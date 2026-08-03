Danh tính cặp vợ chồng cùng lúc xuất hiện trong 2 phim ăn khách nhất phòng vé

Trong vòng hai tuần, Tom Holland và Zendaya liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh rộng với hai dự án có màu sắc hoàn toàn khác biệt. The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan ra rạp trước, tiếp đó là Người Nhện: Khởi đầu mới, phần phim thứ tư về Peter Parker do Tom Holland đảm nhận vai chính.

Nếu ở loạt phim Người Nhện, Tom Holland và Zendaya được khán giả nhớ đến với hình ảnh đôi trẻ Peter Parker và MJ, thì trong The Odyssey, mối quan hệ giữa hai nhân vật của họ không còn mang màu sắc tình cảm. Tom Holland hóa thân thành Telemachus, con trai của người hùng Odysseus, còn Zendaya đảm nhận vai nữ thần Athena.

Tom Holland và Zendaya cùng xuất hiện trong hai bom tấn mùa hè 2026 là Người Nhện: Khởi đầu mới và The Odyssey

Sự xuất hiện trong hai bom tấn mùa hè giúp cặp đôi sinh năm 1996 trở thành những gương mặt được chú ý tại phòng vé. Đây cũng là lần đầu tiên họ cùng góp mặt trong một bộ phim ngoài loạt Người Nhện, sau gần một thập kỷ gắn với hình ảnh Peter Parker và MJ.

Trong Người Nhện: Khởi đầu mới, Tom Holland tiếp tục hành trình của Peter Parker sau cái kết nhiều biến động của Spider-Man: No Way Home. Để bảo vệ đa vũ trụ, Peter chấp nhận để mọi người quên đi sự tồn tại của mình. Quyết định này đồng nghĩa MJ và người bạn thân Ned không còn nhớ anh.

Phần phim mới được giới thiệu như một chương khác trong cuộc đời Người Nhện. Peter phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một siêu anh hùng, đồng thời đối diện với cuộc sống cô độc khi những người thân thiết nhất không còn biết anh là ai.

Cặp đôi sinh năm 1996 trở thành tâm điểm mùa phim hè khi cùng góp mặt trong hai dự án lớn

Zendaya trở lại với vai MJ, nhân vật đã đồng hành cùng Peter Parker qua Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home. Sự tái xuất của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm bởi khán giả muốn biết mối liên hệ giữa Peter và MJ sẽ được nối lại như thế nào sau biến cố ở phần trước.

Trái ngược với không khí siêu anh hùng hiện đại của Người Nhện: Khởi đầu mới, The Odyssey đưa Tom Holland và Zendaya bước vào thế giới sử thi và thần thoại Hy Lạp.

Tom Holland vào vai Telemachus, con trai của Odysseus. Trong khi người cha chưa trở về sau cuộc chiến thành Troy, Telemachus phải đối diện với tình cảnh bất ổn tại quê nhà và hành trình tìm kiếm tung tích của Odysseus.

Zendaya hóa thân thành Athena, nữ thần gắn với trí tuệ và chiến lược. Trong câu chuyện về Odysseus, Athena giữ vai trò bảo hộ và chỉ dẫn. Bởi vậy, mối quan hệ giữa hai nhân vật của Tom Holland và Zendaya trong The Odyssey hoàn toàn khác với chuyện tình của Peter Parker và MJ.

Đáng chú ý, cả Người Nhện: Khởi đầu mới và The Odyssey đều đạt thành tích nổi bật tại phòng vé.

The Odyssey ra mắt ngày 17/7 và duy trì sức hút trong nhiều tuần. Đến đầu tháng 8, bộ phim sử thi của Christopher Nolan đã thu hơn 900 triệu USD trên toàn cầu và tiến gần cột mốc một tỷ USD.

Hai tuần sau, Người Nhện: Khởi đầu mới tạo màn ra mắt lớn khi thu 355 triệu USD tại Bắc Mỹ và 927 triệu USD trên toàn cầu chỉ trong cuối tuần đầu tiên. Tác phẩm trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử, sau Avengers: Endgame.

Việc hai bộ phim cùng được khán giả đón nhận đưa Tom Holland và Zendaya trở thành cặp đôi nổi bật của mùa phim hè. Tuy nhiên, sức hút của họ không chỉ đến từ câu chuyện tình ngoài đời mà còn nằm ở sự đối lập giữa hai thế giới điện ảnh.

Tom Holland và Zendaya gặp nhau khi tham gia Spider-Man: Homecoming, dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2016. Từ những đồng nghiệp trẻ, cả hai dần trở thành bạn bè thân thiết và liên tục vướng tin đồn tình cảm.

Đến tháng 7/2021, mối quan hệ của hai ngôi sao được công khai sau khi họ bị bắt gặp hôn nhau trong ôtô tại Los Angeles. Sau đó, Tom Holland đăng ảnh hậu trường cùng Zendaya nhân dịp sinh nhật nữ diễn viên, kèm lời chúc dành cho “MJ của anh”.

Dù thường xuyên được truyền thông và khán giả quan tâm, Tom Holland và Zendaya ít chia sẻ về chuyện riêng tư. Hai người duy trì nguyên tắc tách biệt đời sống tình cảm khỏi sự ồn ào của Hollywood, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện liên quan đến công việc.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi bí mật tổ chức hôn lễ và xác nhận chuyện kết hôn trong năm 2026. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và quy mô lễ cưới không được hai ngôi sao công bố rộng rãi.