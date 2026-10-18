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Dàn Anh Tài đu dây, MC Anh Tuấn chơi cello giữa concert gần 50.000 khán giả

Chủ Nhật, 09:26, 18/10/2026
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VOV.VN - Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” mở màn tại TP.HCM với 33 Anh Tài, quy mô gần 50.000 khán giả. Đêm diễn gây chú ý với các màn đu dây, mô hình thuyền bay, MC Anh Tuấn chơi cello và loạt tiết mục đưa chất liệu dân gian lên sân khấu hiện đại.

Đêm đầu tiên của Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của 33 Anh Tài, quy mô gần 50.000 khán giả. Chương trình được chia thành 9 chương, kết hợp nhiều hình thức dàn dựng như đu dây, đạo cụ sân khấu cỡ lớn, nhạc cụ biểu diễn trực tiếp và các tiết mục khai thác chất liệu văn hóa dân gian.

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“Hỏa tâm”, “Ngầu đét” và “Thăng hoa” mở đầu đêm diễn với nguồn năng lượng mạnh mẽ.
dan anh tai du day, mc anh tuan choi cello giua concert gan 50.000 khan gia hinh anh 2
33 Anh Tài hội ngộ trong đêm đầu tiên của concert tại TP.HCM.

Ngay trong đêm mở màn, khán giả được chứng kiến nhiều màn trình diễn có quy mô lớn. Ở tiết mục “Trước khi em tồn tại”, nghệ sĩ thực hiện phần đu dây từ cuối khu vực khán đài vào sân khấu chính. Trong “Em chỉ im lặng”, một mô hình con thuyền được đưa lên không trung, chở Phùng Minh Cương và Hà An Huy trong phần trình diễn.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý khác là khi MC Anh Tuấn chơi cello trong tiết mục “Em tôi”. Việc kết hợp nhạc cụ trực tiếp với dàn dựng sân khấu tạo thêm điểm nhấn cho chương trình bên cạnh các tiết mục mang màu sắc sôi động.

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Concert mở đầu với loạt ca khúc “Hỏa tâm”, “Ngầu đét” và “Thăng hoa”, tạo không khí mạnh mẽ ngay từ những chương đầu. Sau đó, chương trình chuyển tiếp qua nhiều sắc thái âm nhạc với “Buông tay”, “Xin hãy thứ tha”, “Chiến”, “Xa”, “Trước khi em tồn tại” và “60 năm cuộc đời”.

Thanh Duy chia sẻ tinh thần sẵn sàng thử sức với những giới hạn mới trên sân khấu. Với nam nghệ sĩ, mỗi lần xuất hiện trước khán giả là một cơ hội khám phá thêm những khía cạnh khác của bản thân.

Trong khi đó, Hà An Huy dùng ba cụm từ “Bá khí - Mãn nhãn - Đẳng cấp” để nói về trải nghiệm trong đêm diễn đầu tiên. Huỳnh Lập cho biết phía sau chương trình vẫn còn nhiều phần được chuẩn bị cho chặng tiếp theo.

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MC Anh Tuấn chơi cello trong tiết mục “Em tôi”.

Bên cạnh các tiết mục giàu năng lượng, concert cũng dành một chương cho những giai điệu gắn với ký ức tuổi thơ. Chuỗi ca khúc “Nhỏ xíu nhỏ xiu”, “Nhong nhong nhong”, “Em tôi” và “Cơm nhà” tạo nên phần chuyển màu rõ rệt so với những sân khấu trước đó.

Mew Amazing nhắc lại câu nói “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, trước khi Huỳnh Lập xuất hiện cùng những “tấm vé hoài niệm” dành cho khán giả. Sau đó, không khí tiếp tục lắng lại ở “Em chỉ im lặng” và “Cơm nhà”.

Trong phần giao lưu, Toki Thành Thỏ nhắc đến sự đồng hành của các “Gai Mẹ” trong hành trình của chương trình. Thơm, thành viên Da LAB, cũng gửi lời cảm ơn tới những người mẹ có mặt tại khán đài.

dan anh tai du day, mc anh tuan choi cello giua concert gan 50.000 khan gia hinh anh 5
Phùng Minh Cương và Hà An Huy xuất hiện trên mô hình con thuyền được đưa lên không trung

Một trong những mảng nội dung được nhấn mạnh trong đêm diễn là việc đưa chất liệu dân gian và yếu tố văn hóa truyền thống vào không gian sân khấu hiện đại. Các tiết mục như “Trên đất mình”, “Đại khải hoàn”, “Chim sáo ngày xưa”, “Lý ngựa ô”, “Tích tịch tình tang” và “Tiếng ru cội nguồn” xuất hiện ở phần sau của chương trình. 

dan anh tai du day, mc anh tuan choi cello giua concert gan 50.000 khan gia hinh anh 6
Các tiết mục “Lý ngựa ô”, “Tích tịch tình tang”, “Tiếng ru cội nguồn” khai thác chất liệu dân gian.

Bên cạnh đó, đêm nhạc còn có loạt tình ca như “Dạt vào tim em”, “Nợ em cả bầu trời”, “Vỡ tan”, “Quá khứ còn lại gì”, xen kẽ với những tiết mục có tiết tấu sôi động gồm “Chuyện chàng cô đơn”, “Xinh”, “Move on”, “Khắp chốn thiên hà”.

Đêm diễn khép lại bằng “Hỏa tâm”, với sự trở lại của các Anh Tài trên sân khấu. Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tiếp tục có đêm diễn thứ hai vào ngày 18/10 tại TP.HCM.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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