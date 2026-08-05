Chóng mặt với tốc độ thăng cấp thù lao dành cho Người Nhện Tom Holland

Từ một gương mặt trẻ nhận thù lao thử nghiệm ban đầu chỉ 250 USD, Tom Holland đã từng bước biến chiếc mặt nạ Spider-Man thành tấm vé đưa anh thành ngôi sao đáng giá nhất hành tinh.

Hành trình chinh phục đỉnh cao thu nhập của Tom Holland bắt đầu vào năm 2016. Màn chào sân chỉ một vài phút trong cuộc nội chiến siêu anh hùng Captain America: Civil War mang về cho anh khoản thù lao 250 USD. Con số này có thể khiêm tốn so với quy mô của một quả “bom tấn” mang thương hiệu Marvel, nhưng đó là tài khoản đầu tư thông minh nhất mà Marvel Studios từng thực hiện.

Người Nhện Peter Parker do Tom Holland thủ vai. (Ảnh: Variety)

Ngay sau khi bộ phim riêng Spider-Man: Homecoming ra mắt một năm sau đó, Người Nhện Tom Holland đã nhanh chóng được khoản thù lao nâng cấp lên tới khoảng hơn 2 triệu USD nhờ các khoản thưởng khi bộ phim đạt doanh doanh thu phòng vé ấn tượng trên toàn cầu. Tốc độ thăng hạng thù lao của Người Nhện đầu tiên so với phiên bản khách mời tại Captain America: Civil War khiến Tom Holland ngay lập tức trở thành ngôi sao sáng giá nhất ở vũ trụ Marvel.

Sự mong đợi của nhân vật Peter Parker trong lòng khán giả tăng lên cũng là lúc những bản hợp đồng của Tom Holland bắt đầu nhân lên với số lượng lớn. Khi góp mặt trong hai bản kịch nghệ Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame, nam diễn viên bỏ túi đều đặn 3 triệu USD cho mỗi phần phim. Sự trưởng thành cả về diễn xuất lẫn sức hút thương mại đã giúp anh Người Nhện đàm phán thành công mức thù lao cứng tăng gấp đôi, đạt khoảng 4 triệu USD khi tái sinh trong phàn tiếp theo Spider-Man: Far From Home. Đây là chưa tính các khoản thưởng từ doanh thu phòng vé và thu nhập từ các nền tảng phát hành.

Người Nhện Peter Parker do Tom Holland thủ vai. (Ảnh: Variety)

Tuy nhiên, khoản thù lao cao nhất dành cho Người Nhện Tom Holland phải kể đến hiện tượng toàn cầu của Spider-Man: No Way Home. Sức mạnh của cuộc hội ngộ ba thế hệ Người Nhện không chỉ gồm khoản thưởng kỷ lục phòng vé với doanh thu hơn 2 tỷ USD, mà còn mang về cho Tom Holland khoản tiền thưởng khổng lồ. Mức thù lao cứng 10 triệu USD dành cho nhân vật Peter Parker chưa phải là con số cuối cùng, bởi các điều khoản chia sẻ phần trăm doanh thu từ doanh thu phòng vé và các nền tảng phát hành toàn cầu đã đưa tổng thu nhập của Tom Holland sau dự án này lên một mức cao hoàn toàn mới, vượt qua mốc 15 triệu USD.

Không dừng lại ở đó, bước sang chương mới với dự án Spider-Man: Brand New Day, thế cờ trên bàn đàm phán đã hoàn toàn thay đổi. Vị trí của Tom Holland hiện tại không còn là một ngôi sao trẻ đi tìm cơ hội, mà đã trở thành trụ cột, thương hiệu bảo chứng phòng vé không thể thay thế của cả hai đế chế Sony Pictures và Marvel Studios. Báo cáo uy tín trong ngành điện ảnh chỉ ra rằng, thù lao cứng cho lần trở lại này của anh đã tăng lên khoảng từ 20-30 triệu USD, chưa kể phần thu nhập từ phần trăm doanh thu phát hành. Với tốc độ doanh thu của Spider-Man: Brand New Day cho tới thời điểm hiện tại, thật khó có thể dự đoán thu nhập của Người Nhện trong lần "tái sinh" thứ 4 này là bao nhiêu.

Chặn đường từ mức thù lao chỉ vài trăm USD đến con số hàng triệu triệu USD chỉ sau 10 năm không chỉ phản ánh sự gia tăng chóng mặt về mặt tài sản của Tom Holland. Đó còn là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng, sức hấp dẫn tự nhiên, sức ảnh hưởng đối với công chúng và tư duy chiến lược trong sự nghiệp của một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng mang tầm thế giới.