện Tom Holland phải kể đến hiện tượng toàn cầu của Spider-Man: No Way Home. Sức mạnh của cuộc hội ngộ ba thế hệ Người Nhện không chỉ gồm khoản thưởng kỷ lục phòng vé với doanh thu hơn 2 tỷ USD, mà còn mang về cho Tom Holland khoản tiền thưởng khổng lồ. Mức thù lao cứng 10 triệu USD dành cho nhân vật Peter Parker chưa phải là con số cuối cùng, bởi các điều khoản chia sẻ phần trăm doanh thu từ doanh thu phòng vé và các nền tảng phát hành toàn cầu đã đưa tổng thu nhập của Tom Holland sau dự án này lên một mức cao hoàn toàn mới, vượt qua mốc 15 triệu USD.

Không dừng lại ở đó, bước sang chương mới với dự án Spider-Man: Brand New Day, thế cờ trên bàn đàm phán đã hoàn toàn thay đổi. Vị trí của Tom Holland hiện tại không còn là một ngôi sao trẻ đi tìm cơ hội, mà đã trở thành trụ cột, thương hiệu bảo chứng phòng vé không thể thay thế của cả hai đế chế Sony Pictures và Marvel Studios. Báo cáo uy tín trong ngành điện ảnh chỉ ra rằng, thù lao cứng cho lần trở lại này của anh đã tăng lên khoảng từ 20-30 triệu USD, chưa kể phần thu nhập từ phần trăm doanh thu phát hành. Với tốc độ doanh thu của Spider-Man: Brand New Day cho tới thời điểm hiện tại, thật khó có thể dự đoán thu nhập của Người Nhện trong lần "tái sinh" thứ 4 này là bao nhiêu.

Chặn đường từ mức thù lao chỉ vài trăm USD đến con số hàng triệu triệu USD chỉ sau 10 năm không chỉ phản ánh sự gia tăng chóng mặt về mặt tài sản của Tom Holland. Đó còn là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng, sức hấp dẫn tự nhiên, sức ảnh hưởng đối với công chúng và tư duy chiến lược trong sự nghiệp của một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng mang tầm thế giới.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Spider-Man: Brand New Day” phải tạm dừng quay do Tom Holland bị chấn động não
“Spider-Man: Brand New Day” phải tạm dừng quay do Tom Holland bị chấn động não

VOV.VN - Người có mặt tại trường quay “Spider-Man: Brand New Day” mô tả Tom Holland bị chấn động não trong khi quay phim và cho biết Holland sẽ phải tạm nghỉ quay phim. Sony, đơn vị sản xuất bộ phim cho biết sẽ họp để quyết định phương án tiếp tục sản xuất. Không có ai khác bị thương và Ngôi sao của Marvel dự kiến sẽ trở lại sau vài ngày.

“Spider-Man: Brand New Day” phải tạm dừng quay do Tom Holland bị chấn động não

“Spider-Man: Brand New Day” phải tạm dừng quay do Tom Holland bị chấn động não

VOV.VN - Người có mặt tại trường quay “Spider-Man: Brand New Day” mô tả Tom Holland bị chấn động não trong khi quay phim và cho biết Holland sẽ phải tạm nghỉ quay phim. Sony, đơn vị sản xuất bộ phim cho biết sẽ họp để quyết định phương án tiếp tục sản xuất. Không có ai khác bị thương và Ngôi sao của Marvel dự kiến sẽ trở lại sau vài ngày.

Tom Holland thừa nhận từng xấu hổ khi quảng bá một số bộ phim của mình
Tom Holland thừa nhận từng xấu hổ khi quảng bá một số bộ phim của mình

VOV.VN - Tom Holland gây bất ngờ khi thừa nhận từng rất khó quảng bá một số bộ phim mình tham gia, bởi chính anh cũng không thực sự tin đó là những tác phẩm đáng xem.

Tom Holland thừa nhận từng xấu hổ khi quảng bá một số bộ phim của mình

Tom Holland thừa nhận từng xấu hổ khi quảng bá một số bộ phim của mình

VOV.VN - Tom Holland gây bất ngờ khi thừa nhận từng rất khó quảng bá một số bộ phim mình tham gia, bởi chính anh cũng không thực sự tin đó là những tác phẩm đáng xem.

Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp
Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ gắn với Người Nhện, Tom Holland bước vào tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp khi cùng lúc góp mặt trong hai bom tấn Hollywood. Một bên là siêu anh hùng làm nên tên tuổi, một bên là vai diễn đầy thử thách trong "The Odyssey" của Christopher Nolan.

Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ gắn với Người Nhện, Tom Holland bước vào tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp khi cùng lúc góp mặt trong hai bom tấn Hollywood. Một bên là siêu anh hùng làm nên tên tuổi, một bên là vai diễn đầy thử thách trong "The Odyssey" của Christopher Nolan.

Điều gì khiến Tom Holland và Zendaya là cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood?
Điều gì khiến Tom Holland và Zendaya là cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood?

VOV.VN - Giữa một Hollywood luôn ồn ào bởi những cuộc tình chóng vánh, Tom Holland và Zendaya lại chọn cách yêu lặng lẽ suốt gần một thập kỷ trước khi về chung một nhà. Đây cũng là điều khiến công chúng đặc biệt yêu mến họ.

Điều gì khiến Tom Holland và Zendaya là cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood?

Điều gì khiến Tom Holland và Zendaya là cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood?

VOV.VN - Giữa một Hollywood luôn ồn ào bởi những cuộc tình chóng vánh, Tom Holland và Zendaya lại chọn cách yêu lặng lẽ suốt gần một thập kỷ trước khi về chung một nhà. Đây cũng là điều khiến công chúng đặc biệt yêu mến họ.

Tom Holland được đạo diễn Christopher Nolan khen nức nở trong "The Odyssey"
Tom Holland được đạo diễn Christopher Nolan khen nức nở trong "The Odyssey"

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ gắn liền với hình ảnh Spider-Man, Tom Holland đứng trước thử thách mới khi lần đầu hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong bom tấn The Odyssey. Nam diễn viên cho biết anh phải thay đổi cách diễn xuất, đặc biệt ở các cảnh hành động, để đáp ứng yêu cầu của vị đạo diễn nổi tiếng.

Tom Holland được đạo diễn Christopher Nolan khen nức nở trong "The Odyssey"

Tom Holland được đạo diễn Christopher Nolan khen nức nở trong "The Odyssey"

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ gắn liền với hình ảnh Spider-Man, Tom Holland đứng trước thử thách mới khi lần đầu hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong bom tấn The Odyssey. Nam diễn viên cho biết anh phải thay đổi cách diễn xuất, đặc biệt ở các cảnh hành động, để đáp ứng yêu cầu của vị đạo diễn nổi tiếng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt